El ascensor del Monte de San Pedro en A Coruña: 3 años parado y una lista de averías que lo frenan

Durante años fue una de las imágenes más reconocibles de A Coruña. Una esfera de cristal deslizándose por la ladera del Monte de San Pedro, reflejando el mar y el cielo, y ofreciendo una de las panorámicas más espectaculares de Galicia.

Hoy, sin embargo, el ascensor panorámico lleva más de tres años parado, símbolo de un proyecto ambicioso que nunca logró consolidarse sin tropiezos, con muchos problemas de mantenimiento por el camino.

Inaugurado en 2007 bajo el mando de Javier Losada y proyectado por el eterno Paco Vázquez, el ascensor se presentó como una apuesta por la modernidad y el turismo sostenible: una cápsula de acero y vidrio capaz de salvar los más de 60 metros de desnivel entre la base del monte y su mirador.

Pero desde sus primeros años, las averías mecánicas, los altos costes de mantenimiento y los parones por motivos de seguridad se convirtieron en una constante y frustraban una continuidad que ayudase a consolidar este icono en el entorno turístico de la ciudad donde nadie es forastero. Una sangría a nivel de presupuesto sin freno aparente, que generaba déficit continuo. De hecho, en 2010, se empezó a aplicar una tarifa, pero ni así se consiguió frenar este aspecto.

Imagen del elevador funcionando. Concello de A Coruña.

El sistema, de fabricación suiza y con tecnología poco habitual en España, exigía un mantenimiento especializado y costoso, que acabó generando retrasos en las revisiones y dificultades para reactivar el servicio.

El último gran parón se produjo en 2022, hace justo ahora tres años, tras detectarse fallos técnicos que obligaron a suspender su funcionamiento. A renglón seguido, el ayuntamiento rescindió el contrato de mantenimiento, sin encontrar un nuevo adjudicatario ya en 2023. Desde entonces, el ascensor permanece cerrado al público, rodeado de un halo de melancolía y sin poder eludir el paso del tiempo, con polvo acumulado y cristales rotos.

El Ayuntamiento ha anunciado en varias ocasiones su intención de recuperarlo, pero los informes técnicos y las cuestiones presupuestarias han ido dilatando la reapertura de un elemento que requiere una inversión importante para su puesta a punto.

Incluso los presupuestos del 2024, que ya pertenecieron a esta legislatura, preveían una partida económica cercana a los 750.000 euros para actualizar su elevador.

Mientras tanto, la cápsula permanece inmóvil frente al Atlántico, testigo silencioso del paso del tiempo y del contraste entre la ilusión inicial y la realidad actual.

El ayuntamiento no es ajeno a la situación de este punto. Consultadas por Quincemil, fuentes municipales insisten en que en la actualidad están "estudiando posibilidades". Un estudio que requiere de un tiempo para encontrar el mejor proyecto a todo un icono turístico.

La nueva vida de la Cúpula de la mano de Inditex

La cúpula del Monte de San Pedro, durante años cerrada al público, ha renacido gracias a Inditex. En el marco del 50º aniversario de Zara, la multinacional coruñesa transformó el edificio en un espacio cultural y experiencial que combina arte, tecnología y paisaje.

El proyecto abrió sus puertas el pasado 3 de julio con 50 Songs of the Sea, una instalación inmersiva creada por la reconocida artista británica Es Devlin. La obra invitaba al visitante a sumergirse en una experiencia audiovisual rodeada por el océano, con proyecciones de 360 grados, plataformas giratorias y la voz de la actriz Elena Anaya como hilo conductor.

Poco más de tres meses después, Zara daba por terminada esta exposición tras haber ofrecido a más de 100.000 visitantes una experiencia artística única que celebra la historia, la innovación y el espíritu creativo en un marco incomparable.

Además de esta pieza artística, la cúpula se convirtió en un punto de encuentro cultural. Conciertos como los de Myles Smith, Luz Casal, Air, The Blaze y Patti Smith, talleres para público infantil y una cafetería panorámica complementaron la programación, recuperando el edificio como un mirador vivo sobre la ciudad.