Hay por ahí un personaje cuya vida, a priori, es fascinante. Es asesor político experto en campañas electorales y sus redes sociales son un desfile de selfies con los principales presidentes y candidatos de Latinoamérica. Asegura haber susurrado al oído de más de 15 mandatarios y líderes a ese lado del charco, pero también a este, en España. Y no se queda ahí: tiene una relación con Miss El Salvador 2014, recibe habitualmente premios de comunicación política, imparte numerosas charlas sobre su labor por aquí y por allá, viaja constantemente y… ¡Hasta ha sido modelo de marcas como Boss o Hawkers!

Se trata de Víctor López, un barcelonés de 37 años que ejerce de presidente de la consultora Kayros Group. Según su biografía, entre sus logros más recientes destacan el haber ayudado a Nayib Bukele a llegar a la Presidencia de El Salvador y haber conseguido que el colombiano Rodolfo Hernández pasara a la segunda vuelta en su contienda para dirigir el país contra el actual presidente, Gustavo Petro. Además, en documentos difundidos por su empresa asegura haber trabajado con líderes españoles como Mariano Rajoy, José María Aznar y Albert Rivera, con quienes también tiene numerosas fotos.

Sin embargo, su figura también genera polémica. Fuentes del Partido Popular aseguran a EL ESPAÑOL | Porfolio que sí rondaba los círculos de FAES, pero que en realidad nunca llegó a ser asesor directo de Aznar. "Es el Pequeño Nicolás de la asesoría política", dicen. Algo similar pasó en Estados Unidos: su empresa se vinculó a la campaña de Donald Trump y el equipo del americano tuvo que salir a desmentirlo. Y en Colombia, los de Rodolfo Hernández dijeron que nunca habían trabajado con él, aunque luego reconocieron que sí, pero de manera temporal y sin cobrar.

Los que se han cruzado en su camino cuentan que se trata de una persona que, si bien no miente de manera directa, sí que acostumbra a exagerar sus funciones y juega con la ambigüedad. Mezcla logros verídicos y fotografías espontáneas con líderes políticos para construir una imagen de gran asesor de éxito que, después, poco se corresponde con la realidad. Entonces… ¿Quién es, realmente, Víctor López?

Víctor López junto al expresidente José María Aznar. E.E.

López, detrás del entonces líder de Ciudadanos Albert Rivera, en la campaña 'España Ciudadana'. E.E.

Nacido en Barcelona hace 37 años, este estratega político entró en 2004 a cursar un doble grado en Periodismo y Ciencias Políticas en la Universidad Abad Oliba CEU de la ciudad condal. Se graduó cuatro años después y se fue a la Universidad de Barcelona a estudiar un máster en Análisis Político. En conversación con esta revista, asegura haber hecho otros posgrados en las universidades estadounidenses de Georgetown y Harvard, aunque esta última no aparece en la formación académica de su LinkedIn.

Tras terminar los estudios, en 2008 entró a trabajar como periodista en el gabinete de comunicación de la Universidad Menéndez Pelayo, en Santander y donde estuvo cuatro meses, y después como redactor de los informativos de Televisión Española en Cataluña. Fue durante esa etapa que entró en la órbita de FAES, el think tank del Partido Popular dirigido por el expresidente del Gobierno José María Aznar. En los documentos que difunde la empresa, asegura haber trabajado estrechamente con el expresidente del Gobierno español.

[Isabel II Tenía un Lado Oscuro: la Infancia Cercana al Nazismo Que la Persiguió Durante Todo su Reinado]

"Estoy trabajando con ellos un año. Ahí es cuando entro en este mundo en el que estoy ahora, a raíz de eso y de la vinculación con el presidente [Aznar] y de la gente que conozco en el PP y en el Parlament catalán", asegura en conversación telefónica con EL ESPAÑOL | Porfolio. "Yo era como los jóvenes de ahora que no creen en la política", dice. A partir de ese momento, todo cambió.

De Aznar a Rivera

Cuando habla, López es un friki, en el buen sentido, de la comunicación política. Empieza a sacar cifras sobre el porcentaje de la población a la que se puede llegar con teléfonos móviles o con las redes sociales; dice que les cuenta a sus candidatos que lo que mueve a los votantes no son las decisiones racionales, sino las emociones, y que el 80% de los votos ya están decididos de antemano; que lo importante ahí es hacer que el mensaje cale e incluso lanza algún titular: "Feijóo será el próximo presidente de España, si no comete errores".

