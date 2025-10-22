La biblioteca del barrio coruñés de Palavea estará lista en el 2027

El barrio de Palavea tendrá, finalmente, una biblioteca propia en el año 2027. Este martes, la Xunta de Goberno Local de A Coruña ha aprobado el estudio de detalle de su construcción, prevista en una parcela en la que había un mercado actualmente sin actividad y cuyo proyecto de demolición ya está encargado.

Con un presupuesto de más de 750.000 euros, la obra también contempla un aula de informática, esta intervención se licitará a lo largo del 2026, con la previsión de que esté finalizada en el año 2027.

La inclusión de la biblioteca en el barrio dará respuesta a una demanda vecinal compartida con el barrio de Novo Mesoiro. Por ahora, estos barrios carecen de una propia y, en el caso de Palavea, existe una vecinal con libros, películas y música, mientras que en Novo Mesoiro hay un punto de préstamo de libros al que también acuden los vecinos del primer barrio.

Esta actuación forma parte del Plan de Barrios, un documento estratégico con obras previstas hasta 2027.