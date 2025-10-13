Un ciclista choca contra una marquesina en el centro de A Coruña

Este mediodía, sobre las 14:30 horas, un ciclista chocó de manera frontal contra una marquesina ubicada en la avenida de Linares Rivas a la altura de la plaza de Vigo, en el centro de A Coruña.

El accidente se produjo en un lugar en el que el carril bici se interrumpe precisamente para dejar sitio a la parada de autobús. De manera habitual, los ciclistas hacen ese tramo por la acera para retomar después el carril bici entre la acera y la carretera.

Fuentes de la Policía Local de Tráfico, en base a lo visto a través de las cámaras, apuntan a que es posible que la persona se despistara al llegar a ese punto, cuando miró a otros ciclistas que circulaban de manera paralela. En ese momento se produjo una colisión frontal, rompiendo por completo el cristal.

Poco después, operarios municipales procedieron a limpiar la marquesina, que actualmente se encuentra con cintas policiales