Viejos ricos, pobres jóvenes: el gerontoestado del bienestar

El Estado del bienestar en España (aunque no sólo aquí) está sufriendo una transformación silenciosa que acaso obligue a cambiarle el nombre.

Cada vez se parece menos a un sistema de protección social concebido para acompañar a los ciudadanos a lo largo de su existencia y cada vez más a un gerontoestado del bienestar: un formidable dispositivo de prestaciones y transferencias crecientemente orientado hacia las generaciones de mayor edad, en las que además se concentra renta y riqueza.

La expresión puede parecer una provocación, pero los datos revelan una paradoja distributiva de enorme trascendencia.

Según un estudio publicado por Funcas a partir de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, los hogares encabezados por mayores de 65 años concentraban en 2002 aproximadamente el 25 % de la riqueza neta total. Veinte años después, su participación había aumentado hasta el 42,2 %.

Mientras tanto, los hogares encabezados por menores de 35 años pasaron de poseer el 8 % de la riqueza nacional a apenas el 1,5 %. No estamos simplemente ante una sociedad que envejece, sino ante una sociedad en la que la riqueza se desplaza hacia las edades avanzadas.

Concentración intergeneracional de la riqueza. Funcas / Banco de España

La Encuesta Financiera de las Familias de 2024 confirma la magnitud de la brecha. Los hogares encabezados por personas de entre 65 y 74 años disponían de una riqueza neta mediana de unos 249.200 euros, frente a los 22.900 euros de los menores de 35 años. ¡Una diferencia de casi once a uno!

Naturalmente, parte de esa distancia se explica por el ciclo vital: los mayores han tenido más tiempo para acumular patrimonio. Pero las generaciones recientes también han acumulado menos riqueza que sus predecesoras a edades comparables.

Según el Banco de España, en euros constantes, la riqueza neta mediana de los hogares a los 45 años varía sensiblemente entre los nacidos en 1960 (más de 200.000 euros) y los nacidos en 1980 (107.031 euros). No estamos, por tanto, ante una simple desigualdad entre jóvenes y viejos, sino ante una creciente desigualdad histórica de oportunidades patrimoniales.

Y llueve sobre mojado porque la distribución de la renta refuerza la de la riqueza. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, los mayores de 65 años presentan una renta neta media por persona superior a la del grupo de 45 a 64 años. No significa que cada pensionista cobre más que cada trabajador, sino que la posición económica relativa de los hogares mayores es más favorable de lo que habitualmente se supone.

El patrimonio inmobiliario, además, proporciona una seguridad económica que las estadísticas de ingresos monetarios no reflejan por completo.

El contraste se manifiesta especialmente en la vivienda. Quienes adquirieron sus casas hace décadas disfrutan hoy, frecuentemente, de viviendas pagadas y notablemente revalorizadas. Algunos han convertido además su patrimonio inmobiliario en una fuente adicional de rentas.

Frente a ellos, numerosos jóvenes, incluso con formación universitaria y empleo, destinan una proporción desmesurada de sus ingresos al alquiler, retrasan su emancipación y apenas consiguen ahorrar. Según Eurostat, los españoles abandonaban el hogar familiar en 2024 a una edad media de 30 años, frente a los 26,2 de la Unión Europea.

Un cartel de Se alquila en Madrid. Eduardo Parra Europa Press

Así las cosas, ¿a quién beneficia más el gasto público social, a los pobres jóvenes o a los viejos ricos? Veamos.

Las pensiones constituyen una de las mayores partidas del gasto público. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), su gasto bruto representará, en promedio, alrededor del 14,6 % del PIB entre 2022 y 2050, y podría alcanzar el 16,3 % al final de ese período.

A ello se añade una parte importante del gasto sanitario, residencial y farmacéutico, concentrada, por razones biológicas comprensibles, en las edades avanzadas; y multitud de beneficios indirectos (transporte, cultura, ocio).

