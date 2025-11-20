Arteixo (A Coruña) estrenará el nuevo parque comarcal de bomberos en Morás en enero

Visita de la Deputación da Coruña y el Concello de Arteixo al parque comarcal de bomberos en Morás Deputación da Coruña

Cuenta atrás para que Arteixo albergue el nuevo parque comarcal de bomberos. Ubicado en Morás, la previsión es que el recinto comience a operar en el mes de enero y trabaje al 100% a lo largo del primer trimestre del año que viene.

Este jueves, el presidente de la Deputación provincial, Valentín González Formoso, y el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, acompañados del deputado de Economía, José Ramón Rioboo y el gerente provincial de bomberos, José Luis Barca, visitaron las obras.

El nuevo parque sustituirá al actual, ubicado en el polígono de Sabón y es el resultado de un acuerdo institucional entre el Concello y el Consorcio Provincial de Bombeiros a través de un convenio que establece unas instalaciones más modernas y amplias para los bomberos.

Estas se situarán en una parcela municipal de unos 4.000 metros cuadrados de la avenida Pedra Áceda, entre la nave de Grafoplás y el futuro Centro de Excelencia de Economía Circular del CETIM. En esta nueva ubicación se mejorará su operatividad, con un acceso más inmediato a la autovía A-6 y a la autopista AG-55, lo que permitirá reducir tiempos de reacción en caso de emergencias.

Las obras cuentan con un presupuesto de 1,3 millones de euros. El nuevo parque dará servicio a Arteixo, Cambre, Carral, Culleredo y Oleiros, llegando a unos 135.000 habitantes de la comarca de A Coruña.

En el nuevo parque la planta baja se dedicará a las cocheras de la flota, el centro de control, despachos, salas de descanso, vestuarios, cocina y comedor, además de un gimnasio, áreas de descontaminación y un almacén. El bajo cubierta servirá para las salas de instalaciones, un segundo almacén y el taller.