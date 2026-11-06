La telepatía de Elon Musk coge forma: Neuralink ya puede conectar ordenadores con la mente humana a alta velocidad

Hablar 75 palabras por minuto, es uno de los hitos que han conseguido los ingenieros de Neuralink, empresa fundada por Elon Musk, con el dispositivo Telepathy, el segundo chip cerebral de la empresa pensado para personas como pacientes de ELA.

“El ancho de banda de salida superará ampliamente el habla o la escritura humana más rápida en unos pocos años”, ha prometido Musk a través de su red social X (Twitter), junto al anuncio de los avances que ha hecho su compañía de implantes cerebrales, que ya cuenta con varios prototipos.

A finales de octubre, Neuralink compartió un experimento de 72 horas para mejorar su tecnología telepática. La compañía reunió a varios ingenieros con uno de los participantes de su ensayo clínico de restauración del habla (VOICE) para desarrollar y probar nuevas funciones directamente con él.

Paciente sorprendido al usar el implante de Neuralink Neuralink Omicrono

El dispositivo en cuestión es Telepathy, que permite a una persona hablar con un ordenador mediante la actividad cerebral. El implante cerebral se presentó hace años, pero la compañía sigue haciendo pruebas con pacientes y mejorando la experiencia de estos con nuevas funciones de software en su aplicación Bloom.

No es el único equipo que persigue devolver la autonomía a personas con problemas de habla y movilidad , pero otros investigadores abordan la investigación desde un enfoque más académico, publicando artículos científicos revisados por pares.

Nuevas funciones

Entre las novedades que la empresa ha anunciado está la función para reconocer cuando el paciente está intentando hablar o deja de hacerlo. Se trata de un paso importante para eliminar la necesidad de pulsar un botón cada vez que se quiera iniciar la comunicación y un ejemplo de cómo la empresa trabaja en mejorar la experiencia software del usuario.

Neuralink lleva meses desarrollando Bloom, una aplicación para hacer más accesible su tecnología de restauración del habla. El hackathon permitió probarla en condiciones reales y detectar mejoras en la experiencia de uso.

Neuralink’s first product is called Telepathy. It enables high-speed communication with computers or humans simply by thinking. Output bandwidth will vastly exceed the fastest human speech or typing in a few years. Read that sentence again. — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2026

Por ejemplo, han conectado Bloom con las llamadas de iPhone para que la voz generada a partir de las señales cerebrales llegue directamente al micrófono de la llamada. De esta manera, la otra persona escucha el mensaje con un audio claro y constante. También han probado saludos automáticos para avisar de que se está hablando mediante un dispositivo de comunicación asistida.

El propio paciente también puede consultar la intensidad y distribución de las señales neuronales que registra el implante. Esto ayuda a identificar qué pensamientos o acciones imaginadas generan señales más útiles para entrenar los modelos de IA que traducen la actividad cerebral.

Dispositivo de Neuralink. Neuralink Omicrono

La ayuda de la IA empieza a ser clave para estas personas con paraplejía, así Neuralink se aprovecha de su participación en el gran conglomerado de empresas de Elon Musk. Sus ingenieros han desarrollado una función para activar un agente de Grok (la IA de Musk).

En vez de decir en voz alta “hey Neuralink”, como quien llama a su altavoz inteligente o asistente del teléfono, y dar la orden de tareas que se requiera del agente, la persona puede dar la indicación al ordenador sin usar las manos o la voz como el resto de usuarios.

Más velocidad

Aún así, con Neuralink suele ser necesario hacer una distinción entre lo que es un prototipo y los resultados clínicos. Un día antes, el 28 de octubre, la empresa publicó resultados preliminares de su tecnología de restauración del habla en personas con ELA (esclerosis lateral amiotrófica).

Según este informe, uno de los participantes alcanzó 75 palabras por minuto y la tasa de error fue del 5,8%. El sistema trabajaba con un vocabulario de 125.000 palabras.

5. Phone call integration Voice calls are an essential part of daily life. We integrated Bloom with iPhone calling so BCI speech is injected directly into the call’s mic stream, giving the other person clear, consistent audio. We also tested optional greetings to play at the beginning of calls (e.g., “this call is from someone using an assistive communication device”). — Neuralink (@neuralink) October 29, 2026

Comparado con otros proyectos de investigación que siguen una línea similar, Neuralink ofrecería más velocidad, aunque la promesa inicial de Musk sigue recordando a las metas complicadas de cumplir que siempre promociona el empresario.

En 2024, el implante BrainGate desarrollado por la Universidad de Stanford anunciaba ya 90,2 % de precisión con un vocabulario de 125.000 palabras al segundo día y una velocidad de conversación de aproximadamente 32 palabras por minuto.

Más reciente es el artículo publicado en 2025 en la revista científica Nature por la Universidad de California en Davis. Esta investigación persigue recuperar las características de la voz del propio paciente, como la entonación y la expresividad. Para ello, utilizan 256 microelectrodos implantados en la corteza motora del habla de un hombre con ELA

Neuralink también ha presentado en los últimos meses una adaptación de la voz por IA, al entrenar con grabaciones el sistema para simular lo más posible la voz de cada paciente.

La integración de las máquinas con humanos se va fraguando con estos avances, que primero prometen mejorar la vida de personas con enfermedades tan complejas como el ELA o incluso la ceguera. Más adelante la tecnología podría interesar a otros pacientes o incluso personas que quisieran vincular sus dispositivos con sus pensamientos.