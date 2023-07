Contrariamente a lo que se pueda pensar, los Onieva Molas no son unos advenedizos. Tampoco andan escasos de dinero. Socialmente, entendiendo por esta palabra la asistencia habitual a saraos frecuentados por la jet set, pues sí, no son conocidos. Al menos, hasta ahora, ya que Íñigo Onieva Molas está a punto de emparentar oficialmente con los Falcó-Preysler a raíz de su matrimonio con Tamara Isabel Falcó, que se celebra este sábado en Aldea del Fresno (Madrid), concretamente, en el palacio El Rincón.

Antes de entrar de pleno en el patrimonio y ascendencia aristocrática de la novia que en mayor o menor parte ya se ha ido aireando, hay que poner en antecedentes al lector que los Molas son unos ricos empresarios vascos procedentes de Amorebieta (Bilbao). En 1963, Carlos Molas Ruiz de Munain -padre de Carolina- fundó Cemevisa 2000 S.A. (dedicada a la distribución especializada de electrodomésticos de grandes marcas), la joya de la corona que, según las últimas cuentas presentadas en 2021, tuvieron unas ventas de casi 75,6 millones de euros con un activo total de casi 29,8 millones de euros.

En 1975 creó Inmobiliaria Ibaiondo SA con la finalidad social de alquilar bienes inmobiliarios por cuenta propia que en los últimos tiempos genera 900.000 euros anuales de forma reiterada. En 1977, su esposa María Eugenia Urrutiaciorraga Ibarra creó Qubbos Equipamiento del Hogar S.L., cuya actividad estaba destinada al comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados. El matrimonio se hizo millonario.

Carolina Molas e Íñigo Onieva a las puertas del restaurante donde él trabajaba.

Tras la muerte del patriarca en 2014, todas las funciones de las diferentes empresas recayeron en la viuda y los dos hijos de la pareja, Carolina y Eduardo. Para simplificar las cosas y no marear a los lectores, según el Registro Mercantil del año 2021, la madre del novio ostenta en la actualidad 13 cargos en 8 sociedades.

Entre las más rentables figuran Manufacturas Plásticas May S.A. -activo total de 3,9 millones de euros y ventas por 3.6 millones- cuya actividad reside en la fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación; Inmobiliaria Ibaiondo S.A., Koppel Ibérica S.A. -activo total de casi 4,7 millones de euros y ventas por 881.000 euros- dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia; Qubbos Equipamiento del Hogar S.L. con unas ventas de 1.6 millones de euros y un activo total de 114.000 euros; Euro Tecno S.A. -comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos- en la que no figuran cifras de ventas en el balance, pero sí unos resultados de 2.1 millones de euros y Cemevisa 2000 S.A. (comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos) que, como adelantamos en párrafos anteriores, tuvo unas ventas de 75,6 millones de euros y posee un activo total de 29,7 millones.

A modo de aperitivo no está nada mal, ya que aunque la presidenta de las empresas siga siendo su madre, María Eugenia, los tres hijos de Carolina -Íñigo, Alejandra y Jaime- están predestinados a heredar una notable fortuna si todo sigue por el cauce normal. Aunque esto será dentro de bastantes años. ya que Carolina tiene sólo 54 años.

[El consejo que Tamara Falcó ha dado a su suegra, Carolina Molas, a pocas horas de la gran boda con Íñigo Onieva]

Los negocios del padre

Íñigo Onieva Sr., padre de las tres criaturas anteriormente mencionadas, es también un importante empresario que ejerce actualmente como director global de e-commerce del Grupo Barceló. Pero según el Borme (Boletín Oficial del Registro Mercantil) ostenta cuatro cargos en tres sociedades, siendo la más importante Hormigones y Minas S.A. de la que es apoderado, se dedica a la fabricación de hormigón fresco con unas ventas de 3,4 millones de euros y un capital activo de casi 26,4 millones de euros, según el último balance presentado en 2020.

Siempre ha sido un hombre muy discreto del que casi no existen imágenes. Se sabe que de su segundo matrimonio en México, país al que se marchó tras divorciarse de Carolina hace dos décadas, tiene otro hijo llamado Willy. El proceso de separación se realizó civilizadamente, ya que Carolina y sus vástagos se quedaron con la mansión familiar en La Moraleja.

