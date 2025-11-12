Vecinos de un edificio del Agra de Orzán en A Coruña se quedan sin agua: "Son siete familias con niños"

Siete familias del edificio número 40 de la calle Pascual Veiga, en el barrio del Agra del Orzán, en A Coruña, pasarán la noche sin agua después de que operarios de Emalcsa retirasen esta tarde sus contadores del inmueble. Los vecinos aseguran que la empresa municipal no les notificó previamente la actuación.

"Me llamaron por la tarde diciéndome que había un operario de Emalcsa quitando contadores sin previo aviso. Ninguno de los propietarios estaba notificado y la compañía no nos dio número de expediente; solo dijeron que los contadores no tenían contrato", explica Martín Corredorira, administrador de la comunidad. Según detalla, entre los afectados hay varios niños de entre dos y tres años

Además, Corredorira denuncia que se retiró también el contador de la comunidad, pese a que contaba con contrato activo. "Desde Emalcsa nos dicen que no había contador, cuando lo han retirado hoy mismo", añade.

Emalcsa lo atribuye a una situación irregular

Fuentes del Concello apuntan que el problema se debe a una situación irregular. El promotor que rehabilitó las siete viviendas "no terminó la obra" ni realizó la instalación legal del cuarto de contadores. Según explican, "Emalcsa lleva tres meses avisándole de que debía regularizar la instalación y no lo ha hecho".

En cambio, según indican, el promotor habría puesto a vivir a los inquilinos en las viviendas con un contrato de agua de obra, vigente solo durante la fase de construcción, e incluso, señalan que, "llegó a realizar una conexión ilegal al suministro de la traída".

Por ello, desde el Concello indican que los propietarios deben dirigirse al promotor para que regularice su situación y puedan volver a tener agua en sus viviendas.