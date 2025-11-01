Ofrecido por:
Lorenzana remarca en A Coruña la "original propuesta" del Mercado dos Faros
La cita ha contado con la colaboración de la Axencia Galega de Turismo y se celebró en el hotel NH Collection
Te puede interesar: La Xunta alegará la planificación eléctrica estatal para que Galicia tenga más del 6% de inversión
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha asistido este sábado a la inauguración del Mercado dos Faros, una "original propuesta", que pone en valor el patrimonio farero de Galicia con una oferta de actividades gastronómicas, de artesanía, cultura y ocio.
El hotel NH Collection de la ciudad herculina acoge esta iniciativa en la que colabora la Axencia de Turismo de Galicia.
El mercado girará por diferentes ciudades costeras y cuenta con la participación de marcas gallegas vinculadas al mundo del mar. Además, la programación recoge un recorrido guiado por la Torre de Hércules.