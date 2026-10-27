El Goku de Niza y el pequeño gran Vivas: los héroes grises que Sánchez no soporta

Valoren Portugal.

Es difícil no hacerlo. Ora por su belleza monumental, ora por su historia, ora por su sapateira.

Ahora háganlo por añadidura tras compararlo con nuestros otros dos vecinos fronterizos (permítanme obviar Andorra).

Mientras que el del sur nos invade y chantajea, y el del norte se quema a lo bonzo, que los portugueses, como mucho, nos reclamen Olivenza con la boca pequeña es para comérselos a pellizcos.

El estoicismo nos enseña a apreciar aquello que, básicamente, no nos toca las narices con recurrencia. Por ello, insisto, valoren Portugal.

De Francia, no obstante, dentro del aquelarre nauseabundo de las últimas semanas, confieso que llevo unos días sobrecogido por una imagen; una simple imagen convertida en símbolo que, estoy bastante seguro, han podido ver en algún momento.

Ocurrió en Niza el pasado sábado 17 de octubre, en plena algarada salvaje de las que se meriendan cíclicamente los valores de la grandeur francesa.

En medio del caos, de los escaparates reventados y los coches calcinados por la enésima turba, emergió una figura fascinante.

Pierre, el propietario de la tienda Micromania de Niza. Redes sociales

No era un antidisturbios pertrechado cual hoplita espartano, ni un político trajeado lanzando soflamas desde un atril blindado. Era un tipo corriente.

Un comerciante, Pierre, gerente de una modesta tienda de videojuegos de la cadena Micromania en la avenida Jean-Médecin.

Pierre, un friki de manual, con sus gafas, su camiseta gamer y su físico alejado de cualquier canon atlético, se plantó en la puerta de su tienda frente a una marabunta de cobardes encapuchados.

Pierre estaba solo. O eso parecía, pues tenía a su lado al mismísimo Goku. Misma pose, misma mirada, misma determinación.

Pierre se irguió poderoso cual San Miguel redivivo sobre el dragón del averno. Y así Pierre defendió en silencio su pequeño reino de normalidad frente a la barbarie.

No habló, no insultó; se plantó cual Héctor para proteger sin vuelta atrás las murallas de Troya.

El ejemplo de Pierre me sobrecoge porque, en puridad, encarna el verdadero heroísmo clásico, inmortal. Tan añorado en un mundo desquiciante, donde lo normal es lo revolucionario.

A video game store manager has gone viral for standing up to vandals during riots in France He was seen defending his shop before being knocked to the ground https://t.co/wTesJnAZFf — Dexerto (@Dexerto) October 20, 2026

Porque frente al heroísmo silencioso de los Pierres del mundo, los ciudadanos padecemos la tiranía de los perfiles incendiarios.

Tipos que han convertido la política en un concurso de hooligans, donde la empatía, la gestión y el decoro han sido devorados por el zasca y el trilerismo moral.

El ejemplo más obsceno, doloroso y reciente lo volvemos a tener en el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Hay que tener un estómago forrado de amianto para contemplar a un ministro del Gobierno de España haciendo chascarrillos sobre Renfe con la tragedia de Adamuz todavía tan reciente.

Fue en el vídeo de promoción de su entrevista en Cara al show, el programa de Marc Giró en laSexta, difundido el pasado martes 20 de octubre: atrapado en un ascensor averiado, Puente suelta "Vaya por Dios. Como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya".

La broma no nombra Adamuz, pero llega nueve meses después del descarrilamiento del 18 de enero, que costó la vida a 46 personas, y la asociación de víctimas la tachó de "mofa".

Que Puente se sirva del sufrimiento ajeno para arrancar las risas enlatadas de su parroquia televisiva no sólo demuestra una bajeza moral insoportable, sino que retrata a la perfección la psicopatía narcisista de la que adolece gran parte de nuestra clase dirigente.

Y por alusiones, el pasado jueves 22 de octubre vi a Sánchez en La Revuelta. Estoy cansado de Sánchez, lo reconozco.

No debería, pero todo lo que me genera es una desidia tóxica que me hace ignorarlo cada vez más.

