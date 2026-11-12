"A mí no me gusta mi trabajo. A nadie le gusta su trabajo" | Juan Evaristo Valls Boix en 'UHCL'

“Si crees que la vida de alguien tiene valor en sí misma y no sólo por lo que produce, crees en la renta básica”. "Quienes se han desclasado no terminan de olvidarlo nunca: te sientes ruidoso, excesivo, oloroso”. “Creo en el lujo público: hay que nacionalizar Mercadona”. “¿Alguien a quien admire a pesar de su ideología? Julio Iglesias”.

El filósofo Juan Evaristo Valls Boix: "A mí no me gusta mi trabajo. A nadie le gusta su trabajo si lo piensa bien"

12/06/2026

Cuaderno de bitácora (una conversación también es un viaje)

A Juan Evaristo Valls Boix, investigador, escritor y profesor de Filosofía de la Cultura en la Universidad Complutense de Madrid, le entrevisté antes del verano, a mediados de junio, y hasta ahora nuestra charla se había quedado en la nevera: por ella pasa bien el tiempo porque manejamos las mismas zozobras que antes y porque el filósofo lee como pocos los síntomas de una época enferma de precariedad, de desencanto y de cansancio.

Desde que no le veo, Sánchez adelantó las elecciones, la rabia de la calle por el acceso a la vivienda cristalizó en la acampada de Sol, Maricarmen se convirtió en un símbolo, la izquierda institucional se escindió unas cuantas veces, el accidente ferroviario de Urda (el segundo siniestro pesadillesco tras la liberalización del sector) le rompió el corazón al país y se celebró una huelga general, sin ir más lejos, ayer miércoles.

El filósofo Juan Evaristo Valls Boix. Tomás Berrio.

Todo esto es pertinente y ya lo era en junio cuando Valls Boix, premonitorio, nos dibujaba a los ciudadanos como esclavos perfectos que aman sus cadenas, porque cada vez son más ligeras y estéticas. Como él mismo dice: fáciles de llevar, difíciles de romper. Como digo yo: Cadenas Gucci, cadenas Dior.

Hace rato que estetizamos los grilletes.

A saber: el imperativo de la felicidad, del éxito laboral, de la marca personal, de la belleza, de la alegría, del viaje, del deporte, del movimiento, del crecimiento (siempre hacia arriba, como un rascacielos enfermo, con pico de cohete y desnortado).

Durante la charla. Tomás Berrio.

Este hambre loco por no se sabe ya qué cosa, por no se sabe ya qué escaparate.

Por triunfar, por prosperar, por dejar tras de nosotros una estela de admiración o por brillar como un lingote, como brilla el dorado del lomito de Jomo. El gusto de perder (Anagrama), uno de los ensayos más relevantes del año sobre la crítica al rendimiento permanente y a la cultura del trabajo.

El "jomo" es el "joy of missing out", es decir, la alegría de perderse algo, y viene a batirse en duelo con nuestro perenne "fomo", "fear of missing out", o el miedo de perderse algo.

Nos hemos acostumbrado a que la contemporaneidad sea la ansiedad por estar en todas las partes a la vez. La sed insaciable y triste del mundo. Una suerte de depredación voraz e insatisfecha. A cada rato nos limpiamos los colmillos de sangre y seguimos la caminata.

Competimos desde que tenemos uso de razón.

Llevamos tanto tiempo corriendo a toda velocidad que nos hemos olvidado de por qué lo hacíamos. Somos hámsters en la rueda.

Queremos el podio. El número. El atril.

'Jomo', el libro de Valls Boix. Tomás Berrio.

Nos soñamos en el colegio recogiendo diplomas y medallas y luego escalando en la oficina, consiguiendo el favor de los jefes, usurpándoles más tarde, con los ojos ciegos y llenos de arena como un miura loco, haciendo flexiones en el Retiro, derrapando por Castellana, dándole cera a nuestra piel y a nuestro pelo y comprando un móvil nuevo con una cámara mejor capaz de especificar todos los defectos que conseguimos disimular gracias a una poderosa inversión en medicina estética, llegando a tiempo a todas las fiestas, con todos los vestidos, con todas las copas, con todas las drogas, con todos los affaires, con todos los amigos (con tantos, tantos amigos, que sea ya imposible abrazarlos ni reunirlos alrededor de una mesa en un cumpleaños; con tantos, tantos amigos, que no podamos apenas recordar su nombre ni su libro favorito).

Así hasta el desinflamiento, así hasta la apatía, así hasta la muerte.

Es una vida esclava la vida que muere por figurar. Es bulimia de imagen, es apariencia.

Por eso Valls Boix propone la pausa.

La revolución de decir que no a todo.

Valls Boix habla de lo cansados que estamos y de la posibilidad de una gran renuncia.

Juan Evaristo Valls Boix. Tomás Berrio.

Conversamos sobre el cuento de la cigarra y de la hormiga y lo reinterpreta ("no está mal dormir y cantar; la cigarra y la hormiga son dos trabajadoras, pero la cigarra es artista, es falsa autónoma o freelance y tiene un trabajo en el que tiene que ser ella misma y mostrarse apasionada y única"), sobre la hedonia depresiva (que es la incapacidad de hacer cualquier cosa que no sea obtener placer), sobre ese "quedarse en casa" que consume Netflix y hamburguesas, sobre el nuevo lujo de la vida lenta, sobre Yung Beef y el desclasamiento, sobre el momento en el que tener amigos se convirtió en un trabajo, sobre el ocio, sobre el comunismo, sobre Rosalía, Bad Gyal, Amaia, Aitana, el milagro económico, las camas y Julio Iglesias: "Te miré de pronto y te empecé a querer...".

Con ustedes, Juan Evaristo Valls Boix, cráneo privilegiado.