Iñigo Onieva Sr., al llegar de México para asistir a la pedida de mano de su hijo a Tamara Falcó. Europa Press

En esta exclusiva urbanización de lujo estudió en el centro privado religioso Las irlandesas y posteriormente obtuvo su titulación en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial por la universidad Antonio Lebrija (Madrid) que completó con dos másteres en Diseño de Transportes en Italia y Diseño de Automóvil en Londres. Su último trabajo importante fue el de Business Development Director en Mabel Hospitality, filial de Mabel Capital, dedicada a la restauración -tienen en propiedad los restaurantes Tatel y Totó- que fundaron Abel Matutes Prats, Rafa Nadal y Manuel Campos Guallar.

Estuvo en el cargo desde marzo de 2021 hasta mayo de 2023. Hace dos años abrió junto a dos socios la discoteca Lula Club, donde cualquier asistente con posibles se puede encontrar en la pista a Ernesto de Hannover. Se sabe que junto a su amigo Pablo Marín Girón fundó la empresa Meva Hospitality -explotación de salas de baile y discotecas, restauración, hostelería, organización de eventos, etc.- de la que ambos son administradores mancomunados y de cara al año que viene ya ha asegurado que tiene una gran sorpresa porque va a crear una nueva empresa.

[Sabemos cómo será el traje de novio que lucirá Íñigo Onieva en su boda con Tamara Falcó: todos los detalles]

El imperio Falcó

Y ahora sí, le toca el turno a Tamara Falcó. Desde hace meses, el palacio El Rincón es el otro protagonista principal de la boda. Fue el único bien que dejó Carlos Falcó, V marqués de Griñón y XII marqués de Castel-Moncayo con grandeza de España al morir por la Covid en 2020. Se trata de fortaleza que mandó construir en 1862 el banquero, inversor en ferrocarriles y esclavista Juan Manuel de Manzanedo y González de la Teja, I duque de Santoña y que tras diversos azares históricos terminó en manos de José Mitjáns y Murrieta, IV marqués de Manzanedo, casado con María de la Paloma Falcó y Escandón, X marquesa de Castel-Moncayo y III condesa de Villanueva de las Achas. Al no tener descendencia, la residencia la heredó en 1974 el sobrino carnal de la aristócrata, Carlos Falcó y Fernández de Córdova, V marqués de Griñón y XII marqués de Castel Moncayo quien, a raíz de su boda con Isabel Preysler en 1980, nació un año después Tamara.

Tras haber estudiado ingeniería agrónoma en la universidad de Lovaina (Bruselas) y economía agraria en la universidad de California en Davis (Estados Unidos), el aristócrata con Grandeza de España se dedicó en cuerpo y alma a la producción de vinos y aceites. Hay que tener en cuenta que en Malpica de Tajo (Castilla-La Mancha), tenía las fincas Dominio de Valdepusa (52 hectáreas) y Casa de Vacas (300 hectáreas) -su retiro de descanso favorito- con las variedades Petit Verdot, Syrah y Cabernet Sauvignon, que hasta hace cuatro décadas no existía en Toledo. En Extremadura tenía otras propiedades mucho más extensas como Valero y La Barquilla con un total de 3.000 hectáreas.

El fallecido marqués de Griñón, Carlos Falcó, junto a su hija Tamara en Madrid en 2011. Gtres

El palacio se puso a la venta poco antes del fallecimiento del aristócrata con grandeza de España ya que, tal y como explica a EL ESPAÑOL | PORFOLIO una íntima amiga del finado, “era muy imaginativo, pero un desastre en los negocios. Las cifras nunca cuadraban”. El precio que pedían por aquel entonces era una barbaridad porque la edificación necesita un desembolso mínimo de 15 millones de euros para adecentarla, por lo que los descendientes de Carlos decidieron rebajar hasta los 7 millones.

