Miriam González, la española que estudia su propio cáncer con agentes de IA: "Tengo la enciclopedia de mi tumor"

Recibir un diagnóstico médico desfavorable y confuso puede hundir al más optimista, pero hay quien es capaz de emprender una lucha titánica y abrir vías allí donde la ciencia y la industria médica no han llegado aún. Es el caso de Miriam que estudia su propio cáncer con ayuda de la IA más actual.

Su cáncer de mama metastásico (en estadio IV) es un subtipo muy poco común. A sus 35 años, la noticia fue dolorosa, pero su formación como ingeniera y divulgadora tecnológica le llevaron a crear el sistema Polaris, un programa multiagente de investigación biomédica asistida por la IA de Claude, que podría salvarle la vida.

Lo que empezó siendo una consulta a la IA para comprender qué le estaba ocurriendo, ha acabado siendo un proyecto de la mano de agentes de IA, supervisado por científicos internacionales interesados en su caso.

“Hasta julio la enfermedad estaba solo en el hueso, y este verano apareció también en el hígado”, explica a EL ESPAÑOL-Omicrono por cuestionario. “En julio entré en un primer ensayo clínico, que terminó en septiembre porque el tumor siguió avanzando”.

En octubre empezó otro tratamiento en Barcelona. “Con este nuevo tratamiento puedo hacer vida más o menos normal, estoy muy tranquila desde que tenemos lo que yo llamo la enciclopedia de mi tumor”, que ha conseguido con el uso de la IA de Anthropic.

El principal objetivo es el diseño de una vacuna personalizada para su tumor, para la cual ya ha conseguido el interés de dos posibles fabricantes. “Lo que falta es toda la parte legal y, por supuesto, recaudar para pagar la vacuna, las pruebas que van alrededor y los imprevistos que puedan surgir”. Nada de esto lo cubre la Seguridad Social, y en Estados Unidos no tengo seguro médico.

La mayoría de pacientes que se sienten perdidos ante un resultado médico recurren a la IA para encontrar una explicación más sencilla que la de su especialista, pero tú no te limitaste a preguntarle a un chatbot.

Con un chatbot preguntas, te contesta y empiezas de cero la siguiente vez. Yo quería algo que trabajara con mi caso completo y de forma continua, así que monté un sistema sobre Claude al que llamo Polaris.

Captura de la herramienta para mapear la metástasis ósea en 3D Miriam González Omicrono

Son más de 30 agentes y cada uno tiene su tarea: leer literatura, ordenar informes, preparar preguntas para las consultas o mantener un mapa 3D de mis metástasis construido a partir de dos PET. Por debajo hay un archivo único con todos mis documentos y un buscador que responde citando la fuente.

¿Está terminado por completo el perfil molecular del tumor que se necesita para ese tratamiento personalizado?

Todavía no. Ahora mismo en el Dana-Farber están haciendo la segunda parte, la secuenciación del exoma completo, del tumor y germinal. Y cuando la tengamos, vemos el diseño de la vacuna.

Lo primero que conseguí fue tener el caso ordenado y escrito de forma estructurada, para que lo pueda leer cualquier especialista. También hay un mapa 3D de las metástasis óseas, que es público. Hemos hecho biopsias de hueso y de hígado para ver cómo es el tumor ahora, porque el tumor cambia y con mirarlo una vez no basta. Y ya han llegado los primeros resultados de un análisis célula a célula de las metástasis de hígado y de hueso.

Todo esto lo he ido construyendo con IA. El visor 3D me ayudó a elegir qué metástasis biopsiar, y también hice un protocolo para sacar la máxima información de una misma biopsia y así tener que hacer menos. Lo redacté con el apoyo de Polaris, tras formarme a fondo en la materia. Lo revisé con el equipo del Dana-Farber y lo pusimos en práctica con los oncólogos del Triemli, en Zúrich, donde se hizo la biopsia en julio.

A través de las redes has conseguido muchos apoyos en el proyecto, como haber sido seleccionada por Anthropic para su programa AI for Science, con 30.000 dólares en créditos de Claude. ¿Qué le ha aportado esta ayuda?

Es una ayuda para investigación. Ahora el trabajo ya no se me para cuando se acaba la cuota. Eso sí, los créditos son finitos, así que elijo en qué tareas merece la pena el modelo más potente. Y pagan cómputo; las pruebas, los viajes y los tratamientos no, eso lo cubre la campaña.

¿Has visto evolucionar las capacidades de la IA en el tiempo que llevas estudiando tu enfermedad?