Aunque asegura haber trabajado con más de 15 líderes mundiales, cuenta que no puede discutir los detalles de las campañas por cuestiones de confidencialidad, pero que ahí están las fotos -las comparte bajo una carpeta titulada 'Presidentes'- para demostrarlo. Lo que sí dice es que su experiencia en FAES fue el primer paso de un camino: "Entendí la política desde joven con Aristóteles, Platón y los estoicos… soy muy de teoría política. Y luego con los más modernos como Hobbes, Rousseau y Maquiavelo. Soy una mezcla de todos ellos. Pero fue en FAES donde me fui nutriendo de esa verdadera política que es el servicio al ciudadano", cuenta.

"Siempre le estaré agradecido a Aznar por mi etapa en FAES y su apoyo continuo. Con Rajoy… no tuve demasiado contacto con él, aunque un poco sí durante la campaña de 2008, pero yo era muy joven y no era el estratega conocido que soy hoy día", dice por teléfono.

López con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. E.E.

Un jóven López junto a Felipe VI. E.E.

Sin desgranar su trabajo en el think tank, sí dice que a partir de ahí se puso a trabajar en campañas electorales en California, México, Guatemala y El Salvador. Cuenta que tiene tres momentos vitales que le han marcado y le moldean. 1) Haber trabajado con el Gobierno de Haití en la época del terremoto de 2010. 2) Haber sido asesor de Gerrit Schotte, primer ministro de la isla caribeña Curazao, cuando vivió el golpe de Estado en 2012. Y 3) Haber trabajado con Otto Sonnenholzner, vicepresidente de Ecuador durante la pandemia del coronavirus: "Recorrí todos los hospitales con él para velar por que las cosas se hicieran bien porque el presidente, Lenín Moreno, estaba en silla de ruedas y no podía hacerlo".

En un programa de televisión ecuatoriano, Otto Sonnenholzner sí confirmó que López había estado con él durante la pandemia. Elogió su consejo -"si no cuentas tu relato, lo contarán por ti"- y dijo que colaboraron durante aproximadamente un mes, aunque sin vinculación económica.

Sin embargo, para la elaboración de este reportaje EL ESPAÑOL | Porfolio se ha puesto en contacto con fuentes del Partido Popular y así tener otra visión sobre sus inicios en FAES. La respuesta arroja algunas sombras sobre el relato que López construye o que, por lo menos, no impide que los medios repliquen una y otra vez cuando hablan de él.

Desde el PP aseguran que sí es conocido, pero porque en el año 2009 empezó a frecuentar los campus de FAES presumiendo de -a pesar de que entonces tenía 24 años- haber trabajado en elecciones con varios políticos sudamericanos, pero que luego cuando se ponían a comprobar los datos resultaba que eran dictaduras o no se habían celebrado comicios. "Este tío es el Pequeño Nicolás, todo el mundo lo conoce y sabe que es todo está inflado", zanjan radicalmente.

Cuando a López se le pregunta directamente por su etapa como asesor de Aznar no aclara que, en realidad, nunca lo fue. Se limita replicar la respuesta de que no puede comentar los detalles de la relación con sus clientes por cuestiones de confidencialidad, pero agradece al expresidente todo su apoyo. Entonces, ¿qué hizo realmente ahí? Fuentes de FAES confirman que sí trabajo en la fundación, pero que simplemente fue becario en un programa de formación durante un año en Institut Catalunya Futur del think tank. Desmienten cualquier tipo de relación estrecha entre el expresidente español y el barcelonés.

Anuncio de una charla de López para la Cumbre Mundial de Comunicación Política. E.E.

Con quien sí trabajó fue con Albert Rivera mientras aún era presidente de Ciudadanos. Según asegura López, fue en 2019 cuando hizo tridente con dos asesores de Barack Obama y entre los tres consiguieron que, en las elecciones de abril, obtuviera 57 escaños. Pero, de nuevo, esta revista se ha puesto en contacto con destacados miembros de la formación naranja que contradicen su versión.

Según aseguran las fuentes, la colaboración se produjo un año antes, en 2018, cuando Albert Rivera lanzó la plataforma España Ciudadana, la cual buscaba aunar el sentir político de una gran parte de la población al margen de siglas y partidos. Para los anales de internet ha quedado cuando la cantante Marta Sánchez interpretó su versión del himno de España con letra en el acto de presentación del proyecto. Sí que es cierto que López trabajó ahí y que también lo hicieron los asesores de Obama -de hecho, Rivera pronunció en el mismo acto un discurso en el que aseguraba que él no veía a rojos ni azules, sino a españoles, que fue un calco de otro discurso del norteamericano-.

