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Pedro Sánchez besa a Begoña Gómez a su llegada al Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada. J.J. Guillén EFE

Columnas CRÍTICA Y MATIZ

VÍDEO | Kiss cam y sexo en 'La Revuelta': la fuerza de la degradación

No es fuerza del amor, es la fuerza de las élites que empujan por la degradación del debate político y público.

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La fuerza del amor, este es uno de los lemas que el PSOE ha elaborado para la precampaña electoral.

Para coronarlo, han instalado una kiss cam en algunos de sus actos para replicar el beso de Pedro Sánchez a Begoña Gómez.

La consigna La fuerza del amor revela la renuncia a la fuerza de la razón.

Nuestra élite política hace tiempo que ha renunciado al debate honesto de ideas y a la fundamentación de los posicionamientos políticos.

Vídeos manipulados con inteligencia artificial para ridiculizar al oponente en lugar de propuestas concretas, lemas emocionales para espolear las pasiones en lugar de las razones, retorcimiento del lenguaje para hacer pasar por verdad la clamorosa falsedad, lucha contra un fascismo que no existe para no señalar al poder económico al que sirven, polarización inducida, artificiosamente promovida para que entendamos la política desde una adhesión irracional, acrítica, como de hooligan de equipo de fútbol dispuesto a agredir al que cree su mayor enemigo.

Una kiss cam, una pregunta sobre la frecuencia de relaciones sexuales del presidente del Gobierno, porque, por supuesto, decir que la protección de la esfera íntima es una virtud moral y cívica te convierte en reaccionario, zascas en redes sociales y debates maniqueos donde no se admite ni el matiz ni la reflexión pausada.

La fuerza de la degradación.

Todas son manifestaciones de la inercia degradante que llevamos sufriendo años y que observaremos nítidamente en esta campaña.

No es fuerza del amor, es la fuerza de las élites que empujan por la degradación del debate político y público.

Una corrupción moral y política cuyo fin es moldear a su perfecto ciudadano, el fanático idiotizado.

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