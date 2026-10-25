Andrew y Brandon han liderado la reinvención de Sonos: así resurge el icono del audio en el hogar tras superar su crisis

El sector de la electrónica de consumo vive en una paradoja fascinante. Mientras que hay marcas que buscan el dato, el resultado rápido y los dispositivos electrónicos casi de usar y tirar, también los hay quienes prefieren atrincherarse en los laboratorios de pruebas, perfeccionar hasta la última frecuencia y bordar un producto con experiencia superior y duradero.

Sonos pertenece a estas últimas.

La compañía de California acaba de resurgir de una particular travesía en el desierto que comenzó con el mal rediseño de su aplicación —el pilar de su ecosistema—, que devino en la salida del máximo responsable de la firma y un impás sin lanzamiento de producto que se rompió en marzo.

Ahora, Sonos no sólo ha vuelto a lo grande, sino que se ha reinventado. Y lo ha hecho de la forma más complicada: manteniendo la fidelidad acústica y el ecosistema conectado como reclamo, pero al mismo tiempo ha lanzado nuevos productos con características únicas y un sistema operativo ambicioso que abre la puerta a tener agentes de inteligencia artificial en casa.

La llegada de la barra de sonido Sonos Beam Ultra y los auriculares Sonos Ace Ultra no se trata únicamente de lanzar una nueva iteración de catálogo; sino que llega con una profunda reestructuración de hardware y software para tratar de seguir afrontando el liderazgo del audio doméstico en la próxima década.

Sonos Beam Ultra Sonos

Para entender esta reinvención y el salto cualitativo de la compañía es necesario hablar con Andrew Sutherland, director de software y Brandon Holley, director de producto de la compañía, dos de las mentes que han vertebrado esta revolución de la marca.

Sutherland es quien se ha encargado de trazar la hoja de ruta del software y de vertebrar la experiencia digital de la marca, mientras que Holley es el estandarte que abandera el desarrollo de producto, la acústica y la integración física de los componentes.

La respuesta de su obsesión por el sonido es Sonos 27, un despliegue que busca redefinir el concepto de conectividad, privacidad y alta calidad dentro y fuera del hogar.

El reto de ir al corazón

Sonos 27 es la renovación del corazón de todo el ecosistema. La razón de ser de Sonos.

La esencia de la compañía en más de 20 años de trabajo ha estado en la sencillez del sistema para dar con el mejor sonido, una calidad obsesiva sobre el audio. La complejidad del proceso quedaba en un segundo plano y al usuario le bastaba abrir la aplicación, enlazar un altavoz y comenzar a sonar.

Fueron los pioneros para que los altavoces de casa se entendiesen entre sí, poder gestionar fácilmente el audio multiestancia o que los equipos de sonido reconociesen la habitación en la que estaban para adaptar así la acústica. Ahora van más allá con Sonos 27.

"Internamente estamos profundamente entusiasmados de contar al fin con un nombre de sistema operativo y un marco conceptual claro del que poder hablar abiertamente con los usuarios", explica Andrew Sutherland con una sonrisa que evidencia el alivio tras meses de desarrollo en absoluto secreto.

"Llevamos construyendo todas estas funciones y capacidades durante más de 20 años, pero Sonos 27 nos proporciona una estructura coherente para comunicarlo de forma comprensible y para introducir nuevas características de manera mucho más clara para el público", añade, al tiempo que destaca que el ambiente dentro de la compañía refleja la trascendencia del hito, comentando que se nota "una energía especial en los pasillos de las oficinas" cuando se debate los próximos pasos del plan de producto.

El objetivo del plan es una estrategia dual. Por un lado pasa por fidelizar al usuario histórico que confía en el ecosistema de Sonos y que ha llenado su casa de altavoces inteligentes de la marca; mientras que al mismo tiempo debe atraer a nuevas generaciones de oyentes que ahora ven cómo hay más marcas de altavoces inteligentes más accesibles o baratos.

"Sonos 27 nos proporciona una estructura coherente para comunicarlo de forma comprensible y para introducir nuevas características de manera mucho más clara para el público"

"Para los clientes existentes, nuestra estrategia se centra en crear experiencias integradas y productos que se adapten de forma transparente a su vida cotidiana. Si están pensando en equipar cualquier estancia con audio, queremos ser la primera opción en la que piensen", comenta el directivo.

