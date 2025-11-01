Lorenzana remarca en A Coruña la "original propuesta" del Mercado dos Faros

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha asistido este sábado a la inauguración del Mercado dos Faros, una "original propuesta", que pone en valor el patrimonio farero de Galicia con una oferta de actividades gastronómicas, de artesanía, cultura y ocio.

El hotel NH Collection de la ciudad herculina acoge esta iniciativa en la que colabora la Axencia de Turismo de Galicia.

El mercado girará por diferentes ciudades costeras y cuenta con la participación de marcas gallegas vinculadas al mundo del mar. Además, la programación recoge un recorrido guiado por la Torre de Hércules.