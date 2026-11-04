España no está a salvo de sufrir hackeos en supermercados: "Los más vulnerables son negocios como carnicerías o fruterías "

En plena noche y sin necesidad de entrar físicamente en cada establecimiento, los ciberdelincuentes han ‘dejado la puerta abierta’ de miles de refrigeradores echando a perder toneladas de alimentos en supermercados de toda Europa. Un ataque informático que se podría haber evitado.

Solo cuatro semanas después se repite el mismo ciberataque en supermercados europeos. “El CERT francés dejó una lista bastante concreta, una lista de tareas” para proteger los equipos y evitar un nuevo ataque como este, recuerda Sancho Lerena, CEO y fundador de FMS Pandora.

Sin embargo, esa lista de deberes no se habría aplicado a tiempo para impedir una segunda oleada de ataques. Los países más afectados han sido Bélgica y Suecia, pero también se han registrado problemas en Luxemburgo, Países Bajos, Italia, Irlanda, Estonia y Letonia.

Supermercados en irlanda con los refrigeradores vacíos tras el ataque Reuters Omicrono

España parece haberse librado de este ataque que permite subir la temperatura de los refrigeradores por control remoto, estropeando los alimentos. “Aunque se hable de grandes cadenas, los más vulnerables son los pequeños comercios como tiendas independientes, carnicerías o fruterías”, recuerda la empresa de ciberseguridad Stoïk.

El sector de ciberseguridad confirma que existe un aumento de la presión, los minoristas, se enfrentan a una media de aproximadamente 2.200 ataques por semana en Europa (un incremento del 43% interanual), según Check Point. “Cualquier comercio en España que tenga equipos así, debe revisarlos lo antes posible", explica Juan Ignacio Ramallo, Country Manager de Stoïk en Iberia.

De hecho, Check Point explica que de todas las interfaces expuestas identificadas en todo el mundo, el 8,4% están en España. El 31,2 % se encuentra en Francia, el 8,6 % en Estados Unidos, el 7,5 % en Bélgica, el 6,2 % en Polonia, el 4,7 % en los Países Bajos, el 3,3 % en Suecia, el 2,9 % en Dinamarca, el 2,4 % en Kazajistán y el 2,2 % en Alemania.

Estos porcentajes representan la proporción de cada país respecto al total de interfaces expuestas identificadas a nivel mundial, no el porcentaje de sistemas de refrigeración expuestos dentro de ese país.

Nuevo hackeo

En los Países Bajos, al menos 17 carnicerías y tiendas de barrio se han visto afectadas. El gerente de una tienda ICA, la cadena de supermercados líder en Suecia, declaró a TV4 que la configuración de la temperatura se había cambiado durante la noche a +50 °C (122 °F) y que no se podía modificar, lo que obligó a la tienda a desechar los alimentos congelados.

"El ataque ocurrió a las 4:00 a.m. (03H00 GMT)", explicó Giuseppe Spadaro, director del Grupo Radenza, que administra los supermercados de la marca Coop, a la agencia de noticias italiana ANSA.

Se retiran productos estropeados de los supermercados en Suecia Reuters Omicrono

El holding multinacional neerlandés de venta minorista y mayorista, Ahold Delhaize, alertó a los gerentes mediante SMS alrededor de las 4 de la mañana sobre problemas de refrigeración, y algunas tiendas utilizaron camiones refrigerados para intentar conservar las existencias.

La investigación preliminar, recogida por el medio especializado Bleeping Computer, apunta a Sabcobel como el proveedor de sistemas de refrigeración en varias de las localidades afectadas. Según Stephan Moelans, director de Sabcobel, el atacante aprovechó la misma vulnerabilidad utilizada en ataques similares el mes pasado en Francia.

Los sistemas atacados son controladores de refrigeración de Danfoss, Copeland y Dixell, marcas que están en supermercados de medio mundo, pero no se ha informado de supermercados afectados en España. Los expertos aclaran que es pronto para saber los motivos exactos por los que este país se habría librado, aunque lo más probable es que ataques así podrían suceder en cualquier momento. Nadie ha reivindicado los ataques y no hay ninguna atribución pública fiable a un país, a un grupo criminal o a un actor concreto.

La solución

Al haberse producido el mes pasado un suceso casi idéntico en Francia, lo más sencillo es pensar que con una actualización se podría haber protegido los sistemas del resto de Europa de otro hackeo. Sin embargo, para eliminar esa vulnerabilidad aprovechada por los ciberdelincuentes asegura Sabcobel que no basta con cambiar el software a distancia.

La empresa indica que para proteger los sistemas de sus clientes, además de la actualización de software, no es suficiente, ya que los refrigeradores también requieren modificaciones físicas.

Las autoridades francesas ya indicaron el procedimiento a seguir para blindar la vulnerabilidad detectada. Se aconseja establecer los equipos tras un cortafuegos, no con acceso directo a internet, cambiar claves, entre otras medidas.

Se dice rápido, pero aplicar esos deberes a los miles de equipos desplegados por medio mundo es otra historia; "en entornos industriales hay equipos que llevan diez o quince años funcionando y nadie quiere tocarlos porque 'funcionan'. Ahí está el problema, funcionar solo significa que todavía no ha fallado".

Los expertos señalan que es un problema general de un mundo cada vez más interconectado, donde todo se controla en remoto, pero donde pesa más el esfuerzo por proteger los sistemas que las pérdidas ante incidentes como estos.

Nadie se salva

Sin embargo, el peso de esa balanza está cambiando, principalmente el daño, como recalcan desde Pandora FMS. “Es lo que pasa cuando conectas todo y nunca preguntas qué ocurre si falla”.

Un nuevo informe de la NCSC, que forma parte de la agencia de espionaje GCHQ de Gran Bretaña, afirma que para 2028 es muy probable que se produzca un ataque de ransomware con malware impulsado por IA contra la infraestructura crítica del país.

"En los próximos meses, nos enfrentamos a la posibilidad real de un aumento sin precedentes en el número de incidentes cibernéticos", ha dicho Richard Horne, director ejecutivo del NCSC en la presentación del informe.

En España, el INCIBE gestionó 401 incidentes en operadores esenciales e importantes en 2025, frente a 341 el año anterior. Un 18% más. Y el conjunto de los incidentes de ciberseguridad creció un 26%.

Vista del pasillo de alimentos congelados cerrado en un supermercado cerca de Nantes. REUTERS/Stephane Mahe Omicrono

Es una tendencia que irá creciendo gracias a las herramientas actuales que simplifican y agilizan el descubrimiento de vulnerabilidades y la forma de explotarlas, antes de que los equipos técnicos puedan parchearlos. Es una carrera contrarreloj.

“Que hoy no haya supermercados españoles en la lista puede significar que están mejor aislados, pero también que la configuración es otra o, simplemente, que todavía no se han detectado”, explica Sancho Lerena, que advierte que no hay que cantar victoria. "La ausencia de incidentes confirmados en un país puede obedecer a factores técnicos específicos, como diferencias en la topología de red o versiones de controladores", Eusebio Nieva, director técnico de Check Point para España y Portugal.

Pandora FMS indica que en los anteriores ataques del mes de octubre, algunos investigadores mencionaron posibles equipos afectados en España. Aún así, todos los especialistas consultados coinciden, "una vez que se demuestra, el método de ataque es perfectamente replicable en todo el mundo".