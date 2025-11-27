Autorizada en A Coruña una concentración para denunciar las listas de espera del Sergas

La Delegación del Gobierno en Galicia ha autorizado la celebración de una concentración convocada por la Asociación Española por la Igualdad de Género Genus Aequalitatem, que tendrá lugar este sábado 29 de noviembre a las 16:00 frente a la rotonda de llegada del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), en la planta baja de la puerta principal de acceso.

Con esta resolución, Galicia pasa a ser la segunda comunidad autónoma en permitir concentraciones que denuncian el mal funcionamiento del sistema sanitario, después de Andalucía, donde los problemas derivados de las listas de espera salieron a la luz tras el fallecimiento de varias mujeres.

Desde la asociación insisten en que, en el caso gallego, la intención es actuar antes de que se produzcan situaciones irreparables, especialmente en lo relativo a los retrasos para intervenciones quirúrgicas o consultas con especialistas.

Genus Aequalitatem subraya que esta iniciativa pretende visibilizar la problemática que afecta a miles de pacientes y exigir medidas urgentes que garanticen una atención sanitaria digna, eficaz y accesible.

La entidad recalca que la situación actual "impacta directamente en la salud de toda la ciudadanía" y que resulta imprescindible un compromiso institucional inmediato.