Sí, aunque solo llevo unos siete meses, desde abril. Sobre todo lo noto en cómo la uso yo. Al principio le pedía que me tradujera informes y me resumiera artículos. Ahora reparto tareas largas entre varios agentes, y otros revisan lo que sale.

Un ejemplo: en junio, con ayuda de Claude, crucé dos PET hechos con trazadores distintos, lesión a lesión, y monté con eso un mapa 3D de mis metástasis óseas. En abril no lo habría sabido hacer, ni yo ni con la IA tal como la usaba entonces.

¿Y sus puntos débiles?

Lo que no ha cambiado es que se equivoca con muchísima seguridad. Por eso cada dato lleva su etiqueta. Sigo pensando que donde más aporta es resumiendo y preparando las cosas, más que decidiendo. Y luego hay un límite muy práctico: la cuota de uso me ha frenado la investigación.

Captura de la herramienta de Claude para hacer modelo 3D de la mama y el hígado Miriam González Omicrono

Lo que más me importa es que el sistema desconfíe de sí mismo. Cada afirmación sale etiquetada como verificada, inferida o sin verificar, y hay una capa que hace de abogado del diablo y revisa lo que han producido las demás. Las citas científicas se abren y se comprueban antes de usarlas. Los informes me llegan por Telegram y nada se usa sin que yo lo apruebe.

Su punto débil es que a veces se fía de un resumen en vez de volver al documento original. Por eso tengo una regla: la IA propone y el especialista confirma. Y sigo mejorando el sistema para que cada vez sea más fiable.

Hay otros pacientes en países diferentes que también tratan de hacer algo similar a Polaris. ¿Se podría ayudar a otras personas con esta investigación?

En parte sí. El caso está documentado en abierto: el repositorio de la web está en GitHub, con el código y los datos no sensibles públicos. Y en la página del mapa de metástasis publiqué el método y el esquema de datos, para que otro caso de un solo paciente pueda rellenarlo con los suyos. La segmentación ósea se hace con TotalSegmentator, que es código abierto, y el esquema se puede descargar.

Me escriben personas con metástasis óseas que quieren hacer su propio mapa de lesiones, y otras con tumores raros que no encuentran ensayo. No doy consejo médico y no llego a todos. También se han puesto en contacto conmigo algunos hospitales. Hasta que no esté bien atado, lo que pueden hacer es seguir el trabajo, que está en abierto en https://helpmiriam.com.

¿Cuáles son las mayores dificultades que te estás encontrando?

La mayor, el acceso. Conseguir tejido que se pudiera analizar fue una carrera de obstáculos: una biopsia de hueso salió sin células tumorales y la de mama no dio tejido suficiente. Los ensayos piden perfiles muy concretos, y una de las vacunas que miraba me dejó fuera porque exigía enfermedad medible y la mía estaba solo en el hueso. Pasé 105 días sin tratamiento antes de que la enfermedad llegara al hígado. Y hay pruebas moleculares que la sanidad pública no cubre para un tumor tan raro.

con todo lo de instintc y grokbot estaba un poco frustrada con no hacer funcionar bien a mi asistente personal Vega. Ahora me doy cuenta que no es algo tan fácil de hacer y sobre todo de mantener — Míriam González (@miriamgonp) November 2, 2026

Luego está la exposición. Cuando tu caso es público pierdes el control de quién lo lee y para qué. Al moverse el caso en X, en el mundo cripto aparecieron tokens con mi nombre y gente moviendo dinero en mi nombre. Yo no he creado nada de eso. Mi única vía de donaciones es la campaña que enlazo desde https://helpmiriam.com, y en la web hay un aviso: si alguien ve otra campaña o recaudación a mi nombre, no es mía.

En los últimos meses la imagen de la IA se ha degradado, creciendo el miedo y el rechazo, en parte por las declaraciones de quienes crean los modelos más avanzados. ¿Cómo ves esta situación?

Yo lo veo desde un sitio muy concreto: uso la IA todos los días en un caso médico, y siempre con alguien cualificado detrás. Si es un peligro para la humanidad, eso no lo sé, no es mi campo.

El riesgo que sí me encuentro cada semana es mucho más de andar por casa: que alguien se crea una respuesta sin comprobarla. Por eso mi sistema marca qué está verificado y qué no, y por eso las decisiones clínicas las toman mis médicos.

Entiendo el miedo, de verdad. Me preocupa que la desconfianza frene a gente que podría beneficiarse si la usa con cabeza. Por mi parte, enseño el método en abierto, para que cualquiera lo pueda revisar.