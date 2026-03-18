Las obras en el polígono de Someso, en A Coruña, obligan a reordenar el tráfico: estos son los cambios

Imagen de archivo del acceso principal al Coliseum. Concello de A Coruña

A partir de este miércoles, la calle Francisco Pérez Carballo y su entorno estarán en obras, lo que obliga a reordenar el tráfico en el polígono de Someso. Las actuaciones se centran en esta zona tras el hundimiento de la calzada que se produjo a principios del mes de febrero durante las excavaciones en un área de construcción cercana.

La calle se cortó entonces y seguirá cerrada al tráfico hasta que la empresa responsable solucione las deficiencias detectadas. De esta forma, el recinto del Coliseum y el supermercado Carrefour, además de otros comercios instalados en esta zona, seguirán sin tener su principal acceso abierto.

En este escenario, el Concello ha anunciado este miércoles un plan para reordenar la circulación.

Así, el principal acceso al Coliseum se llevará a cabo desde la calle José Pascual López Cortón, con giro a la derecha hacia la calle José Vázquez Rozas. Los cambios permitirán la circulación interior por el aparcamiento que hay bajo el viaducto de la avenida de la Universidade.

También se delimitará un punto de salida de los vehículos hacia la calle Enrique Mariñas Romero y desde el mismo aparcamiento de José Vázquez Rozas.

Reordenación del tráfico en Someso. Concello de A Coruña

En toda esta zona los trabajos se concentrarán en la remodelación, adaptación y pintado de la señalización entre las calles José Pascual López Cortón y José Vázquez Rozas.

Sin fecha de fin de los cortes, la concelleira de Mobilidade, Noemí Díaz, resaltó la importancia de esta actuación para facilitar el tráfico mientras la promotora de las obras se hace cargo de los arreglos provocados con el hundimiento de la calzada.