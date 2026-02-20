El kamikaze de A Coruña protagonizó otro incidente antes de su detención: "Fue terrible"

La actuación en Alfonso Molina esta madrugada no fue, presuntamente, la única perpetrada por el conductor kamikaze en las últimas horas.

Testigos presenciales consultados por Quincemil han relatado otro incidente de similares características, y con la misma descripción del vehículo, ayer a última hora de la noche en la Ronda de Outeiro.

Según estos testimonios, el vehículo circulaba de manera errática, alternando frenadas bruscas, adelantamientos peligrosos y detenciones en medio de la calzada.

"Fue una situación terrible, tuvimos que maniobrar rápidamente para protegernos ", explicó una de las personas afectadas.

Durante el recorrido, el conductor llegó a bajarse del coche en plena vía, obligando a los demás a retroceder y extremar medidas de seguridad para evitar un accidente mayor.

El incidente comenzó en un cruce de la Ronda de Outeiro, donde, según los relatos, el conductor se detuvo de manera inesperada y comenzó a increpar a los presentes, generando tensión y confusión.

"Intentó acercarse a nosotros de manera agresiva, tuvimos que mantener la distancia y actuar con precaución", indicó este testimonio a preguntas de Quincemil.

Durante varios minutos, el conductor continuó desplazándose por la Ronda de Outeiro, poniendo en riesgo tanto a los peatones como al tráfico rodado.

"Cada maniobra era más peligrosa que la anterior. Nos vimos obligados a retroceder y mantener la calma mientras avisábamos a la policía", señalaron.

En un momento determinado, el vehículo fue estacionado en mitad de la calzada, lo que obligó a desviar el tráfico y generó una situación de riesgo máxima.

Las fuentes consultadas por Quincemil indican que coincide en modelo, color y comportamiento con el protagonista del incidente de Alfonso Molina, tan solo unas horas después.

Parecía tener problemas mentales

Testigos presenciales refieren que el protagonista del suceso "parecía tener problemas mentales, probablemente", relata dentro del proceso de irse a abrazar con personas desconocidas que circulaban por la acera tras el incidente.

"Ha provocado un accidente que pudo ser mortal", concluyen.