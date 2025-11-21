Las nubes protagonizan el fin de semana en A Coruña

A Coruña encara un fin de semana bajo cielos nublados y pasado por agua. Ya desde primera hora de este viernes la lluvia se ha hecho notar en la ciudad, en una jornada en la que se alternarán nubes y claros.

Los chubascos vendrán acompañados de rachas de viento débiles provenientes del norte y del nordés, aunque soplará de manera débil.

La masa de aire frío que se hace notar desde hace unos días en Galicia seguirá moviéndose hacia el este, por lo que las temperaturas para hoy serán normales para esta época del año, moviéndose entre los 7 grados de mínima y los 13 grados de máxima.

Alerta para el sábado

El sábado, el litoral coruñés estará bajo alerta amarilla. El aviso decretado por Meteogalicia alerta de mar de viento, proveniente de manera intensa desde el suroeste.

La alerta se mantendrá desde las 12.00 hasta las 18:00 por vientos de fuerza 7, aunque tendrán mayor incidencia en la costa de Ferrol y Ortegal.

En cuanto al tiempo, el sábado será un día de cielos completamente nublados con lluvia constante, especialmente desde el mediodía. Las mínimas se mantendrán iguales, con un ligero aumento en las máximas hata los 15 grados. Para el domingo, la predicción de Meteogalicia es muy similar, con un día de lluvias y temperaturas entre 14 y 16 grados.