Herido grave un ciclista en A Coruña tras resbalar con una mancha de gasoil

Un ciclista ha sido trasladado al CHUAC este mediodía tras resbalar al encontrarse una mancha de gasoil en la calle Lázaro Cárdenas, muy cerca del centro oncológico.

El vertido procedía de un camión, que siguió su marcha ya que no fue consciente de la pérdida del combustible hasta que fue localizado por la policía local gracias al trabajo de investigación del suceso.

El siniestro obligó a movilizar a los agentes del cuerpo local, en un día especialmente intenso de actividad debido al atropello múltiple en la plaza de Mina, donde hasta seis personas resultaron heridas al ser arrolladas por un conductor cuando reemprendía la marcha.