Pero, ¿cómo se seduce a quien jamás ha tenido un altavoz de la marca en su salón?

La respuesta de Sonos combina dos pilares: accesibilidad económica inicial y el concepto irrenunciable de sistema interconectado de la empresa.

Para hacerlo la marca de audio premium mantiene en su catálogo altavoces por debajo de los 200 euros que sirven como trampolín a un segundo altavoz de casa o la integración de los auriculares, todo para disponer de la verdadera experiencia interconectada de la marca.

Portátiles pero envolventes

En este sentido de ampliar las funcionalidades del sistema llega uno de los mayores cambios a sus productos. La integración de los altavoces portátiles a la experiencia de cine.

Por primera vez, Sonos ha habilitado que sus altavoces de batería se puedan emparejar con las barras de sonido para crear así un sistema envolvente versátil cuando queremos ver una película, pero al mismo tiempo poder llevarnos ese altavoz fuera de casa cuando tengamos una excursión.

Sonos Play Chema Flores

Brandon Holley, reconoce que esa idea ha rondado casi una década dentro de la sede de Santa Bárbara. "¿Por qué no puede convertirse temporalmente en un canal surround trasero para ver una película y, al día siguiente, salir a la playa dentro de una mochila?" Lo que sobre el papel suena sencillo representa una pesadilla técnica de sincronización, latencia y calibración acústica. Y es que la calidad de sonido es un irrenunciable para Sonos.

Ahora, bajo la arquitectura Sonos 27, la compañía lo ha hecho realidad.

"Queríamos responder a una demanda histórica de los usuarios: aprovechar al máximo sus altavoces. Si tienes un altavoz portátil Move o Play en casa, durante la semana puede estar colocado tras el sofá ofreciendo un sonido envolvente inmersivo para cine. Pero cuando llega el fin de semana y te vas de campamento o a la playa, simplemente lo coges y te lo llevas", explica Holley.

"Queríamos responder a una demanda histórica de los usuarios: aprovechar al máximo sus altavoces"

Para lograr que un altavoz no estacionario se integre al instante en una configuración surround sin generar desfases de fase ni retrasos en la señal, Sonos ha tenido que inventar y desplegar su nueva tecnología de posicionamiento.

Denominada Sonos Positioning Technology, parte fundamental del entramado de conectividad denominado Sonos Fabric, que el propio Holley usa en su propia casa. "Vivo en un apartamento pequeño en Boston y la barra Arc Ultra me resulta demasiado grande. Así que me pasé a la Beam Ultra. Como no tengo espacio para colocar soportes fijos tras el sofá, cuando mi prometida y yo queremos ver una película nueva sacamos los altavoces portátiles Play, los colocamos donde buenamente caben y el sistema se encarga de calibrarlo todo automáticamente".

Sonos Beam Ultra Sonos

Para lograr la experiencia de sonido que genere un Wow, Sutherland explica que la compañía somete sus desarrollos a pruebas severas con profesionales de primer nivel de la industria musical y cinematográfica: "no se trata solo de hacer que funcione la parte de software; sometemos los productos a meses de sesiones de escucha con ingenieros de audio, productores ganadores del Grammy y mezcladores de sonido galardonados con el Oscar para asegurarnos de que la mezcla suene exactamente como los creadores la concibieron".

ChatGPT toma el audio

Más allá de la calidad de sonido, otra de las revoluciones de Sonos 27 es la apertura a agentes de IA. Que la inteligencia artificial sea la que acompañe el usuario en casa yendo así más allá que los tradicionales asistentes de Amazon o Google con los que ya convive.

La nueva arquitectura del software permite conectar de forma directa modelos del lenguaje y agentes conversacionales como ChatGPT o Claude. El usuario no solo puede dictar comandos vocales habituales, sino interactuar o teclear directamente instrucciones complejas para crear agentes personalizados que gestionen la reproducción, sugieran listas de reproducción basadas en el estado de ánimo o integren la música en rutinas de automatización avanzadas.