Tampoco lo vendieron y cuando un experto lo tasó en cinco millones, Carlos y Tamara pagaron la parte correspondiente a la viuda, Esther Doña, y a sus hermanos Xandra -fruto al igual que Carlos de su primer enlace con Jeannine Girod- y Aldara y Duarte, nacidos de su tercer matrimonio con Fátima de la Cierva. Con el dinero obtenido, estos dos últimos se compraron un apartamento en Madrid. Sin embargo, a pesar de que Tamara ha publicitado por activa y por pasiva que el palacio es suyo, lo cierto es que pertenece a Carlos.

La citada íntima amiga nos comenta que “si bien es cierto que Manolo y Tamara fueron los propietarios cuando dieron dinerito al resto de los herederos, el marqués de Griñón tenía una deuda millonaria con su hijo porque le había ayudado con ciertos problemas relacionados con sus empresas. Si no recuerdo mal, esa deuda sería de unos 5 millones de euros, por lo que finalmente la hija de la Preysler no recibió nada en efectivo, pero sí algunas acciones”. De hecho, en 2022 se creó la empresa Palacio El Rincón Estates S.L. cuyo administrador único es Quinto Casa de Vacas S.L. Repres Pj Amparo Corsini Montero. Justamente, Amparo es la esposa de Manolo desde 1999. También hay que destacar que una parte de los viñedos que rodean al palacio están alquilados a otra empresa.

Vista aérea de El Rincón, el palacio de Tamara Falcó.

En un principio, tal y como Tamara explicó en su docu-reality, quería crear un restaurante para bodas, bautizos y comuniones, pero la inversión era tan multimillonaria que desechó la idea y empezó a montar un restaurante efímero que no ha resultado demasiado exitoso. Esa era la idea que tenía cuando ganó MasterChef celebrity en 2019, donde cobró 15.000 euros semanales que, multiplicados por las 13 entregas, hizo un total de 195.000 euros. Dos años después se diplomó en la prestigiosa academia de alta cocina Le Cordon Bleu de Madrid y presentó el libro Las recetas de casa de mi madre.

A raíz de la gran visibilidad que le proporcionó el reality de TVE, las marcas gastronómicas empezaron a rifarse a la actual VI marquesa de Griñón, ya que Bra la fichó junto a Martin Berasategui, diseñó una caja de bombones para la multinacional Nestlé, amadrinó el mercado gastronómico del champán Ruinart… y también se interesaron por ella las firmas de cosmética Sisley y Opi-ha utilizado los productos durante la preparación de su gran día-, ha colaborado con el hotel Ritz -allí se celebró anoche una juerga con aires rumberos para los más jóvenes y mañana tendrá lugar un almuerzo para los invitados más importantes- y, por supuesto, no ha abandonado su faceta como diseñadora de moda, ya que a través de su firma TFP -sus iniciales- presentó la segunda colección para Pedro del Hierro.

En julio de 2009 creó Gypset Living S.L. -denominada anteriormente Falcó Preysler S.L.- de la que es administradora única y que gestiona sus derechos de imagen así como ofrece apoyo a otras empresas con diferentes actividades. La dirección fiscal es la misma que la mansión de Isabel Preysler en Puerta de Hierro y a tenor de la última información financiera presentada en 2020, los datos no son muy boyantes ya que a pesar de tener un activo total de 130.764 €, los resultados del balance fueron de -10.797 €. Se sabe también que en 2007 cesó de la empresa Seconds Collection SL, que habían fundado previamente Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, con quienes sacó la firma The 2nd Skin Co. con diseños nupciales, para cócteles y eventos varios. A raíz de esto, la firma Barbour la contrató como imagen.

La vivienda adquirida por Tamara Falcó. Jaleos

De momento, el único bien inmueble que posee a su nombre es un ático de 186 metros cuadrados de 1,5 millones de euros en Puerta de Hierro, a muy poca distancia de la casa de Isabel Preysler, diseñado por el estudio A-Cero de Joaquín Torres y y construido por Kronos Homes. La promoción se denomina The Collection de Kronos y está formada por viviendas de dos a cinco dormitorios, ocho áticos y diecinueve bajos con jardín. Tras posar en el consabido photocall donde se veía el nombre de las empresas, la aristócrata percibió un importante descuento en la compra.

Sigue los temas que te interesan