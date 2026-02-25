Miño (A Coruña) amplía su oferta deportiva con un nuevo espacio de calistenia en la playa da Ribeira

El paseo marítimo de la playa da Ribeira, en Miño, cuenta desde esta semana con una nueva zona dedicada a la calistenia, reforzando así la red de instalaciones deportivas al aire libre del municipio.

La intervención responde al objetivo municipal de impulsar hábitos de vida saludables y ofrecer alternativas de ocio activo en un entorno privilegiado.

El nuevo equipamiento permite realizar entrenamientos completos utilizando el propio peso corporal, con estructuras adaptadas tanto a personas que se inician como a quienes ya practican esta disciplina con mayor intensidad.

Durante la visita, el regidor destacó el creciente interés que despierta la calistenia, especialmente entre la población joven, y subrayó la importancia de habilitar espacios adecuados y accesibles para su práctica.

La ubicación, junto al mar, convierte este punto del paseo en un enclave atractivo para combinar deporte y naturaleza.

La actuación no se limita a la nueva área deportiva. El Ayuntamiento ha aprovechado para renovar el parque biosaludable situado a escasos metros, donde se han sustituido elementos deteriorados, como la bicicleta estática y el aparato de balanceo.

Además, el recinto dispone de otros dispositivos pensados para favorecer la movilidad y el ejercicio suave, como los destinados al estiramiento de piernas, esquí de fondo, patines, elevador o timón, orientados especialmente a personas mayores.