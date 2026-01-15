Un ciclista de 80 años herido leve en A Coruña tras una colisión con un coche

Un ciclista de 80 años ha sido trasladado esta mañana al hospital al resultar herido leve en una colisión con un coche en A Coruña. El accidente se produjo en las inmediaciones de la plaza de Portugal cuando el vehículo dio marcha atrás, impactando contra el varón.

Los hechos se produjeron a las 11:35 horas en el cruce entre la avenida de la Habana y la calle Virrey Osorio. El ciclista se encontraba detenido detrás del coche, que dio marcha atrás tirándolo al suelo.

El hombre, de 80 años, resultó herido leve y fue trasladado al Hospital Modelo para una evaluación. Viajaba en su bicicleta particular.

Un robo en la zona

Precisamente, en esta zona se produjo un robo el pasado martes. Dos hermanos y una amiga acudieron al partido de Copa del Rey entre Dépor y Atlético de Madrid, momento en el que alguien aprovechó para reventar la ventanilla del coche que habían dejado aparcado en las inmediaciones del estadio de Riazor y robar lo que tenían en el maletero.

Los ladrones se llevaron dos mochilas y un bolso en los que llevaban un portátil, una chaqueta y los apuntes de los ciclos que cursan los dos chicos, mientras que en el bolso la joven llevaba el DNI, unas llaves y 17 euros.

"Desde que ellos aparcaron a las 20:15 horas hasta que me llamó la Policía pasó muy poco tiempo, creo que los vieron meter el bolso en el maletero", explicaba a Quincemil la madre de los jóvenes.