[Las Cárceles de País Vasco, un Privilegio para Etarras Sanguinarios: Elección de Celda, Trabajos a la Carta y CrossFit]

Desde la formación aseguran que se contrató a López con muy buen sueldo, como asesor externo, pero que pronto se dieron cuenta de que tenía poco que aportar a diferencia de los dos norteamericanos que sí cumplieron las expectativas. Al ver que no le iban a poder sacar provecho, relegaron a Víctor López a labores de organización con el público, con tareas como indicar cuándo aplaudir, y que cuando se acabó el contrato no se hizo ningún esfuerzo por mantenerlo en el equipo.

Preguntado por estas afirmaciones, Víctor López confirma que participó en el proyecto de España Ciudadana. Respecto a si acabaron desilusionados con él, afirma que de ser así no lo habrían mantenido en el equipo durante más de un año y que si la relación laboral terminó es porque él lo decidió así para embarcarse en una nueva aventura en El Salvador.

Aterrizando en El Salvador

Al margen de las polémicas que despierta su paso por España, lo cierto es que la experiencia que asegura tanto aquí como en Latinoamérica le sirve para mantener una agenda muy apretada. López ha recibido el premio Reed Latino de comunicación política, participa año tras año en la Cumbre Mundial de Comunicación Política y es un habitual en los Napolitan Victory Awards, considerados los Óscar de la comunicación política. En todos ellos se elogia su cercanía a numerosos líderes, entre ellos Aznar.

Ha participado, de alguna manera indefinida, en actividades con numerosas fundaciones, cuerpos policiales y administraciones locales en Latinoamérica y la semana que viene, del 20 al 22 de septiembre, seguirá con su gira de charlas y simposios y participará en la IV Cumbre Mundial de Mujeres que se celebra en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, país en el que además trabaja con una asociación solidaria llamada Fundación Progresa.

Uno de los éxitos sobre los que más se habla cuando se le presenta es su reciente trabajo con el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al frente del país desde junio de 2019. Víctor López, además, ha hecho llegar a sus contactos en España su labor con el salvadoreño. Aunque en conversación con esta revista no desvela qué trabajo realizó exactamente, asegura que Bukele "es un visionario, hasta la fecha el mejor valorado de América y el mejor presidente de la historia de El Salvador según los datos sostenidos en el tiempo". "Arrasó en las elecciones de 2019 y tuve el honor de trabajar en esa campaña", añade.

López, en un coche junto al presidente salvadoreño Bukele. E.E.

Pregunta.- El Congreso de Estados Unidos ha mostrado su preocupación por la situación en El Salvador. Han acusado a Bukele de incumplir los Derechos Humanos durante el estado de excepción, deteniendo a 52.000 salvadoreños en medio año y sin garantías. ¿Le genera algún tipo de conflicto haber ayudado a llegar a la Presidencia a alguien sobre quien ahora pesan esas acusaciones?

Respuesta.- Yo trabajo desde el anonimato y no participo en las cuestiones de política diaria. Entiendo los reclamos sobre los Derechos Humanos, pero Nayib está defendiendo a su población, no a las maras ni a los pandilleros. Cualquier presidente tiene luces y sombras, pero cuando viajo por ahí y me reconocen por haber trabajado con él, mucha gente me dice que ojalá tuvieran un Bukele en su país. Yo lo hablé con él, me dijo que no necesitaba ser presidente, pero creo que está llevando una trayectoria compleja en la que está mostrando una gran valentía.

Bukele, camino a la tiranía Nayib Bukele entró a presidir El Salvador como un político poco ortodoxo, milenial y que se atrevió a hacer el bitcoin moneda oficial del país. Si bien ha contado con el apoyo de los salvadoreños y ha logrado construir su figura como la de uno de los líderes más populares del continente, los movimientos que ha estado haciendo para apuntalarse en el poder muestran una deriva autoritaria que ahora conducen al país hacia una dictadura. El último golpe al sistema legal salvadoreño ha llegado esta misma semana cuando Bukele ha anunciado que se presentará a la reelección en 2024. La Constitución de El Salvador, con el objetivo precisamente de evitar dictaduras, prohíbe movimientos como el de Bukele en varios artículos pero nada de eso sirve para frenar al joven presidente con hambre de poder.

Colombia y Trump

La última campaña internacional en la que ha participado Víctor López ha sido la del populista Rodolfo Hernández, que se enfrentó al actual presidente colombiano Gustavo Petro en las elecciones que se han celebrado este 2022. Hernández se trata de una especie de Donald Trump colombiano que basó su discurso contra el establishment político y que había protagonizado algunas polémicas como amenazar con disparar a un opositor y abofetear a un concejal contrario a sus políticas cuando era alcalde de la localidad de Bucaramanga. Además, ha estado en juicios por corrupción.

