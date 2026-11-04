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Óscar Puente anuncia su dimisión

Tribunas Telón de seda

Óscar Puente dimite, acorralado por una España a la que llamaron "carroñera" por exigir justicia

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Óscar Puente dimite, por fin. Y lo hace, dice, por dignidad política, coherencia y por empatía hacia las víctimas.

Era la decisión que esperaba una España que no compara el dolor, que se niega a hablar de siglas ante una tragedia y que sólo exige justicia.

“Un ministro de Transportes de un país como el nuestro no puede continuar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año”, ha anunciado en la Diputación Permanente del Congreso.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, este martes en el Congreso.

Su dimisión llega tras el clamor popular, reflejado en unas encuestas que pronosticaban el desplome del PSOE hasta los 106 escaños y después de que prácticamente todo el arco parlamentario, incluidos sus socios de Sumar o Junts, le hayan pedido la dimisión.

Siempre en medio de un espectáculo de culpas cruzadas con una izquierda más preocupada por señalar el pasado que por responder por el presente.

Aunque Puente asegura que tomó la decisión en los primeros minutos tras la tragedia, ha esperado a anunciar nuevas medidas de seguridad e indemnización a las víctimas, a las que ha puesto cifras: 144.000 por cada fallecido y hasta 84.000 para los heridos.

Ana Benítez, hermana de una de las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

Una gélida contabilidad que coincidía en el tiempo con la retirada de muestras biológicas por parte de la Guardia Civil en la zona cero del accidente.

Ninguna indemnización calmará a las familias, ninguna dimisión puede reparar el dolor, pero asumir responsabilidades es lo mínimo que se exige en una democracia.

Quienes han descalificado como carroñeros a los que pedían, pedíamos su dimisión, ignoran que existe esa España transversal, ajena a las trincheras ideológicas, que no mercadea con el luto.

Una España que sólo pide justicia por todas las víctimas.

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