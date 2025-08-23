Los deberes que la comarca de A Coruña demanda para mejorar el suministro de agua

Imagen de archivo de la estación de tratamiento de agua potable de A Telva, en Cambre. Emalcsa

En los días más críticos de la ola de calor que afectó a España y tuvo relevancia en Galicia, el aumento del uso del agua llevó a la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña (Emalcsa) a reclamar a cuatro ayuntamientos de la comarca que restringieran su consumo.

Se repitió una situación que otros años, debido a sequías prolongadas en verano y otoño y a la reducción de la capacidad de los embalses, como el de Cecebre, activó la alerta en la zona y volvió a poner sobre la mesa el debate acerca del estado de las infraestructuras de almacenamiento y distribución de agua.

Los concellos (Oleiros, Cambre, Bergondo y Sada) no solo hicieron un llamamiento al "uso racional" del agua estos días entre sus vecinos; también pidieron a Emalcsa y a la Xunta garantizar el suministro con mejoras en las instalaciones principales, al tiempo que abordaron futuros acuerdos para reforzar la red, que dependerán de la obtención de financiación.

El depósito de Espíritu Santo-Bergondo, el colector de la estación de tratamiento de agua potable de A Telva o un nuevo depósito en San Pedro de Nós son objeto de las demandas a las que apuntan estos ayuntamientos, que piden revisiones de su estado y nuevas actuaciones que eviten pasar por problemas en el suministro o fugas en la red.

Fuentes del Concello de A Coruña señalan que en los planes a corto plazo está construir un nuevo depósito "para reforzar el sistema en Espíritu Santo-Bergondo por el incremento de consumos y necesidades", una "obra de suministro al área" en la que se está "trabajando". Este depósito abastece principalmente a Oleiros, Cambre y Sada.

Foto de archivo del embalse de Cecebre. cambre.es

La falta de plazos estimados, la necesidad de una importante inversión y el proceso administrativo que requiere la preparación de un proyecto de esta magnitud no permiten despejar dudas sobre su ejecución, por lo que quizá el próximo verano se podría repetir la situación actual de consumo y la misma lista de demandas municipales.

También indica el Concello que "en estos años se ha renovado la red y los depósitos por más de 40 millones de euros". El Concello coruñés cifra en más del 80% esa renovación y matiza que las inversiones de Emalcsa han conseguido que se tenga "uno de los niveles de fugas más bajos de España", al no llegar al 6% o 7%.

La postura de los concellos

Oleiros ha sido el concello más reivindicativo con motivo de la advertencia realizada este mes por Emalcsa. Su alcalde, Ángel García Seoane, reitera su exigencia de renovar la conducción general desde A Telva hasta los depósitos de Bergondo que abastecen a este ayuntamiento, a Sada, Cambre y parte de Oleiros.

Seoane ha negado problemas de suministro en su territorio, pero mete prisa a Emalcsa en el proyecto para ampliar las tuberías y renovar las conducciones desde A Telva (Cambre) al tanque de Espíritu Santo, y se dirige a la Xunta para que cofinancie esta obra.

En Cambre también se demanda "la mejora de la capacidad de bombeo desde A Telva hacia Espíritu Santo", al ser este el tanque que suministra a las zonas con mayor población y al ámbito industrial de Perillo. Recuerda este Concello que para el "futurible" depósito de San Pedro de Nós se elaboró un borrador de convenio, en 2021, y no ha habido más avances.

Sada, a través de un bando municipal en el que pidió un uso moderado del agua a sus vecinos, aprovechó para urgir a mejorar las infraestructuras debido al aumento de población en el área. Ampliar el colector de A Telva para que rellene tan rápido como se vacía y abordar un nuevo depósito en Sarro son necesarios, recalca.

Bergondo también apuesta por revisar la red ante posibles pérdidas, a la vez que recomienda priorizar el empleo doméstico del agua y no hacer usos no esenciales.

Los cuatro concellos, cada uno con sus propios depósitos, coinciden en la necesidad de evitar riesgos cuando la demanda de agua es más alta con una mejor intervención en la red. Tras la advertencia de Emalcsa redujeron consumos y en los últimos días han aumentado sus reservas.

Cecebre, bien de ocupación

El nivel de ocupación de Cecebre, que en años anteriores llegó a situaciones preocupantes entre agosto y octubre por sequías, no es motivo de alarma en esta ocasión. Su capacidad de abastecimiento al área coruñesa estaba al 82% en la semana central de agosto y al comienzo de esta semana, en la que volvió a llover, bajó al 79,5%.

El Ayuntamiento de A Coruña recuerda que "las redes de los municipios del área no son de Emalcsa, sino propias de cada uno y gestionadas por sus respectivas empresas".