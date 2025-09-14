Evacuado en helicóptero un ciclista en Culleredo (A Coruña) tras caer en una zona de difícil acceso

El helicóptero Pesca II de Gardacostas de Galicia rescató a un ciclista que sufrió una caída en una zona de difícil acceso en el municipio coruñés de Culleredo.

Fuentes del 112 Galicia señalan que fue un compañero el que dio la voz de alarma y detalló que se encontraban en una zona cercana al mirador de Pena Sombreira.

La central de emergencias movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil y a los Bomberos de Arteixo.

Una vez en el punto confirmaron que la opción más adecuada ante las condiciones del terreno era la evacuación aérea. Por ello, informaron a Salvamento y al Servicio de Gardacostas de Galicia, que movilizó el Pesca II y trasladó al herido hasta el aeropuerto de Alvedro, donde lo esperaba una ambulancia para trasladarlo al hospital.