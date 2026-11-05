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Milei dinamita la cumbre iberoamericana

Tribunas Lateralia

Milei dinamita la cumbre con la que Sánchez aspiraba a liderar la izquierda internacional

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“El socialismo es fascista”. Así se lo ha espetado Javier Milei en la cumbre Iberoamericana a Pedro Sánchez, al que hace apenas dos semanas también llamó dictador. Es la frase que ha eclipsado al presidente en una cumbre diseñada para su lucimiento.

Y a Milei no le ha importado que estuviera delante el rey Felipe VI quien, por cierto, había pedido a todos los participantes que se ciñeran a la partitura para que la música sonara armónica. Vamos, que se abstuvieran de insultarse.

El frío saludo entre ambos, en el que el argentino ni siquiera ha mirado a Sánchez, ya anticipaba este choque y le ha robado la foto que nunca hubiera querido.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dan un abrazo durante la segunda y última jornada del Global Progressive Mobilisation, a 18 de abril de 2026, en Barcelona.

Para mal de Moncloa, el ultra ha sido el gran peso en esta cumbre en la que Exteriores se había volcado para conseguir la asistencia de Lula da Silva y Claudia Sheinbaum.

La idea era presentar a Sánchez como ese líder de la izquierda global. Pero ni uno ni otro han acudido. No les cuadraba en la agenda, dijeron.

Y estas ausencias han pesado todavía más teniendo en cuenta los ímprovos esfuerzos del ministerio de Albares, que forzó incluso al Rey a reconocer públicamente los “abusos y controversias” cometidos durante la conquista y colonización española. Ni siquiera esta insólita concesión sirvió para que la mexicana viniese a nuestro país.

Felipe VI y Javier Milei en Cali, Colombia, el pasado mes de agosto.

Tampoco las conclusiones de la cumbre han escapado a la división.

La unidad política que buscaba Moncloa se ha evaporado. Por mucho que Sánchez celebre el esfuerzo de los 10 de los 22 líderes iberoamericanos que han acudido, esta cumbre ha sido un pinchazo por el número y nivel de participantes, según confiesan en privado voces del propio Gobierno.

Especialmente para un presidente que pretendía trasladar el foco de atención a su liderazgo internacional y darse un empujón político antes de las elecciones mientras la situación doméstica se le complica cada día más.

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