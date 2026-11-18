Carta abierta a don Iván Redondo y a don Diego Rubio, y a todos los consultores políticos de cualquier signo.

Estimados señores:

La referencia a sus personas viene justificada por el nivel de responsabilidad asumida en sus trabajos de consultoría cerca del presidente del Gobierno de la Nación.

Pero sus destinatarios son también todos aquellos que con sus propuestas, dictámenes, informes, consejos u opiniones contribuyen a que se adopten determinadas medidas de gobierno en cualquier nivel de la gobernación del Estado.

Quizás piensen que el artículo 9 de la Constitución Española, que establece la responsabilidad de los poderes públicos y la interdicción de la arbitrariedad, no va con ustedes al no ser formalmente poderes públicos.

Pero esto es engañoso.

Las ideas nunca son neutras ni ajenas a las decisiones adoptadas por los sujetos a los que ustedes asesoran.

Además, cada persona siempre es responsable moralmente de las consecuencias de cualquier acción humana que realice.

Pedro Sánchez y Diego Rubio. La Moncloa

También de las posibles actividades de asesoría llevadas a cabo por cualquier persona en favor de cualquier gobernante.

Las ideas, cuando se encaminan a la adopción de decisiones de gobierno, forman con ellas una unidad indisoluble hasta el punto que puede afirmarse que, sin ellas, las decisiones de gobierno hubieran resultado imposibles.

Tan responsable es el que decide como gobernante como el que aconseja para que se adopte la decisión.

Ustedes dirán que por ser la nuestra una Constitución abierta, que reconoce el legítimo pluralismo político y social y la libertad de opinión, resultan liberados de cualquier responsabilidad al quedar sus trabajos en el campo de las ideas que otros pueden convertir o no (la decisión es suya) en actos de gobierno.

Pero no es verdad.

Antes de que el gobernante tome una decisión, cada consultor debería prever las consecuencias que pudieran derivarse de las acciones de gobierno sugeridas por sus trabajos de asesoría pagados con dinero público.

Hay en el Estado una caterva de asesores a sueldo nombrados sin control, con base en unas relaciones clientelares de vasallaje.

Los ciudadanos deberíamos poder conocer los nombres de cada uno de ellos.

Cada informe o dictamen redactado debería figurar con la firma del autor para que se pudiera conocer la calidad técnica y la condición moral del informante; para que pudieran ser objeto de estudio por historiadores y analistas políticos independientes en el presente y en el futuro.

¿Cuál es el límite de una actividad de asesoramiento en materia política?

El respeto a la Constitución.

"Las ideas nunca son neutras ni ajenas a las decisiones adoptadas por los sujetos a los que asesoran los consultores"

Sus límites son claros, objetivos e indiscutibles para cualquier persona que no tenga la cabeza inutilizada por la propaganda partidista.

Por ejemplo, no se puede justificar que no se presente el proyecto de la ley de presupuestos cada año.

No se puede justificar la vulneración de las reglas del sistema parlamentario de gobierno, escritas o no.

No se puede justificar la prevaricación del que ignora los límites de los derechos fundamentales (pienso en la acampada de la Puerta del Sol).

No se puede justificar el abuso de los Decretos-Leyes.

No se puede justificar, en definitiva, el retorcimiento de los preceptos constitucionales para conseguir objetivos políticos ilícitos moralmente y muchas veces también penalmente.

No se pueden justificar acciones que supongan admitir la pérdida de España, como la actitud del Gobierno ante la invasión de Ceuta.

Miles de jóvenes marroquíes trataban de cruzar en Ceuta la valla que separa España y Marruecos.. Mohamed Siali EFE

Pero hay otros límites mucho más graves.

No se pueden crear divisiones en el cuerpo social enfrentando a las distintas categorías sociales por cualquier motivo para obtener de la división un rédito político.

No se puede polarizar el comportamiento social alterando la pacífica convivencia entre los que opinan distinto.

Eso es un propósito canalla.

La política woke es, en este sentido, una política criminal, al atentar contra la solidaridad y la cooperación que en nuestro país son principios constitucionales imprescindibles para mantener una convivencia sana.

El bien común que es una realidad objetiva (aunque deba determinarse en cada caso) es un límite natural a la barbarie de un asesoramiento sin responsabilidad.

Un asesoramiento político que lleva a que una ministra jalee en un mitin a un ministro criminal es un buen indicador de la degradación moral a que se ha llegado.

El crimen se hace mucho más detestable cuando para todo esto se utiliza la mentira sistémica, si se puede hablar así.

La mentira es la ruina de la moralidad.

Hace algunos años escribí en EL ESPAÑOL un artículo titulado El papel político de la mentira moderna: hacía referencia allí a cosas que están sucediendo ahora.

La mentira, el engaño, la tergiversación de la realidad, son en sí acciones criminales por las que se debería responder.

Según alguna biografía, el señor Rubio pasó por Oxford.

Quizás debería reflexionar (yo también) sobre la leyenda que figura en su sello: Dominus Illuminatio Mea.

Quizás esto nos libraría (a él y a mí) de muchas actuaciones de las que deberíamos arrepentirnos.

Aplicado todo lo que he dicho a los procesos electorales, se deduce que no se puede buscar una victoria electoral a costa de una propaganda engañosa, embustera.

EL MANUAL❤️ Dos claves para seguir la campaña: el PSOE puede superar el 30% y captar más voto estratégico en las provincias de interior. Y Frente Amplio necesita acercarse al 10%. 📊 Pero hay una cifra decisiva: la cota 47. Si PP y Vox suman menos del 47% del voto, la mayoría puede cambiar. Es uno de los datos que habrá que vigilar estas próximas semanas. 🗳️ Gracias, Gemma, y a todo el equipo de @cafedidees_rtve por la conversación. ¡Hasta pronto! ❤️ @cafedidees_rtve @GemmaNierga @RTVECatalunya ❤️ EL MANUAL — Iván Redondo (@thewarroomblog) November 12, 2026

Una victoria electoral a cualquier precio es una manifestación evidente de miseria moral.

Hay un punto de frivolidad (de inmoralidad) en el consultor en materia electoral: cuando, escudado en la mentira, busca en el electorado respuestas emotivas, irracionales, contrarias a un bien común que se manifiesta evidente.

Con este artículo, cumplo un viejo deseo que me suscitó la película ¡Viva Zapata!, que vi cuando tenía unos veinte años (tengo ahora 79).

Escribir sobre aquel personaje siniestro, Fernando Aguirre (una especie de consultor político), que la maestría de Elia Kazan vistió de negro, siempre de negro.

Tanto cuando intentaba influir en Emiliano Zapata como cuando, traicionándole, servía a los que acabaron con él.

*** Juan Andrés Muñoz Arnau es profesor jubilado de Derecho Constitucional.