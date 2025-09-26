El sol protagoniza el primer fin de semana del otoño en A Coruña

El primer fin de semana del otoño en A Coruña estará marcado por sol y nubes, dejando atrás las lluvias que acompañaron a los coruñeses en las últimas semanas. La sensación térmica se mantendrá dentro de lo normal para esta época del año, con un ligero descenso de las máximas. Durante los tres días, la calidad del aire se mantendrá, en general, en un nivel favorable.

Así, MeteoGalicia pronostica para este viernes, 26 de septiembre, una mañana soleada, que dará paso a nubes altas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 12 grados de mínima y 23 de máxima.

El sábado por la mañana, el tiempo se alternará entre nubes y claros, dejando un cielo totalmente nublado por la tarde. Las temperaturas se situarán entre 13 y 21 grados, con un ligero descenso respecto al viernes.

El domingo, el día comenzará con cielos cubiertos, que mejorarán por la tarde con nubes altas. Las temperaturas se mantendrán en los mismos valores que el sábado, entre 13 y 21 grados.

De cara a la próxima semana, seguirá predominando el sol con algunas nubes, bajo la influencia de altas presiones, con mucha estabilidad y baja probabilidad de lluvia. Las máximas alcanzarán valores altos para la época del año, con mañanas frescas, especialmente en el interior.