Un dron DJI dron M4E durante la demostración en Segovia. Nacho Castañón Omicrono Segovia

Los drones que conservan el Acueducto y el Alcázar de Segovia: "Revisamos siglos de historia en minutos"

Incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1985, Segovia es una de las ciudades monumentales más representativas de España.

En sus calles, la tradición gastronómica acompaña a iconos como el Acueducto y el Alcázar, joyas arquitectónicas que hoy desafían el paso de los siglos gracias al uso de drones de DJI, que ayudan en su conservación.

Preservar este tipo de bienes es una auténtica carrera contrarreloj frente a la erosión, los fenómenos climáticos, el desgaste geológico y el impacto humano.

Así se usan drones para conservar el Acueducto

Aunque actualmente la UNESCO protege 1.248 rincones excepcionales en 170 países, miles de monumentos carecen del dinero y la tecnología necesarios para evitar su ruina.

Para dar respuesta a este desafío surge la 'Iniciativa de Conservación 3D del Patrimonio Mundial' de DJI. Se trata de un proyecto diseñado para animar a conservacionistas de todo el planeta a adoptar tecnología avanzada de drones.

Una tecnología que ya usa el Ayuntamiento de Segovia para proteger el Alcázar y el Acueducto, además de para agilizar el urbanismo de la ciudad.

Drones y reconstrucción 3D

Segovia es una ciudad única y con una gran historia. Evolucionó de un asentamiento íbero a un importante centro militar y comercial romano.

Reconstrucción 3D del Acueducto de Segovia. DJI Omicrono

Culturalmente, la ciudad se sustenta en tres monumentos emblemáticos: el Acueducto Romano, notablemente conservado y construido sin argamasa, la fortaleza del Alcázar y una elegante catedral gótica del siglo XVI.

En EL ESPAÑOL - Omicrono acudimos a una demostración por parte de DJI en la que se mostró cómo esta histórica ciudad española utiliza sus drones y reconstrucciones digitales para conservar sus principales obras arquitectónicas.

Un dron DJI dron M4E durante la demostración en Segovia. Nacho Castañón Omicrono Segovia

"Con los drones revisamos siglos de historia en cuestión de minutos", señala a este periódico Luis Felipe Aguirre, ingeniero de DJI Enterprise que trabajó en el escaneo y mapeado del Acueducto y del Alcázar de Segovia.

Para lograrlo, el equipo desplegó un flujo de trabajo al milímetro que se dividió en cuatro fases: planificación, adquisición de datos, reconstrucción 3D y aplicación.

Todo arrancó trazando la ruta en el software DJI Pilot 2, para luego dar paso al vuelo con drones profesionales como el Matrice 4E o el Matrice 400.

Dependiendo del reto, estos drones se equiparon a medida: utilizaron la solución de fotogrametría Zenmuse P1 para áreas con luz visible, o recurrieron a los avanzados sensores Zenmuse L2 y L3 con tecnología láser LiDAR cuando necesitaron escanear zonas ocultas.

Un dron DJI dron M4E durante la demostración en Segovia. Nacho Castañón Omicrono Segovia

Una vez que el dron aterrizó, el trabajo continuó en los ordenadores.

El software DJI Terra transformó la captura en una malla de realidad, una ortofoto o una nube de puntos que se pulió al detalle con DJI Modify; mientras que DJI Reality se encargó de producir el vídeo del recorrido aéreo.

En conjunto, este ecosistema de inspección logra una preservación digital con precisión milimétrica, convirtiendo millones de puntos de datos en herramientas altamente prácticas para los profesionales dedicados a salvar el patrimonio.

El trabajo en el Acueducto exigió una precisión quirúrgica. "Volamos a un metro de la fachada con un dron M4E. Duró alrededor de una hora y cuarto, tomamos unas 5.000 fotografías y logramos un nivel de detalle en el gemelo digital de un milímetro", detalla Aguirre.

Reconstrucción 3D del Alcázar de Segovia. DJI Omicrono

Tras tres días de procesamiento de datos, el resultado fue una réplica virtual exacta que ya está en manos del Ayuntamiento.

Por su parte, el reto en el Alcázar requirió otro enfoque tecnológico. El equipo utilizó drones de mayor envergadura M400 equipados con sensores láser LiDAR Zenmuse L3 y cámaras fotogramétricas duales de 100 megapíxeles.

