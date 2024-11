Roban la furgoneta de una artista de A Coruña con fotografías enmarcadas y firmadas en su interior

La ilustradora y fotógrafa Sol Mariño pide difusión para encontrar su furgoneta. Al volver de viaje a A Coruña el pasado viernes, se dio cuenta de que su Renoult Traffic gris, con matrícula 3012FCD, no estaba donde lo había estacionado.

En el interior del vehículo había dejado una maleta con "fotografías de naturaleza enmarcadas y firmadas". Así como un "puesto de feria de madera", al cual también le perdió el rastro.

La artista desconoce cuánto tiempo lleva desaparecida su furgoneta. El día 30 de octubre se fue de viaje, dejando el vehículo aparcado en la zona del parque Europa, "en una calle en la que no suele pasar mucha gente", y cuando volvió, el pasado viernes, ya no estaba. La policía todavía no ha dado con su vehículo, por lo que le han recomentado la difusión ciudadana.

Captura de pantalla del Instagram de Sol Mariño @candochoveefaisol

Sol Mariño ha compartido a través de su red social Instagram imágenes de la furgoneta desaparecida, con detalles para identificarla: "Tiene una baca y una abolladura a la altura de la matrícula, en la esquina". A cualquiera que la haya visto, pide que se le notifique al número de teléfono que figura en su story: 628674002.