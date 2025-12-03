La Xunta licita por 865.000 euros la nueva senda peatonal y ciclista entre Arteixo y Lañas (A Coruña)

La Xunta de Galicia ha licitado por 865.000 euros las obras de la nueva senda peatonal y ciclista en la carretera AC-552, entre Arteixo y Lañas, una intervención con un plazo de ejecución de seis meses que busca mejorar la seguridad vial y favorecer la movilidad sostenible en la zona.

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, junto a la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, presentó hoy los detalles del proyecto, que permitirá la construcción de un itinerario de algo más de un kilómetro conectado con las aceras existentes y que servirá como corredor peatonal-ciclista metropolitano en el entorno de Arteixo.

El proyecto incluye la instalación de una franja ajardinada que separará la senda del tráfico, la mejora de una parada de autobús y la dotación de nuevo alumbrado público, integrando seguridad y confort para los usuarios.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Sendas de Galicia, que hasta la fecha ha ejecutado 300 kilómetros de itinerarios a lo largo de vías autonómicas y prevé sumar 120 kilómetros más en esta segunda fase.

La nueva senda se suma a otras intervenciones realizadas en la AC-552, como tramos peatonales entre Pastoriza y Vilarodís, refuerzos de firme, ampliación de calzadas y mejoras de seguridad en paradas de autobús.

La Xunta ha anunciado además que los Presupuestos de 2026 contemplan 263 millones de euros para continuar transformando las infraestructuras de Galicia, de los cuales 114,2 millones se destinarán a la provincia de A Coruña.

Las empresas interesadas en ejecutar las obras pueden presentar sus ofertas hasta el 21 de enero a través de la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.