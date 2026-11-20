De raíles refrigerados a robots que revisan kilómetros de vías: los nuevos inventos de Corea para evitar accidentes de tren

Las vías de los trenes soportan condiciones complejas, no solo por el constante paso de los trenes, cada vez más frecuentes, sino también por los cada vez más bruscos cambios de temperatura a lo largo del año.

El último verano, las altas temperaturas del verano en el sur de Europa obligaron a los operadores ferroviarios europeos a modificar horarios, limitar velocidades, cancelar servicios y reforzar el mantenimiento de trenes e infraestructuras.

Esto se debe a que el calor puede provocar que fallen equipos electrónicos, se produzcan deformaciones de la vía, aparezcan problemas en la catenaria o sea necesario reducir la velocidad para mantener las condiciones de seguridad.

Este problema también se sufre en Corea del Sur donde el Korea Railroad Research Institute (KRRI) está desarrollando soluciones de seguridad para evitar incidentes. Este es un organismo público de Corea del Sur dedicado a investigar y desarrollar tecnologías para el transporte ferroviario.

Uno de los inventos que ya se está probando en las vías es un tejido que reduce la temperatura de las vías para protegerlas de deformaciones. A esto se suman otros proyectos basados en robots e inteligencia artificial enfocados a revisar el estado y seguridad de los kilómetros de vías, el objetivo es prevenir y adelantarse a incidentes.

Refrescando las vías

El KRRI ha desarrollado esta tecnología únicamente para reducir la temperatura de los raíles durante las olas de calor mediante un tejido térmico reflectante que se fija directamente a las vías con imanes.

En Corea del Sur, el problema es que, durante las olas de calor, los raíles pueden superar los 60 °C aunque la temperatura del aire sea inferior. El metal se dilata y puede provocar deformaciones de la vía (pandeo), lo que obliga a reducir la velocidad de los trenes y aumenta los riesgos para la circulación.

Tejido para refrigerar las vías ferroviarias KRRI Omicrono

Hasta ahora, una de las soluciones utilizadas era instalar sistemas de aspersión de agua para enfriar las vías. La nueva alternativa consiste en un tejido especial multicapa fabricado con fibra de vidrio.

Este recubrimiento es capaz de reflejar más del 85% de la radiación solar. Se fija con imanes directamente sobre el raíl. Incluso, el organismo de investigación coreano ha desarrollado un sistema automatizado que limpia la superficie, instala el tejido y lo retira cuando termina el verano.

El instituto probó el sistema en la línea Gwangju en 2024 y en la línea de alta velocidad Jungbu Naeryuk en 2025. Confirmó una reducción máxima de 10,9 °C respecto a los raíles sin protección.

También verificó que el tejido permanecía fijado incluso bajo el efecto del viento generado por trenes que circulan a 300 km/h. Las pruebas demostraron que el tejido podía reflejar más del 85% de la radiación solar. El KRRI anunció además la transferencia de la tecnología a la empresa Peach Cable para facilitar su comercialización.

Revisión autónoma

El KRRI no para aquí, las vías ferroviarias pueden seguir sufriendo roturas o fallos. Para revisar su estado más rápido trabajan en robots autónomos que inspeccionan las vías y aprenden en un mundo virtual.

En junio de 2026, el KRRI anunció el comienzo de un proyecto para desarrollar tecnologías fundamentales de robots autónomos especializados en la inspección de infraestructuras ferroviarias.

La novedad está en combinar dos tecnologías: gemelos digitales, una réplica virtual de las vías y sus instalaciones en la que se pueden simular diferentes escenarios; e inteligencia artificial conectada a máquinas físicas, capaz de interpretar el entorno y actuar sobre él.

La idea es que los robots puedan entrenarse en un entorno ferroviario virtual, enfrentándose repetidamente a distintas configuraciones de vías, obstáculos y situaciones de riesgo. Después, esos conocimientos servirían para que puedan realizar inspecciones reales de forma autónoma.

El objetivo es pasar de un mantenimiento que detecta los problemas cuando ya han aparecido a otro preventivo, en el que los robots puedan localizar anomalías antes de que se conviertan en averías o accidentes.

Revisando las vías

Este proyecto es reciente, pero otro de los trabajos de esta institución pública coreana plantea una tecnología que sí ha salido del laboratorio. El instituto está desarrollando tanto los sistemas que permiten al robot interpretar su entorno como los mecanismos que le permiten desplazarse y actuar.

El KRRI ha desarrollado RAILOBSE, un sistema móvil que mide automáticamente el desgaste de los raíles mientras se desplaza por las vías. Utiliza sensores y algoritmos de inteligencia artificial para detectar defectos en la superficie del carril.

Sistema para revisar las vías ferroviarias KRRI Omicrono

En mayo de 2026 el instituto presentó el sistema en Bangkok y realizó una demostración sobre la red ferroviaria urbana operada por Siemens Mobility. También comunicó que había recibido una carta de intención de compra de la compañía y que estaba trabajando en su comercialización.

Hay otra tecnología complementaria llamada METLOBSE, diseñada para inspeccionar las ruedas de los trenes. Mide automáticamente el desgaste, el diámetro y la rugosidad de las superficies para ayudar a prevenir descarrilamientos.

Diferentes propuestas para agilizar la revisión y el mantenimiento de un sistema de transporte que cada vez soporta más presión y desgaste.