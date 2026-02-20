Oleiros (A Coruña) denuncia que Facebook e Instagram censuran una campaña contra Israel

El Concello de Oleiros ha denunciado la retirada por parte de Facebook e Instagram de una publicación institucional en la que se informaba sobre la victoria judicial obtenida frente a la asociación ACOM, que había intentado frenar una campaña municipal sobre la situación en Palestina.

Según explica el consistorio, el contenido eliminado incluía una imagen de la campaña en la que aparecían Benjamin Netanyahu y Adolf Hitler bajo el lema “Mesmas bestas asesinas”. La publicación había alcanzado más de 750.000 visualizaciones entre ambas plataformas antes de ser retirada.

Desde el gobierno local consideran que esta actuación evidencia el control que ejercen las grandes plataformas digitales sobre la difusión de información, cuestionando incluso su capacidad para limitar contenidos que han sido previamente avalados por la justicia.

En este sentido, recuerdan que el pasado mes de enero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña avaló la actuación del Concello y desestimó el recurso presentado por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM). La resolución judicial respaldó la campaña al amparo del derecho a la libertad de expresión y a la crítica política, e impuso además el pago de las costas a la entidad demandante.

El Concello sostiene que la eliminación del contenido abre un debate sobre el alcance del poder de las grandes redes sociales y su impacto en la difusión de información institucional y en el debate público.