"Nuestra filosofía con Sonos 27 es mantener lo que siempre hemos sido: una plataforma abierta donde el cliente elige los servicios que desea utilizar"

"Nuestra filosofía con Sonos 27 es mantener lo que siempre hemos sido: una plataforma abierta donde el cliente elige los servicios que desea utilizar", sostiene Sutherland. "Lo hicimos hace años con la música, permitiendo al usuario elegir libremente entre Spotify, Apple Music, Tidal o sus propios archivos. Y aplicamos exactamente la misma visión a la IA y a los servicios de voz".

"Muchos de nuestros clientes ya utilizan ChatGPT o Claude en su vida cotidiana", apunta Sutherland, quien cree que "proporcionarles las herramientas para integrar esos agentes en su sistema Sonos mediante Sonos 27 MCP es el camino natural para nosotros. Queremos que el usuario tenga el control absoluto y la libertad de elegir la herramienta que prefiera".

Nueva barra y auriculares

Pero más allá del sistema operativo, la compañía ha lanzado una nueva barra de sonido —Beam Ultra— y nuevos auriculares —Ace Ultra—, llegan con la ambición de mejorar la experiencia de sonido tanto en el corazón del hogar como en la escucha personal.

La familia Beam ha sido históricamente uno de los grandes éxitos comerciales de la marca estadounidense gracias a un formato compacto capaz de encajar bajo la mayoría de televisores del mercado.

"Cuando abordamos el desarrollo de la Beam Ultra, partimos de una hoja en blanco. Nuestra expectativa con cada nueva generación es superar ampliamente lo que habíamos hecho antes, y estamos francamente satisfechos con el resultado", relata Holley.



Uno de los aspectos más complejos durante la fase de ingeniería fue la respuesta en frecuencias bajas y la nitidez de los diálogos ya que muchos usuarios prefieren no instalar un subwoofer independiente. Por ello, Holley explica que se concentraron sus esfuerzos en exprimir la física de los transductores de la Beam Ultra para lograr unos graves profundos sin distorsión, así como mejorar el algoritmo que realza los diálogos.

"Ajustamos y moldeamos la respuesta en frecuencia a la geometría concreta de la habitación, garantizando que la Beam Ultra ofrezca un rendimiento óptimo en su espacio objetivo".

Sonos Ace Chema Flores Omicrono

Los Ace Ultra por su parte estrenan una función única en el ecosistema, la denominada como Headphone Linking, que permite al usuario llevarse a los auriculares el audio que esté reproduciendo el altavoz Sonos más cercano con sólo tocar un botón. Si con el modelo anterior se podía hacer con la barra de sonido, ahora crece a cualquier altavoz.

"Para hacerlo realidad el equipo de hardware tuvo que rediseñar desde cero el sistema de conectividad por WiFi dentro de los auriculares. Ha sido uno de los retos técnicos más complejos pero gratificantes que hemos afrontado", confiesa Holley.

Sutherland aprovecha la conversación para compartir un ejemplo personal que ilustra a la perfección la utilidad práctica de esta innovación. "Me apasiona escuchar mis discos de vinilo conectando el giradiscos al sistema Sonos de casa. Ahora, gracias a los Ace Ultra, puedo reproducir los vinilos en mis auriculares por toda la casa a altas horas de la noche, con una fidelidad impecable y sin molestar a mis hijos".

Hablando de experiencias personales, al concluir la conversación, resulta inevitable preguntar a ambos directivos por su función favorita entre todo el despliegue técnico presentado.

Para Holley son los surrounds portátiles, cree que representan el triunfo de la ingeniería práctica sobre las limitaciones de espacio. Para Sutherland sin embargo el galardón se lo lleva la función Headphone Linking para escuchar su colección de vinilos añadiendo entre pequeño "extra" descubierto en la aplicación: el nuevo gesto táctil de desplazar dos dedos sobre la pantalla para ajustar el volumen de forma ultraprecisa. Algo extremadamente satisfactorio.

La charla con Sutherland y Holley deja una conclusión clara de la ambición de Sonos: no está dispuesta a ceder el trono del audio doméstico premium.

La combinación de Sonos 27, la barra Beam Ultra y los auriculares Ace Ultra demuestra que la innovación dentro de la compañía está más viva que nunca y que estos anuncios se sienten como un verdadero resurgir de un icono del audio y un horizonte esperanzador para los amantes del buen sonido.