Chaqueta de traje y modales burgueses: así te desmantela Europa una ultra sin que te enteres

En febrero de 1933, unas semanas después de que Adolf Hitler llegara a la Cancillería, los grandes industriales alemanes fueron convocados a una reunión secreta en Berlín. Allí, en un palacio, se reunieron algunos de los hombres más poderosos del país, vinculados a gigantes como Opel, Siemens o Bayer.

El escritor Éric Vuillard reconstruye y novela aquel encuentro en El orden del día y, entre el peso de la reunión, se detiene en un detalle: la buena impresión que les produjo Hitler. No era como se imaginaban.

Aquel hombre al que habían escuchado vociferar ante las masas apareció sonriente, relajado, “mucho más amable de lo que auguraban” y no se contuvo en palabras de agradecimiento y apretones de manos.

Las formas importan mucho más de lo que creemos y la diplomacia está llena de personajes siniestros que comprendieron la ventaja de los buenos modales. Lo que viene siendo un lobo con piel de cordero.

El ministro de Exteriores francés Talleyrand traicionó a todos los gobiernos a los que sirvió sin despeinarse, ayudado, entre otras virtudes, por su exquisita educación. Hasta el exdirigente de la policía secreta soviética y una de las piezas determinantes para la creación de los gulags soviéticos, Guénrij Yagoda, resultaba ante sus interlocutores extranjeros un hombre culto, refinado y de modales pausados.

Salvando las distancias entre épocas, personajes e ideologías, la enseñanza sobrevive a nuestros días: la cortesía nunca ha sido garantía de la moderación o de las ideologías pacíficas. Más bien ha servido de envoltorio. ¡Son las formas, estúpido!

Y esta lección es válida para observar hoy a esos lobos con piel de cordero que empiezan a triunfar en Europa, como la colíder de Alternativa para Alemania (AfD) Alice Weidel.

Alice Weidel, la serena

Esta semana se ha dejado ver fuera de su querido país. Primero concedió una entrevista a The Economist y este miércoles viajó a Estrasburgo para comparecer en el Parlamento Europeo.

Allí se presentó con el pelo rubio recogido, americana blanca marfil y una serenidad casi funcionarial, explicando su proyecto para romper Europa como quien presenta los resultados trimestrales de una aseguradora alemana.

Los miembros de AfD rechazan que se les llame ultras, pero los servicios de inteligencia alemanes llevan desde 2021 vigilándoles por sus tendencias de “extremismo de derechas” y sus posibles amenazas al orden democrático. La historia de este país enseñó a encender pronto las luces rojas. Otra cosa es que se vean con claridad.

El pasado 13 de septiembre, la formación consiguió hacerse con la mayoría para gobernar en la región de Sajonia-Anhalt y las encuestas apuntan a que será la opción más votada en las elecciones de 2029, desplazando a los partidos tradicionales: los conservadores llevan años perdidos y a los socialistas se les ha desgastado la muleta.

Alice Weidel es el rostro visible de esta formación y en Estrasburgo quiso exponer sus ideas para Alemania y para Europa. Allí presentó una propuesta para transformar la UE que consiste en devolver competencias a los parlamentos nacionales y reducir al mínimo común denominador el poder de las instituciones comunitarias.

Quiere vaciar la capacidad legislativa de la Comisión y reducir el papel del Tribunal de Justicia de la UE al de un mero árbitro. ¡Los jueces europeos no estarán nunca por encima de los alemanes!, vino a decir Weidel.

Se trata de desmontar buena parte de la arquitectura comunitaria utilizando sus propias instituciones. Como dijo la embajadora de Reagan en la ONU, “para destruir una sociedad, primero, hay que deslegitimar sus instituciones”.

Y aquí entra esa comodidad de escoger soluciones simples para problemas complejos y esa "equivalencia moral" de la que hablaba Anne Appelbaum y que implica utilizar los defectos del otro (en este caso, los de una UE, que los tiene), como coartada para justificar los propios excesos.

Weidel llegó a situar el año 2029 como horizonte para impulsar estos cambios. De lo contrario, sugirió la posibilidad de plantear un referéndum para que los alemanes decidan si quieren salir del bloque europeo. Imagínense, Reino Unido ha pedido reingresar en el club y un partido germano propone marcharse. Ni Houellebecq habría imaginado una distopía más embaucadora.

Pero, como tantos partidos jóvenes, AfD se atiborra de los potitos de la desafección de la gente para plantear soluciones que sabe prácticamente irrealizables porque para reformar las funciones o la estructura de la UE hace falta modificar los tratados y conseguir el acuerdo de todos los Estados. Un brindis al sol.

"Parecen normales"

Alice Weidel explicaba su proyecto para suspender el espacio Schengen, promover las deportaciones de alemanes de origen extranjero, endurecer el régimen de asilo y desnudar de competencias a las instituciones europeas mientras mantenía el gesto y las formas circunspectas.

