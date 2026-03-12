Una ciclista herida en A Coruña tras un accidente con un turismo en Alfonso Molina

Una mujer ha resultado herida este jueves en A Coruña tras un accidente en Alfonso Molina. La víctima circulaba en su bicicleta cuando colisionó con un turismo. El suceso no ha afectado al tráfico en la vía.

El accidente se produjo sobre las 11:44 horas de este 12 de marzo a la altura de Carrefour, en la avenida Alfonso Molina dirección salida. La ciclista resultó herida leve y hasta el lugar se desplazó una ambulancia.

Este no ha sido el único accidente de este jueves. Sobre las 09:15 horas, tres turismos chocaron en la calle Hospital a la altura de Salesianos, resultando herida una persona que acudió a los servicios sanitarios por sí misma para una revisión.