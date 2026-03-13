A Coruña dice adiós al buen tiempo: la lluvia y el frío protagonizarán el fin de semana

A Coruña dice adiós al buen tiempo: la lluvia y el frío se mantendrán durante el fin de semana Quincemil

Se acabó lo que se daba. El buen tiempo y el cielo despejado que se vivió ayer en A Coruña han dejado paso a la lluvia. Un escenario que MeteoGalicia prevé que se extenderá durante todo el fin de semana en el que predominará la presencia de chubascos.

Las olas y el viento pondrán esta tarde en alerta naranja el litoral noroeste de la provincia de A Coruña por oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se espera que la mar combinada presente olas que puedan superar los cinco metros de altura. El aviso se mantendrá activo hasta la primera hora del sábado.

Además, el fin de semana entrará una masa de aire frío procedente de Groenlandia en la península que hará que los termómetros desciendan. Con todo, la previsión para este viernes es que las temperaturas oscilen entre los 11 y 16 grados, mientras que el sábado y el domingo descenderán notablemente hasta situarse las mínimas en torno a los 8 grados.

En cuanto a la previsión meteorológica, este viernes se esperan chubascos débiles durante toda la jornada. El sábado la lluvia seguirá cayendo por la mañana, mientras que por la tarde habrá una mejora, con intervalos de nubes y claros. El domingo, por su parte, continuará la inestabilidad, con precipitaciones leves en forma de llovizna.