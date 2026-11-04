La recuperación del control de la Cámara de Representantes y del Senado por parte del Partido Demócrata ha devuelto al Congreso de los Estados Unidos el papel de contrapeso al poder ejecutivo que le corresponde. Y así queda restaurada en el plano material una división de poderes que se había resentido gravemente ante la concentración de atribuciones forzada por Donald Trump durante los dos últimos años.

Desde enero, Trump afrontará la segunda mitad de su mandato con las dos cámaras del Congreso en manos de la oposición, que podrá frenar sus proyectos de ley, bloquear sus nombramientos clave y abrir comisiones de investigación sobre su Administración. El presidente conservará amplias prerrogativas, pero se verá forzado a negociar con sus adversarios si aspira a sacar adelante nuevas leyes.

Tan aplastante ha sido la derrota infligida por las urnas a Trump en las midterms de este martes que el presidente ni siquiera se ha atrevido a escudarse, como hiciera tras su fracaso en 2020 frente a Joe Biden, en la retórica del fraude electoral.

La victoria demócrata en Estados de tradición republicana desde hace décadas (como Texas, Carolina del Sur, Ohio, Kansas, Iowa o Carolina del Norte) hace inviable que incluso alguien tan impermeable a la realidad pueda esgrimir esta vez la sombra de un pucherazo.

Especialmente ilustrativo resulta que varios de los candidatos demócratas que han protagonizado vuelcos inéditos pertenezcan a minorías étnicas, religiosas o colectivos que la agenda reaccionaria del trumpismo ha intentado marginar.

Por más que Trump, en su acostumbrada ceguera exculpatoria, pretenda hacer creer que la derrota responde a que él "no estaba en la papeleta", nadie duda de que estos comicios han supuesto un castigo sin paliativos a la gestión de un presidente que los planteó abiertamente como un plebiscito personal.

En su primer examen ante las urnas tras su reelección, la Casa Blanca ya tiene el veredicto de los ciudadanos: la mayor derrota para un presidente republicano en unas legislativas desde 2006.

El resultado certifica la esterilidad de las batallitas culturales a las que Trump ha consagrado sus mayores energías, demostrando que la contienda se ha dirimido una vez más en el terreno material. El mismo, paradójicamente, que le aupó frente a Kamala Harris en 2024.

Los comicios suponen un nuevo recordatorio de que la pérdida de poder adquisitivo es hoy el factor electoral decisivo en todo el mundo.

De hecho, nueve de cada diez votantes señalaron a pie de urna la inflación acumulada y el coste de la vida como su principal preocupación. Todo ello mientras el propio magnate monetizaba su cargo y multiplicaba su patrimonio corporativo a una escala sin parangón en la historia presidencial del país.

A esa asfixia económica ha contribuido de forma decisiva el presidente, con su empeño en alimentar un conflicto errático e interminable con Irán, enormemente impopular entre los estadounidenses. La escalada en Oriente Medio no ha hecho sino agravar la espiral inflacionaria al disparar la factura energética.

Poner fin a intervenciones militares interminables no es la única promesa electoral que Trump ha traicionado.

En estos dos años ha dinamitado cada una de las premisas fundacionales de su doctrina America First. Ha reincidido en el aventurismo exterior al inmiscuirse en escenarios como Irán, Venezuela o Ucrania; ha disparado la deuda federal en lugar de recortar el gasto público, y no ha podido esgrimir una sola ganancia tangible para su agresiva política arancelaria.

Quizá sea prematuro dar por cancelado el ciclo populista, aun cuando en otras plazas como Brasil la ultraderecha también haya encadenado tropiezos electorales recientes.

Porque una lectura plausible es que la derrota obedezca, de hecho, a la decepción generada entre las bases del movimiento MAGA al constatar la sumisión de la Casa Blanca a los halcones neocones.

Esto es, a la agenda internacional del viejo belicismo injerencista de los republicanos tradicionales, al cual el electorado conservador creyó desterrar en 2016 en favor de un nuevo liderazgo aislacionista.

Ello no obsta para que, en el inevitable debate sucesorio que se abre ahora camino a 2028, estén ganando enteros perfiles republicanos con un estilo más alejado del populismo trumpista, como Ron DeSantis o Marco Rubio, en detrimento de figuras identificadas con el continuismo acrítico como JD Vance.

Antes que el movimiento MAGA como tal, lo que sí parece herido de muerte es el liderazgo personal de Trump, lastrado tanto por el discurso tecnodistópico de magnates como Peter Thiel o Elon Musk como por el militarismo feroz y despiadado encarnado por Pete Hegseth en el Pentágono.

Buena prueba de ello ha sido el naufragio de aquellos candidatos seleccionados exclusivamente por su sumisión perruna al líder antes que por sus credenciales profesionales o por su transversalidad electoral.

Ese es uno de los vicios agravados en el segundo Trump: el atrincheramiento en una camarilla de eco de aduladores, hasta haber contraído el "síndrome del rey loco", trocándose en un agente de inestabilidad y desorden, la antítesis de lo que tradicionalmente representa una fuerza conservadora de gobierno.

A la Casa Blanca le han pasado factura dos años de crueldad televisada, corrupción grosera y desatención a la clase trabajadora a la que Trump pretendió acaudillar, y que conformó su coalición ganadora en 2024.

El vuelco legislativo devuelve a la oposición parlamentaria la potestad constitucional del control presupuestario y los resortes de supervisión parlamentaria, palancas indispensables para auditar la acción del Ejecutivo, condicionar el envío de fondos a aventuras bélicas unilaterales y recomponer los consensos transatlánticos en respaldo a Ucrania.

Pero si por algo se ha distinguido Trump es por su desacato a los procedimientos legales y a los frenos a las prerrogativas presidenciales.

De hecho, ya ha advertido de que recurrirá de forma sistemática a su derecho de veto para bloquear las iniciativas legislativas de los demócratas.

Lejos de dar por amortizado a Trump, su condición de "pato cojo" amenaza con volverlo aún más peligroso.

Dos años son un periodo dilatado y, al verse maniatado en política interior, el presidente conserva un margen de discrecionalidad exterior casi absoluto para buscar golpes de efecto.

La democracia estadounidense respira hoy algo más aliviada gracias a la reactivación de sus contrapesos constitucionales. Pero el resto del mundo no debe olvidar que un Trump herido sigue disponiendo de una capacidad destructiva formidable.