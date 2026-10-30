Cómo seguir viviendo después de las 08:53 cuando ni siquiera un cura encuentra palabras de consuelo

La tragedia de Urda ocurrió en una hora maldita.

Las 08:53 es ese momento del día en el que todavía no se ha hablado por teléfono con nadie y en el que quedan tantas horas de luz por delante que las víctimas y sus allegados tendrán que estirar la conciencia hasta que el cuerpo termine por partirse por la mitad.

Es la hora en la que el sol ilumina a los trabajadores de la UME, a los bomberos, a la Guardia Civil, a los vecinos de Urda y a los pasajeros medio zombis que rebuscan entre los amasijos de hierro cualquier espina de vida. ¿Cuántos kilos hay en cada pieza desmembrada de un tren?

Uno jamás se plantea lo que pesa la chatarra hasta que debe buscar bajo ella. O hasta que ve a otros cómo buscan.

Entre el ruido de los pasos sobre estos trozos de metal, los móviles suenan.

Y el protocolo obliga a no cogerlos, para angustia de quienes se preocupan por los suyos y también para la de los profesionales que atienden a esos heridos o a los muertos.

Como los propios vagones, el accidente de Urda ha roto muchas cosas. Pero sobre todo ha roto la esperanza de los pasajeros y de quienes, en la distancia, hemos viajado con ellos.

Los nombres de la tragedia

Julieta Gallego, la joven atleta del club madrileño AD Sprint, de 24 añitos, Adriana Marroquín, una ingeniera de 25 años, Raúl Triguero, reportero de televisión, el inspector de Hacienda Antonio Montero Domínguez, el joven guardia civil sevillano José Manuel Chacón, de 31 años, la exministra Fátima Báñez, la podóloga argentina Ana Martina Conte Grand, que iba a visitar a su sobrino.

O Antonio y Daniel, los maquinistas del AVE que en una fracción de segundo debieron intentar frenar. Me imagino ese momento en el que uno es consciente de que todo está perdido.

La lista es tan larga que duelen los ojos y aplasta el alma. Y está aún en construcción.

Todos ellos madrugaron para coger ese tren. Quizá alguno maldijo la hora tan temprana. Por qué no esperé a salir más tarde, qué fastidio, pudo farfullar cualquiera de ellos cuando sonó el despertador a las 06:30 de la mañana.

Personal de la Cruz Roja asiste en la estación de Julio Anguita de Córdoba a afectados y familiares tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) María José López / Europa Press

A esta hora, muchas familias han sentido el dolor del negro sobre blanco. De ver por primera vez por escrito el nombre de su mamá, de su hijo, de su amigo, en un papel sin pulmones. La gélida constatación de que, a partir de ese momento, la vida cuenta a un ritmo tan pesado como esa chatarra acumulada en las vías de Urda.

Las personas nos rompemos varias veces en la vida. Pero ninguna herida se hunde más en la piel que cuando tu ser favorito se marcha sin avisar.

Cuando toca recoger su cepillo de pelo del baño. Cuando sabes que sólo queda el cristal frío de una foto enmarcada para besar. Cuando llegan las preguntas malditas y los arrepentimientos espontáneos. “Abracen fuerte, que la última vez no avisa”, reza un dicho popular.

Pienso en todas las familias que deambulan por las salas de los hospitales o en la casa sacerdotal de Toledo esperando noticias. Uno sabe que le van a dar la mala cuando hay agitación alrededor y ve caras serias. Los profesionales son muy buenos e intentan disimular, pero la intuición de un familiar supera todos los años de práctica médica.

Hay quienes no se han duchado en tres días. Que han comido a la fuerza un mísero bocadillo. Que no han respondido ni un solo mensaje de móvil. Porque la órbita está en una sala de olor a químico o en una parroquia de olor a incienso. El resto es el decorado de una película a la que sienten que no pertenecen.

