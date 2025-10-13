Una mujer y un ciclista resultan heridos en A Coruña en un atropello en el campus de Elviña

Una mujer y un ciclista han resultado heridos este lunes después de que el primero atropellara a la peatona mientras cruzaba por una zona no habilitada para peatones en el campus de Elviña.

El incidente tuvo lugar sobre las 10:25 horas de la mañana. El ciclista, un hombre de 45 años, circulaba por la calle José María Luengo Martínez en una bicicleta de BiciCoruña, mientras que la peatona, una mujer de 47 años, cruzaba fuera del paso de peatones.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local y los Servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia. Tanto la mujer como el ciclista fueron trasladados al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) con heridas leves.