Pero esa noche, con Broncano, vi algo. Desde Ceuta, Sánchez se ha transformado.

Candela Peña se encuentra con Pedro Sánchez y no pierde el tiempo: que huele fenomenal, se ha vestido en su honor y le pregunta que si hace terapia. Y después, directa al grano: ¿por qué quieres seguir? ⭕ No se ha dejado nada con #LaRevuelta en directo https://t.co/uAt1f0rNKZ https://t.co/njw2fFvcLv — La 1 (@La1_tve) October 22, 2026

A pesar del masaje que le regalaron, yo no veía a Sánchez, veía a Slappy, el muñeco siniestro de Pesadillas de R. L. Stine.

La brillante Lorena G. Maldonado lo definió a la perfección al día siguiente: "[Sánchez] Va muy tirante, muy hierático. Va crispado del carajo. Le observo la mandíbula tan prieta y cuadrada que a ratos parece un ventrílocuo de sí mismo".

Es eso.

Durante años, Sánchez, amoral, sólo ha tenido una kriptonita: Isabel Díaz Ayuso.

Desde Ceuta, tiene otra: Juan Jesús Vivas.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante un foro en Madrid. Jesús Hellín Europa Press

He aquí la paradoja maravillosa de la política y de la propia naturaleza humana.

Un presidente con innegables delirios de grandeza, capaz de doblegar a las instituciones más sagradas del Estado por un puñado de votos y su enfermiza megalomanía, resulta que pincha en hueso cuando choca frontalmente contra un perfil tan gris como Vivas.

El pequeño gran Vivas, un menudo señor con bigote, es la antítesis absoluta de los incendiarios. Es un hombre de formas exquisitas, brillante oratoria, traje institucional y discurso sosegado.

Lleva más de dos décadas gobernando una de las plazas más complejas, calientes y geoestratégicamente vitales de Europa. Maneja sus comparecencias con naturalidad y talento, con la precisión de un relojero suizo y la paciencia de un monje tibetano.

Comparar al Sánchez de La Revuelta con el Vivas de El Hormiguero es en sí un oxímoron vital.

Un megalómano como Sánchez, sencillamente, no sabe qué hacer con un hombrecillo como Vivas. No puede con él porque Vivas está hecho de otra pasta añeja barnizada de una lealtad institucional casi dolorosa.

Cuando intentan arrinconarle ideológicamente, apela al sentido común, a la defensa de su tierra y a la firmeza.

Es como intentar golpear un muro de algodón; la agresividad del sanchismo se absorbe, se desvanece y los deja en el más absoluto de los ridículos. El ruido se ahoga en el silencio de quien hace su trabajo.

De alguna manera, este enfrentamiento entre el político incendiario y el gestor sosegado es una reedición incesante de las raíces grecolatinas de Europa.

El friki Pierre y el pequeño gran Vivas encarnan a la perfección la aurea mediocritas de Horacio: la dorada medianía, el valor incontestable de lo cotidiano, la decencia suprema de quien simplemente cumple con su deber para proteger lo suyo.

A pesar de las advertencias de la "banalidad del mal" (lean a Hannah Arendt), olvidamos reflexionar sobre la invisibilidad del bien.

Los perfiles medios, grises, aburridos si me apuran, son los que sostienen el andamiaje de nuestra civilización mientras los iluminados de uno y otro lado juegan a derribarlo.

Es el comerciante que sube la persiana tras el motín, escoba en mano; es el presidente de la Ciudad Autónoma que no levanta la voz para exigir lo que es justo, pero no cede un milímetro; es, en definitiva, el ciudadano que paga sus impuestos y no se deja arrastrar por la idiocia colectiva.

"Lo más extraordinario del mundo es un hombre ordinario, y una mujer ordinaria, y sus hijos ordinarios", escribió el brillante Chesterton.

En este mundo nuestro tan polarizado y tenso, agotados por tanto relato vacío y tanta ofensa prefabricada, necesitamos urgentemente reivindicar a los tipos normales. A los grises. A los fiables.

Vive Pierre, vive la France!

¡Viva Vivas, viva España!

*** Andrés Ortiz Moyano es periodista y escritor.