Para mapear toda la fortaleza desde el aire, "el dron tardó 17 minutos volando a 75 metros de altura".

¿El objetivo? Más allá de la conservación puramente arquitectónica, este modelo 3D forma parte de un proyecto conjunto con arqueólogos para "descubrir posibles ingresos por la parte baja del castillo".

En la actualidad, los visitantes pueden ver en 3D estos monumentos históricos en sus móviles u ordenadores, mientras que los restauradores tienen un modelo exacto de cómo estaba la piedra antes de intervenir.

Para este despliegue, MSR, distribuidor principal de DJI para España y Portugal, utilizó drones muy ligeros que contaban con sensores de altísima resolución, soportando vientos de 12 metros por segundo.

La antena RTK de DJI. Nacho Castañón Omicrono Segovia

Unas aeronaves que operaron conectados a antenas RTK —en el caso del Alcázar, "colocada en lo alto de la torre junto a la bandera"— que ofrecen correcciones de posicionamiento en tiempo real con un alcance de 25 kilómetros.

Un despliegue que va más allá de Segovia. Un ejemplo de ello es el reciente escaneo de la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, un recinto de 45.000 metros cuadrados que exigió tomar 45.000 fotografías durante tres días de vuelos coordinados con la Policía Nacional.

"Dividimos la plaza como si fuera un pastel y volábamos como un reloj, rotando en sentido antihorario para no colisionar", recuerda Aguirre.

Otras ventajas

El uso de drones para el mapeado de monumentos ha cambiado por completo las reglas del juego en muchos ámbitos, ofreciendo una gran variedad de ventajas.

Un dron DJI dron M4E durante la demostración en Segovia. Nacho Castañón Omicrono Segovia

Para los investigadores, supone explorar ruinas y descubrir secretos sin necesidad de tocar ni dañar la piedra.

Para los arquitectos y restauradores, los gemelos digitales funcionan como una radiografía perfecta: un modelo 3D con precisión milimétrica que les dice exactamente dónde y cómo intervenir.

Además, en el día a día, estas aeronaves sirven como cámaras de vigilancia para patrullar los recintos y evitar que los visitantes se cuelen en zonas peligrosas o restringidas.

Gracias a las rutas automáticas, cualquier profesional del patrimonio puede recopilar estos datos con facilidad y seguridad.

El piloto del dron manejando la aeronave en la demostración en Segovia. Nacho Castañón Omicrono Segovia

Incluso los gemelos digitales de estas estructuras se pueden usar para ofrecer experiencias interactivas, como en exposiciones de arte o, incluso, en videojuegos o proyectos de animación.

Este tipo de vuelos también dan seguridad laboral. "Evita que, por ejemplo, una persona tenga que subir a la cubierta con el riesgo que esto conlleva", señala un portavoz del Ayuntamiento de Segovia.

"Incluso se pueden usar los modelos generados en 3D para la extinción de incendios, para que los servicios puedan simular y planificar cómo intervenir", añade el portavoz.

Más allá del patrimonio, el Ayuntamiento de Segovia aplica esta tecnología para agilizar su gestión urbanística y el control de obras.

Un dron DJI dron M4E durante la demostración en Segovia. Nacho Castañón Omicrono Segovia

"Los drones sustituyen a las mediciones tradicionales a pie o con cinta métrica", y aseguran que con vuelos de 10 minutos se obtienen ortofotos con una resolución de 3 centímetros por píxel.

Esto permite verificar y certificar económicamente las reformas urbanas al detalle, "contando las tapas que se han puesto o toda la acera que se ha cambiado".

Una pantalla mostrando la vista del dron durante el proceso de mapeado. Nacho Castañón Omicrono Segovia

Además, la cartografía 3D permite "dimensionar aparcamientos, inventariar zonas verdes renaturalizadas e incluso calcular la proyección de sombras en las plazas para instalar pantallas gigantes en verano".

Cabe señalar que los datos recopilados por los drones están integrados en herramientas abiertas a todo el mundo, por lo que los vecinos de Segovia pueden, por ejemplo, consultar si su tejado tiene potencial para instalar placas solares.

De cara al futuro, el Ayuntamiento de Segovia planea ampliar este mapeo 3D a los barrios incorporados, emplear sensores LiDAR para atravesar la masa arbórea, integrar el interior de los inmuebles mediante modelos BIM y cruzar esta malla digital con datos en tiempo real de autobuses y contadores inteligentes de agua.