Urda acoge la iglesia de San Juan Bautista y su párroco, José Miguel Fernández, Josemi, se ha convertido en el consuelo silencioso de quienes esperan. Allí rezan para que los suyos aparezcan con vida y otros buscan simplemente un abrazo. El pulso humano es lo único que calla las neuronas gritonas.

Manuel San Emeterio, hermano de una de las personas desaparecidas Ángeles Visdómine / EFE

Cuenta este párroco que una familia se le derrumbó en los brazos tras recibir la noticia de que su ser querido había muerto. “Es el momento más duro de mi vida”, dijo, a sus 53 años y con los ojos empañados. Confiesa (¡él!) que no supo ni cómo actuar. Y cuando ni siquiera un cura encuentra las palabras de consuelo es porque el dolor ha atravesado la voluntad divina.

Para todos ellos, la ordinariez de lo cotidiano se convertirá en una batalla cruel cuando tengan que ejecutar las tareas rutinarias sin su persona. El primer trayecto en coche sin. La primera reunión familiar sin. La primera cena sin.

Sólo los que han pasado por una pérdida comprenderán la desorientación y calamidad de estas secuencias.

En Toledo y en España se ha detenido el tiempo para dar paso a la espera. Y la espera mata. Porque el cerebro pierde un pedacito con cada pensamiento que lo atraviesa. La incertidumbre es la compañera a la que rezarías para no tener que sentarte al lado.

Es el caso de Sheila, que busca a sus padres. Le contaron que primero intentaron rescatar a su padre, pero este dijo: "no me voy sin mi mujer". Así que la sacaron a ella primero. Él se encuentra en la UCI. Ella no ha sobrevivido. Y Sheila le ha escrito una carta: "No sé cómo se le explica a un hombre que tiene que seguir viviendo cuando se le ha ido la persona que le daba el motivo para vivir, ¿cómo se supera eso, mamá?".

Muchas familias se agarran a la frágil esperanza de encontrar a los suyos con vida para poder seguir abrazándoles. Aunque sepan que las heridas marcarán para siempre su camino. Hay pasajeros supervivientes que han relatado escenas que no se les irán jamás de la cabeza: un hombre con un brazo cortado pidiendo llamar a una ambulancia. Uno piensa en si en ese momento era consciente de la gravedad de su herida o si hablaba entre los murmullos de quien ha perdido la cuerda de la conciencia.

La culpa de sobrevivir

Quienes viajaban en los vagones que resistieron el impacto han salido aturdidos. Con el alivio culpable de sentirse a salvo cuando un gesto tan insignificante como levantarse a comprar un snack en la cafetería podría haber cambiado su destino.

Sobreviven, pero las heridas se clavan en la retina para siempre. Son un macabro tatuaje del que no se presume. Se oculta.

Y ver al viajero de al lado correr una suerte fatal puede convertir ese alivio en la pregunta machacona del ¿por qué él y yo no?

Hoy, todos pensamos en las víctimas. Las que han muerto. Las que tienen heridas irreparables. Y pensamos en sus familias cuando tengan que volver a entrar en casa. Y en aquellas que todavía no saben qué les va a quedar para enterrar de sus seres queridos ante un accidente que ha reducido a escombros el vagón más sólido.

La vida continúa, pero nunca será igual. Y que no lo sea, asusta.

Cuando se apaguen las cámaras, se retiren los hierros y los trenes vuelvan a circular, llegará el momento en el que todas ellas, como nos ocurre ahora a nosotros, les devorará la cabeza a mordiscos la sospecha cruel de la inevitabilidad.

Porque si hay algo que clava aún más hondo la estaca de la pérdida o de las heridas irreparables, es pensar que aquella mañana, cuando todavía quedaban tantas horas de luz por delante, alguien tuvo la posibilidad de evitar que se apagaran tantas vidas.

¿Se podría haber evitado?, nos preguntamos en su nombre.