Conste que no hay nada objetable en que una sociedad garantice una vejez digna.

Conviene recordar, sin embargo, que el Estado del bienestar no nació exclusivamente para proteger frente a los riesgos de la vejez. Su aspiración era más ambiciosa: corregir las desigualdades, proporcionar seguridad económica y garantizar oportunidades efectivas a lo largo de toda la vida. También facilitar la emancipación, la formación de familias, el acceso a la vivienda y la movilidad social.

Sin embargo, algo parece haberse desequilibrado profundamente en ese pacto tácito.

Las generaciones que hoy disfrutan de la jubilación recorrieron, en buena medida, sus trayectorias vitales bajo condiciones históricas comparativamente favorables: expansión del empleo estable, carreras laborales prolongadas, crecimiento económico y acceso relativamente asequible a la propiedad inmobiliaria.

El ciclo vital fordista, con todas sus limitaciones, permitió a amplios sectores de la población acumular patrimonio y derechos sociales.

Las generaciones posteriores han encontrado un panorama bien distinto.

No sólo quien sostiene hoy es en promedio más pobre que el sostenido, no sólo percibe menos transferencias públicas. Además, está abocado a financiar el gasto creciente del gerontoestado del bienestar bajo una mayor presión fiscal.

Entre 2018 y 2024, los ingresos por impuestos y cotizaciones sociales pasaron del 35,2 % al 37,2 % del PIB, un incremento de 2 puntos porcentuales según la serie de Eurostat.

Y esa carga no se distribuye de manera uniforme entre generaciones: quienes viven fundamentalmente de su trabajo soportan impuestos y cotizaciones sobre unas rentas que, además, deben permitirles financiar su consumo presente, acceder a la vivienda y constituir un patrimonio propio.

Los datos más recientes de la Agencia Tributaria permiten apreciar la evolución de la carga sobre el trabajo. En 2025, las rentas del trabajo y de actividades económicas aumentaron un 6 %, mientras las retenciones correspondientes crecieron un 8,7 %. El tipo medio de retención aumentó un 2,5 % respecto al año anterior.

No se trata, por tanto, únicamente de que la recaudación crezca porque aumentan el empleo y las rentas nominales: también aumenta la proporción retenida sobre ellas.

Añádase a estas asimetrías el desigual impacto de la inflación. Las pensiones contributivas disfrutan de una garantía legal de revalorización conforme al IPC, mientras los salarios carecen de una protección automática equivalente. En otras palabras, el legislador ha garantizado de manera general la actualización de las pensiones, pero no la preservación del poder adquisitivo de las rentas salariales.

Para colmo, el Gobierno decidió no deflactar los tramos y mínimos del IRPF, con lo que un contribuyente, pese al aumento de su salario nominal, puede terminar soportando una carga fiscal mayor sin haber mejorado realmente su capacidad adquisitiva. El propio Gobierno ha calculado que la no deflactación del impuesto generó en 2025 una recaudación adicional de 2.294 millones de euros.

El Gobierno de España calcula que obtuvo unos ingresos adicionales de 2.294 millones de euros en 2025 por no deflactar la tarifa del IRPF. https://t.co/ekdZRDbsDA https://t.co/WM05TV44Zx — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 4, 2026

La paradoja distributiva resulta difícil de ignorar: las generaciones que concentran buena parte de la riqueza privada son también las principales beneficiarias de las transferencias públicas en pensiones y de una parte importante del gasto sanitario y asistencial, y de otros muchos beneficios indirectos.

Mientras tanto, quienes encuentran mayores dificultades para acumular patrimonio deben contribuir a sostener ese sistema soportando una mayor presión fiscal, estando peor protegidos de la inflación, y en ocasiones destinando una parte sustancial de sus ingresos al alquiler de una vivienda perteneciente a aquellas generaciones anteriores.

Las asimétricas transferencias públicas conviven así con una transferencia privada de rentas (de los pobres a los ricos) que agrava la desigualdad patrimonial entre generaciones.

