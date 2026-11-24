Pedro Sánchez está apurando los días de campaña electoral para volcarse en la compra de votos, aprovechando la posición de ventaja que le confiere afrontarla desde el Palacio de la Moncloa.

Por un lado, de manera indirecta, estimulando el resentimiento de clase.

Tras el fallido amago de incursión en el electorado moderado, en los últimos días el presidente ha puesto de nuevo el foco de su discurso en los "tecnoligarcas", el Ibex y los "ultrarricos".

Ha decretado normas que, como el decreto-ley de centros de datos, frenan decenas de millones de euros en concepto de inversión por parte de aquellas empresas extranjeras incapaces de cumplir con los nuevos requisitos.

El sábado confirmó que el Consejo de Ministros prorrogará hoy el impuesto extraordinario a la banca hasta el año 2027.

Y este lunes ha anunciado que impulsará un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros anómalo en el resto de países de la Unión Europea.

Pero el recurso al comodín al populismo económico también tiene una vertiente directa. Desde que comenzó la campaña, Sánchez ha aprobado o anunciado una retahíla de subsidios destinados a la bolsa de votantes más jóvenes.

El PSOE ha prometido un Bono Deporte de 200 euros anuales, ha anunciado que renovará la bonificación del transporte y ha prorrogado y ampliado el Bono Cultural Joven de 400 euros.

Sánchez no vacila en hacer negocio electoral incluso con la muerte. En el comienzo de la última semana antes de la votación ha lanzado un segundo anuncio: ampliará el permiso por duelo en caso de fallecimiento de un familiar de primer grado, de dos a diez días laborables.

Todas las prebendas de esta demagogia económica están aquejadas del mismo vicio: mientras que su incidencia real es mínima, su coste sólo contribuirá a estresar aún más las ya tensionadas cuentas públicas y a lastrar la productividad de nuestro tejido empresarial.

Las limosnas con las que Sánchez aspira a engatusar a los nuevos votantes no pasan de un obsceno paliativo que evita al Gobierno abordar los problemas estructurales a los que responde la precariedad de la capacidad adquisitiva de los jóvenes.

Y, en cuanto al nuevo gravamen para las grandes fortunas, apenas afectaría a 100 o 150 contribuyentes, según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia. Su impacto a la hora de recaudar sería de apenas el 0,6% de los tributos ingresados por la Agencia Tributaria en 2025.

Y es que el problema estriba en que no hay tantos ricos en España como los que requeriría sostener esta retórica justicialista. Apenas un millar de contribuyentes declaran más de 30 millones de euros en nuestro país.

Cumplir con el objetivo de recaudación de 2.000 millones verbalizado por el presidente obligaría a subirles el tipo impositivo hasta cuotas confiscatorias, cargando sobre las espaldas de un puñado de ciudadanos el sostenimiento de su ambicioso dispendio.

Las pérdidas del grandilocuente "impuesto a los ultrarricos" excederían por tanto a las ganancias. La fuga de capitales generada por su imposición provocará una pérdida de unos 4.200 millones de euros anuales, algo más del doble de lo que prevé recaudar el PSOE.

La justificación aducida por Sánchez para el gravamen es que permitiría financiar "una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos". Unos cálculos que soslayan que la recaudación fiscal registra ya máximos históricos en España.

Procede entonces preguntarse a qué ha destinado el Gobierno el incremento de 18.500 millones en la recaudación con respecto al año pasado, y por qué no ha empleado los 248.326 millones ingresados hasta el cierre del tercer trimestre de 2026 para sufragar esos "nuevos derechos".

La política fiscal que viene practicando el Gobierno en relación con las grandes empresas amenaza con acelerar la salida de compañías que están trasladándose fuera de nuestras fronteras.

Pero no sólo el incremento de la presión fiscal provocado por las subidas impositivas del Ejecutivo está detrás de la fuga de capitales.

Desde que Sánchez empezó su hostigamiento contra el sector, se han recrudecido toda una serie de variables que repercuten negativamente en los distintos ámbitos del mundo corporativo, entorpeciendo el crecimiento de las empresas.

La incertidumbre regulatoria (multiplicada debido al abuso de instrumentos legislativos extraordinarios como los decretos) y la ausencia de una previsión presupuestaria ajustada a las necesidades económicas actuales dificultan que las empresas puedan realizar una planificación financiera para asignar eficientemente sus recursos.

A ello se le añade la desconfianza provocada en los fondos de inversión internacionales por la retórica gubernamental contra los "buitres", o el excesivo intervencionismo del Gobierno en las grandes corporaciones.

La mayor parte de las medidas en materia económica aprobadas por este ejecutivo comparten idéntico rasgo. El encarecimiento del despido, la subida de las cotizaciones, el aumento sostenido del salario mínimo, el incremento del sueldo de los funcionarios o la ampliación de los permisos van en la misma dirección de aumentar los costes laborales que soportan las empresas.

Sánchez confía en que los ciudadanos indulten la corrupción y el historial de negligencias de su Gobierno a cambio de un puñado de migajas económicas costeadas con el dinero de todos los españoles.

El 29-N España está ante su última oportunidad para desembarazarse de esta embrutecedora política clientelar y restaurar unas condiciones laborales favorables que permitan a las empresas desarrollar su negocio, revirtiendo una política económica liberticida que sataniza la riqueza y ahuyenta la inversión.

De lo contrario, a este paso los únicos "grandes tenedores" y "ultrarricos" que respaldarán al PSOE serán el millonario José Bono y el lobista Pepe Blanco, que no han dudado en pedir el voto para el Sánchez más izquierdista.