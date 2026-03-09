Arteixo (A Coruña) recibe su nuevo parque comarcal de bomberos en el polígono de Morás

El Concello de Arteixo, en A Coruña, recepcionó este lunes su nuevo parque comarcal de bomberos, ubicado en el polígono industrial de Morás y que sustituirá al actual de Sabón. Las obras se llevaron a cabo durante diez meses, desde el pasado mes de abril de 2025, y han supuesto una inversión de 1,3 millones de euros.

La iniciativa se encuentra dentro del acuerdo al que se llegó con el Consorcio Provincial de Bomberos a través de un convenio que recogía el traslado del parque de bomberos comarcal a unas nuevas instalaciones en el polígono de Morás desde su ubicación actual en el polígono de Sabón. El actual parque de bomberos está situado dentro de una parcela municipal que alberga otros servicios como el departamento de recogida de residuos, obras o protección civil.

En total, el gobierno local segregó 4.000 m² de una parcela de propiedad municipal en el polígono de Morás que posibilitó la construcción del nuevo parque que servirá para modernizar y ampliar las actuales instalaciones. El citado proyecto fue examinado por los técnicos del Consorcio de Bomberos que dieron su beneplácito, ya que el actual parque de bomberos de Arteixo había quedado obsoleto.