“Es que parecían normales”, se sorprendía una de las personas que estuvo cerca. Y eso, precisamente, es lo que más asustó, me dijo. Las formas se comen el discurso y, bajo un envoltorio de caramelo de aparente probidad y rectitud, consiguen que una música que antes chirriaba ahora empiece a sonar por lo menos aceptable.

Ese es el primer paso de la normalización.

Por eso conviene mirar debajo de todas esas formas. Porque si se mira una pizca, ninguno de sus discursos rupturistas supera el filtro de la coherencia.

Weidel, que defiende junto a su partido un modelo tradicional de familia (mamá, papá e hijos), está casada con una mujer nacida en Sri Lanka, tiene dos niños y reside, en realidad, en Suiza. Cuando la redactora jefe de The Economist, la británica Zanny Minton Beddoes, le preguntó por esta contradicción entre su vida y el ideario de su partido, la alemana respondió que sus compañeros “toleraban completamente” su modelo de vida.

El argumento podría colar de no ser porque Weidel ha mantenido en un discretísimo plano su biografía y nunca ha mostrado en público el amor por su mujer. Una de las escasas veces que homenajeó públicamente a su esposa fue en un acto en Zúrich, donde declaró aquello de “tengo una esposa maravillosa, llevamos quince años juntas y está aquí esta noche. Sarah, ¡te amo!”. No se conoce declaración semejante en el país que tanto defiende.

Este argumento sentimental ha sido uno de los que más han utilizado quienes quieren presentar a AfD como una formación injustamente demonizada.

Pero el historial del partido se lleva a lametazos cualquier cobertura de respetabilidad.

El dirigente de Turingia, Björn Höcke, fue condenado por utilizar públicamente la consigna Alles für Deutschland, “Todo por Alemania”, que fue el lema oficial de las S.A.

Daniel Halemba, diputado regional en Baviera, atesoraba objetos con la esvástica nazi y elementos del ideario nacionalsocialista cuando la policía alemana ordenó el registro de su sede.

Marie-Thérèse Kaiser, la líder local en Baja Sajonia, fue condenada por incitación al odio al publicar mensajes en redes sociales que vinculaban a los solicitantes de asilo afganos con agresiones sexuales.

Y también sus vínculos con Moscú han provocado enormes recelos.

Durante la campaña electoral de 2017, la prensa alemana publicó que tres miembros de AfD habían recibido un viaje patrocinado a Moscú.

La Fiscalía de Múnich investiga al eurodiputado Bystron por unos pagos secretos que recibió de la red de influencia prorrusa Voice of Europe. Y, el pasado año, dos miembros de AfD mostraron su intención de viajar a la ciudad rusa de Sochi para participar en una conferencia. La líder del partido, Alice Weidel, prohibió este tipo de contactos al sospechar que Putin estaba detrás.

Nada de todo esto avanza a gritos.

Durante décadas, las sociedades han construido una iconografía del extremismo a través de imágenes reconocibles en las formas. Pero la historia se empeña en demostrar que la fotografía es incompleta.

Los extremistas también supieron ser educados, vestir bien, estrechar manos y resultar agradables. Por tanto, el desafío se traslada a la capacidad de identificar sus discursos y estas cualidades con el peligro, ya que cuando una propuesta extrema deja de parecernos extrema, pasa automáticamente a la aceptación.

El impulso de Elon Musk

Y para ese viaje hace falta más que esa americana marfil y buenos modales. Aquí son fundamentales los medios.

El impulso de AfD no se entendería sin el apoyo de Elon Musk. A pocas semanas de las elecciones anticipadas de 2024, el diario Welt am Sonntag, que pertenece al grupo mediático Axel Springer (propietario de cabeceras como Politico, Business Insider o Die Welt), publicó una tribuna del magnate norteamericano en la que pedía el voto para la formación ultra: “Sólo AfD puede salvar Alemania”.

Fue tal el revuelo que la responsable de Opinión dimitió y otros periodistas de la cabecera protestaron contra este texto que auspició y defendió el consejero delegado y copropietario del conglomerado de la prensa, Mathias Döpfner, el empresario que propuso formalmente a Musk la compra de la red social X y que llegó a ofrecérsele para gestionar la compañía bajo la excusa de “salvar la libertad de expresión a nivel global”.

No se trata de censurar a AfD, pero sí someter el partido al debido escrutinio porque la frontera entre informar sobre las ideas y regalar el envoltorio de respetabilidad que buscan es muy, muy delgada.

Alice Weidel, burguesa, cosmopolita, fausta, no necesita parecer peligrosa. Sólo debe parecer razonable mientras propone dinamitar el sistema.

Por eso es lícito hacerse la siguiente pregunta: ¿cuándo empieza el gran peligro, cuando aparecen estas fuerzas extremistas o cuando dejamos de percibirlas como tales?