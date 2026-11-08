La NFL toma Madrid y así es la tecnología que analiza cada jugada y responde las dudas de los aficionados en directo

El fútbol americano es uno de los deportes que más información genera durante un partido. Cada jugada es muy rápida y tanto a entrenadores como a los propios aficionados les encanta analizarlas.

Durante décadas, buena parte de las estadísticas utilizadas para analizar estos encuentros se limitaban a contabilizar resultados: las yardas avanzadas, los touchdowns, los pases completados o los placajes. Pero la irrupción de tecnologías capaces de recoger y procesar millones de datos en tiempo real ha cambiado esa situación.

La NFL (National Football League), la principal competición de fútbol americano de Estados Unidos, lleva más de una década trabajando con Amazon Web Services (AWS) para transformar la manera de analizar el juego. Un despliegue que también acompaña a los partidos internacionales, como el que se celebrará este domingo 8 de noviembre en Madrid.

Esta colaboración comenzó en 2015 y ha permitido desarrollar sistemas capaces de seguir los movimientos de los jugadores, identificar patrones y calcular probabilidades sobre lo que puede suceder en una jugada.

De esta forma, detrás de cada encuentro existe una infraestructura de datos que no solo ayuda a los equipos a tomar decisiones, sino que también permite a los espectadores acceder a estadísticas mucho más sofisticadas y comprender mejor lo que sucede sobre el terreno de juego.

Sensores por todo el campo

Los aficionados ven en cada jugada las hombreras de los jugadores, el balón y los marcadores del campo, pero lo que no saben es que hay sensores. Estos dispositivos permiten recoger información sobre la posición y los movimientos de los protagonistas

A partir de esas señales, la infraestructura tecnológica de AWS procesa los datos y los transforma en información para estudiar el rendimiento individual, las decisiones tácticas y la evolución del encuentro. Las jugadas pasan del campo a Next Gen Stats, una plataforma digital desarrollada por la NFL junto a AWS.

Retransmisión de un partido de la NFL AWS Omicrono

Ya no se trata únicamente de saber cuántas yardas ha conseguido un jugador o cuántos pases ha completado un equipo. Esta tecnología reconstruye lo que ha sucedido durante una acción, estudia los desplazamientos de los jugadores y analiza cómo han reaccionado ante las decisiones de sus rivales.

Desde su puesta en marcha, Next Gen Stats ha evolucionado hasta incorporar más de 40 modelos estadísticos basados en aprendizaje automático o machine learning. Actualmente genera más de 200 estadísticas diferentes por jugada, agrupadas en nueve categorías de jugadores, según los datos proporcionados por AWS.

El sistema es capaz de calcular, por ejemplo, la probabilidad de que un receptor consiga atrapar un pase (Catch Probability), las posibilidades de que un jugador consiga placar a un rival (Tackle Probability) o la probabilidad de que un quarterback sufra presión defensiva (Pressure Probability).

El objetivo es ir más allá de lo que se observa a simple vista. Una recepción espectacular, por ejemplo, puede analizarse teniendo en cuenta la dificultad de la acción, la posición de los defensores y las posibilidades que tenía el receptor de completar el pase.

La inteligencia artificial tiene un papel fundamental en este proceso. Los algoritmos identifican patrones y convierten las señales originales en indicadores comprensibles. El análisis se realiza en tiempo real en la infraestructura cloud de AWS, sus centros de datos.

Jugadas menos arriesgadas

Pero la aplicación de estas tecnologías no se limita a estudiar quién juega mejor. La NFL también utiliza la inteligencia artificial para proteger a sus deportistas. Es el objetivo de Digital Athlete, una herramienta que simula la experiencia física de los jugadores y permite estudiar posibles situaciones de riesgo.

Para ello combina información de los partidos y los entrenamientos con vídeos, datos meteorológicos, características del equipamiento y tipos de jugadas. Mediante simulaciones basadas en IA, el sistema reproduce diferentes situaciones en un entorno virtual y detecta aquellas que pueden implicar un riesgo relevante de lesión. Se persigue reducir esos peligros e incluso establecer nuevos estándares para el equipamiento y las normas de la competición.

La dimensión del análisis es enorme: cada semana Digital Athlete procesa 6,8 millones de fotogramas de vídeo, 100 millones de posiciones de jugadores y más de 500 millones de puntos de datos. Una demostración de que la tecnología desarrollada alrededor de la NFL no solo pretende explicar mejor el juego, sino también contribuir a que sea más seguro.

Del vestuario al sofá

Los aficionados también pueden acceder a esta información como los entrenadores y equipos. Por eso, otra de las líneas de trabajo de AWS y la NFL consiste en el desarrollo interfaces más sencillas y herramientas que permiten consultar información mediante conversaciones con la IA.

Uno de los ejemplos más destacados es NFL Pro Fantasy AI Assistant, el primer chatbot de fútbol americano de la NFL dirigido directamente a los consumidores y su primer producto de inteligencia artificial agéntica para los aficionados.

Retransmisión de un partido de la NFL AWS Omicrono

El asistente recurre a las estadísticas de Next Gen Stats, las proyecciones de RotoWire y las actualizaciones de lesiones en directo para ofrecer recomendaciones personalizadas para los participantes en Fantasy Football, una modalidad de juego en la que los aficionados construyen equipos virtuales con jugadores reales de la competición y obtienen puntos según su rendimiento.

El desarrollo de este chatbot se completó en ocho semanas y, según los datos facilitados por AWS, puede gestionar más de 2.000 sesiones simultáneas y responder a más de 10.000 preguntas mensuales.

Además, su infraestructura está preparada para soportar hasta diez veces el tráfico habitual de NFL Pro. El sistema incorpora también salvaguardas para mantener las conversaciones centradas en el Fantasy Football y evitar consultas relacionadas con las apuestas.

Análisis de una jugada de la NFL AWS Omicrono

Por otro lado, está el NFL IQ, un espacio interactivo que permite a los aficionados acceder a información que habitualmente utilizan los profesionales. Reúne datos sobre el rendimiento de los jugadores, las necesidades de cada equipo, los movimientos de agentes libres y las proyecciones del Draft.

A esta experiencia se suma NFL IQ AI Assistant, un asistente conversacional que permite preguntar directamente por los datos de la plataforma. Su particularidad es que no funciona como un chatbot independiente que responde a partir de información general de internet, sino que está integrado en la infraestructura de NFL IQ.

El partido ya no termina cuando el árbitro señala el final: cada jugada deja detrás una enorme cantidad de datos que permiten seguir disfrutando del juego.