El sistema público de pensiones en España descansa sobre un pacto implícito: las generaciones activas financian las prestaciones de las jubiladas bajo la expectativa de recibir una protección comparable cuando llegue su momento.

Sin embargo, quienes hoy sostienen el sistema, en condiciones agravadas, tienen razones para dudar de que disfrutarán mañana de condiciones equivalentes. En este caso, no sólo se resentiría sincrónicamente la equidad distributiva entre generaciones. La quiebra del pacto de reciprocidad intergeneracional subyacente al Estado del bienestar sería también diacrónica.

España presenta una de las tasas de sustitución de las pensiones más elevadas de Europa.

Según Eurostat, en 2025 la pensión bruta mediana de las personas de entre 65 y 74 años equivalía al 81 % de los ingresos laborales brutos medianos de las personas de entre 55 y 64 años, frente al 60 % de media en la Unión Europea.

Se trata de pensiones efectivamente percibidas, no de proyecciones futuras. Esta elevada protección de los jubilados actuales contrasta con las incertidumbres que afrontan las generaciones que hoy sostienen el sistema.

La presión demográfica y financiera es considerable, y la AIReF ha advertido de que el cumplimiento formal de las reglas de gasto en pensiones no garantiza por sí mismo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hay razones para pensar (o temer) que la tasa de sustitución futura no será tan generosa como lo es ahora. Tal vez poco a poco, sin que cunda el pánico, esa tasa se irá reduciendo lustro a lustro, hasta converger con la media europea.

De darse este escenario, la fractura histórica sería extrema. Las generaciones jóvenes no sólo encuentran mayores obstáculos para emanciparse, formar una familia y acumular patrimonio. También afrontan el riesgo de llegar a la jubilación con carreras laborales más discontinuas, menores activos y unas prestaciones que quizá no reproduzcan las condiciones de las generaciones precedentes. Corren el riesgo de vivir peor durante su vida activa y de envejecer también peor.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ratifica que la reforma de pensiones se ajusta a la denominada regla de gasto. Pero cuestiona que esta metodología fijada por el Gobierno sirva para evaluar realmente la sostenibilidad. https://t.co/6YLDc4RXDU — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 29, 2026

El gerontoestado del bienestar tiene también su derivada política. Los pensionistas constituyen un grupo numeroso, con intereses reconocibles y elevada participación electoral. Los jóvenes son menos numerosos y encuentran mayores dificultades para convertir sus necesidades en prioridades presupuestarias.

No hace falta imaginar ninguna conspiración de sus abuelos. Bastan los incentivos ordinarios de la competencia electoral: preservar prestaciones consolidadas ofrece beneficios políticos inmediatos; invertir en vivienda, infancia, formación o emancipación exige políticas cuyos frutos tardan años en manifestarse.

El resultado es un Estado social crecientemente conservador en el sentido más literal del término: un Estado que protege mejor las posiciones adquiridas que las oportunidades de quienes todavía no han podido adquirirlas.

Nada de esto obliga a enfrentar a jóvenes y mayores ni a cuestionar el derecho a una jubilación digna. La solidaridad intergeneracional constituye una conquista civilizatoria irrenunciable.

Pero la solidaridad exige reciprocidad y justicia distributiva. No puede reducirse a la protección de derechos consolidados, con independencia de las desigualdades patrimoniales, mientras las oportunidades de las generaciones futuras se deterioran.

Y el hecho es que cada vez resulta más difícil vivir dignamente antes de envejecer, mientras crece la incertidumbre sobre la posibilidad de que las generaciones actuales disfruten de una vejez tan protegida como la de sus padres y abuelos.

Un Estado del bienestar que asegura el presente a costa de comprometer el futuro corre el riesgo de traicionar su propia razón de ser.

*** Andrés de Francisco es profesor de Ciencia Política y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, y coautor del libro Podemos, izquierda y nueva política.