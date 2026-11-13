A la caza del chip de IA: así quiere EEUU geolocalizar y firmar sus procesadores para frenar el contrabando a China

Una aventura extramatrimonial ha tensado un poco más las relaciones entre Estados Unidos y China. Como una película de Hollywood, la vida sentimental de Jensen Huang, CEO de Nvidia, con una supuesta espía china, ha puesto sobre la mesa las redes del contrabando de chips de IA.

Su relación con Alice Huang, una empresaria china investigada por los servicios de inteligencia estadounidenses por sus supuestos vínculos con el espionaje de Pekín, ha vuelto a poner bajo los focos el negocio de los semiconductores y las dificultades de Washington para controlar dónde terminan sus chips más avanzados. Un segundo affaire con una alta ejecutiva de su propia compañía ha terminado por forzar la dimisión de Jensen Huang como CEO de Nvidia.

Alice Huang fue directiva de Megaspeed International, una compañía tecnológica con sede en Singapur que habría comprado miles de millones de dólares en procesadores de Nvidia. La empresa ha estado bajo investigación por las sospechas de que parte de esos componentes podrían haber terminado en China, pese a las restricciones comerciales impuestas por Washington.

Según Reuters, Alice Huang habría facilitado al menos 7.500 millones de dólares en envíos de chips de Nvidia a compañías chinas, una cifra que, de confirmarse, reflejaría la dimensión del problema. No obstante, las acusaciones de espionaje siguen bajo investigación.

Este culebrón dibuja hasta qué punto los procesadores de inteligencia artificial se han convertido en un recurso estratégico. Estados Unidos lleva años intentando impedir que China acceda a los procesadores más potentes y los utilice para acelerar su desarrollo tecnológico.

El problema es que controlar su fabricación y venta no garantiza que Washington pueda saber dónde terminan funcionando. La normativa se ha ido modificando para cerrar posibles vías de escape. Aún así, ahora se plantean medidas más técnicas.

Antes de este escándalo con tintes de novela romántica, el 1 de octubre de 2026, Estados Unidos arrestó a un hombre acusado de enviar servidores equipados con GPU por un valor superior a 300 millones de dólares a China, utilizando documentación destinada a envíos a Malasia y Singapur .

Ante estas dificultades, Estados Unidos está estudiando una solución que ya se usa en la tecnología de consumo para luchar contra los robos y ayudar a las personas descuidadas que siempre están perdiendo las llaves de casa: geolocalizar los procesadores de inteligencia artificial.

Busca mi chip

Según informa IEEE Spectrum, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó el pasado mes de marzo un proyecto de ley que exige la verificación de ubicación para los chips de IA avanzados.

La idea es desarrollar un sistema parecido a la función Find My de Apple que permite consultar la localización de un producto de la marca, desde un iPhone a unos auriculares. Apple no es la única marca que cuenta con esta función, la herramienta se ha popularizado rápidamente por todo el mercado y ahora llegaría a los componentes más valiosos de la industria.

Jensen Huang, fundador y presidente de Nvidia, el pasado lunes en la feria Computex de Taipei (Taiwán). Walid Berrazeg / Sopa Images Via Z

Dicho de otra forma, el objetivo sería que los fabricantes y las autoridades pudieran verificar en qué país se encuentra un procesador avanzado, incluso después de que haya sido vendido e instalado en un centro de datos.

Una de las opciones tecnológicas sería lo que se conoce como Ping-Based Location Verification (PLV), tecnología que verifica la ubicación mediante señales. Su funcionamiento se basa en medir el tiempo que tarda una señal digital en viajar desde un chip hasta varios servidores de referencia repartidos por el mundo y regresar.

Para conseguirlo, los investigadores plantean establecer una red de servidores de referencia, también llamados landmark servers, situados en diferentes puntos geográficos. De esta forma, si un chip autorizado para funcionar en un centro de datos de Singapur comienza a responder a los servidores con tiempos compatibles con una ubicación en China, el sistema podría generar una alerta para que las autoridades investiguen si se ha producido un desvío ilegal.

El sistema podría complementarse con certificados criptográficos de soberanía (sovereignty certificates). Se trata de credenciales digitales cifradas que permiten acreditar de forma verificable dónde se encontraba un dispositivo en un momento determinado. Cada chip utilizaría una clave privada protegida por su hardware para firmar los mensajes enviados a los servidores de referencia. De esta forma, sería más difícil que un tercero falsificara su identidad o modificara la información sobre su ubicación.

Chips semiconductores en una placa de un ordenador. Reuters Reuters

La empresa Lucid Computing está trabajando en esta clase de certificados. Su planteamiento es que las compañías y los reguladores puedan comprobar no solo dónde se encuentra un procesador, sino también qué dispositivo está funcionando, cómo se está verificando su identidad y quién tiene acceso a él.

Aun así, la geolocalización no es infalible. Un chip que permanece apagado, almacenado o desconectado de internet no puede enviar información sobre su ubicación. Tampoco permite saber si un procesador está siendo utilizado por una empresa autorizada o por un cliente diferente dentro de las mismas instalaciones.

Según el análisis del CSET, incluso en las mejores condiciones, un sistema de este tipo difícilmente podría determinar una ubicación con una precisión inferior a unos 20 kilómetros.

Esto significa que podría servir para detectar que un procesador ha pasado de un país a otro, pero no necesariamente para distinguir entre dos centros de datos situados en la misma región.

Por no hablar de los posibles intentos de manipular las medidas de seguridad o las claves criptográficas que protegerían esa localización a distancia. Por algo los expertos en ciberseguridad insisten en que nada es 100% seguro en el mundo digital.

Huella digital

Otra alternativa serían las huellas digitales, una firma única que genera cada procesador por pequeñas variaciones físicas del chip. Aunque dos procesadores pertenezcan al mismo modelo y hayan salido de la misma línea de producción, pueden presentar diferencias microscópicas derivadas del proceso de fabricación.

Un estudio experimental ha demostrado que es posible generar identificadores únicos para procesadores Nvidia H200 utilizando esas variaciones y números aleatorios como elementos de identificación.

Logo de Nvidia en su sede de Santa Clara, California (Estados Unidos) Reuters Reuters

De esta forma, las autoridades podrían comprobar si el chip que está enviando información es realmente el mismo que se autorizó para una determinada exportación.

La combinación de identificación criptográfica, huellas de hardware y comprobaciones de ubicación permitiría construir varias capas de seguridad. Si alguna de ellas falla o presenta anomalías, se podría iniciar una investigación.