La Xunta recibe ocho ofertas para la nueva senda peatonal y ciclista en Arteixo (A Coruña)

La Xunta de Galicia ha recibido ocho ofertas de empresas interesadas en ejecutar las obras de la nueva senda peatonal y ciclista proyectada en la carretera autonómica AC-552, entre Arteixo y Lañas.

La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 865.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El proyecto tiene como objetivo la construcción de una senda peatonal y ciclista de algo más de un kilómetro de longitud, que discurrirá paralela a esta vía autonómica. El itinerario conectará con las aceras existentes, favoreciendo la creación de un corredor peatonal y ciclista de carácter metropolitano en el entorno de Arteixo.

La intervención se completará con la creación de una franja ajardinada que separará la senda del tráfico rodado, además de la mejora de una parada de autobús y la instalación de nuevo alumbrado público, reforzando así la seguridad y la comodidad de las personas usuarias.

Esta actuación, impulsada por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas que dirige María M. Allegue, se enmarca en el Plan de Sendas de Galicia, con el que la Xunta ya ha ejecutado 300 kilómetros de itinerarios en las márgenes de las carreteras autonómicas y prevé sumar otros 120 kilómetros más en esta segunda fase.

La nueva obra se suma a otras actuaciones realizadas anteriormente en la AC-552, como los tramos de senda entre Pastoriza y Vilarodís, los refuerzos de firme, la ampliación de la calzada o la mejora de la seguridad en las paradas de autobús.