López se atribuye haber conseguido que Hernández pasara a segunda vuelta contra Petro, algo que sucedió contra todo pronóstico. "A Rodolfo le tengo mucho cariño y le estoy agradecido porque contase conmigo para llevar los inicios de su campaña. Pero luego la abandoné de forma voluntaria. Si hubiésemos continuado, sería presidente. Pero, cuando yo dejé de estar, se cometieron muchos errores como la decisión de no ir al debate contra Petro. Cuando yo le preparaba los debates a Rodolfo, siempre lo hacía bien y demostraba tener capacidad retórica", asegura.

López junto al candidato a la Presidencia de Colombia en las pasadas elecciones, Rodolfo Hernández. E.E.

Junto a Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana. E.E.

Pero aquí también hay polémica. Tras el paso a segunda vuelta de Hernández y con los medios latinoamericanos informando del papel de Víctor López como artífice de la victoria, el equipo de campaña del colombiano lanzó el pasado mes de junio un comunicado desmarcándose y pidiendo a los medios que dejaran de replicar esas informaciones que señalaban a López como el asesor que había logrado todo eso.

Ante el revuelo, el Kayros Group de López insistió en que había formado parte de la campaña de Hernández entre el 30 de octubre de 2021 y el 25 de enero del año siguiente. El equipo del colombiano, entonces, matizó y sí reconoció que el barcelonés había estado en contacto con ellos durante una semana, pero que luego "mantuvo contacto intermitente a distancia, haciendo aportes y sugerencias voluntarias, sin relación económica con la campaña".

Cuando la prensa colombiana empezó a investigar el verdadero papel de Víctor López en la campaña de Hernández, surgió otro desmentido. En uno de los comunicados de Kayros, se aseguraba que el barcelonés había trabajado en 2020 en la campaña del expresidente norteamericano Donald Trump para conseguir el voto hispano. Esa afirmación se estaba repitiendo en las noticias sobre su figura y en el LinkedIn de Víctor López, todavía hay a día de hoy, hay un artículo destacado en el que se afirma que "llegó a trabajar para Donald Trump"

El Tiempo, uno de los principales diarios de Colombia, se puso en contacto entonces con Giancarlo Sopo, director de la vertiente hispana de la campaña de Trump. Sopo aseguró que nadie de su equipo sabía quién era López. "Quizás todo sea un malentendido, pero ninguno de los miembros del equipo latino del presidente Trump sabemos quién es el Sr. López y seguramente lo recordaríamos porque nos comunicábamos constantemente. Como dice el refrán, las victorias tienen cien padres, y lamentablemente es común que los consultores exageren sus funciones en las campañas y algunos hasta las inventan de la nada", zanjó rotundamente.

En la misma investigación de El Tiempo se destacaba que en la web de Kayros aparecían 14 personas como miembros del Comité Ejecutivo. Cada ficha tenía un nombre y apellidos, una responsabilidad -director de la empresa en Jamaica, por ejemplo- y un retrato de cada uno de ellos. Contrastadas las fotografías, descubrieron que estaban sacadas de bancos de imágenes en los que los supuestos directivos de la compañía aparecían tras búsquedas como "Happy man" o "Beautiful businesswoman" (hombre feliz y empresaria guapa, en inglés).

Artículo destacado en el LinkedIn de López en el que se asegura que trabajó con Trump. El artículo ha sido borrado. E.E.

Preguntado por este extremo, López asegura que Kayros nunca ha dicho haber trabajado para Donald Trump -a pesar de que en su LinkedIn tiene una noticia que lo afirma- y que todo fue el resultado de una mala praxis por parte de los periodistas colombianos. En cuanto a las fotos de la web, dice que él no estaba encima de ello, que fueron los técnicos y que eligieron esas fotografías porque los responsables de las delegaciones de la empresa habían pedido permanecer en el anonimato.

Con todos estos elementos, la reputación de Víctor López como asesor de presidentes de éxito ha empezado a mostrar fisuras. Para unos es un comunicador brillante con una gran capacidad -ahí está el ecuatoriano Sonnenholzner para confirmarlo-, para otros es alguien que infla sus logros anteriores para conseguir nuevos. A fin de cuentas… ¿Quién no ha exagerado alguna vez su currículum diciendo que habla francés con fluidez y luego no pasa del bonjour?

Sigue los temas que te interesan