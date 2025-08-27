Imagen del accidente múltiple en A Coruña.

Imagen del accidente múltiple en A Coruña. Quincemil.

A Coruña

La menor herida en el accidente múltiple de A Coruña presenta lesiones muy graves

Los cinco adultos han sido trasladados al CHUAC con diferentes pronósticos, tres de ellos graves y dos leves. La menor presenta fractura de fémur y luxación de cadera, unas lesiones que se consideran muy graves

La ciudad de A Coruña ha vivido en las últimas horas un atropello múltiple en la plaza de Mina, que la Policía Local investiga como intencionado y por el que ha detenido a su conductor, causando hasta seis heridos de diferente consideración.

Estado del vehículo que causó el accidente múltiple en A Coruña.

Fuentes del CHUAC han informado que cinco han sido trasladados al servicio de urgencias del complejo hospitalario y un sexto, menor de edad, al hospital materno infantil.

Precisamente, según ha podiso saber Quincemilla menor padece una fractura de fémur y una luxación de cadera, un perfil de lesiones que se consideran muy graves, derivadas del siniestro.

En cuanto a los adultos, tres de ellos se encuentran en estado grave con diversas lesiones, dos mujeres y un hombre.

Los otros dos adultos, un hombre y una mujer, presentan un pronóstico leve.