Este robot humanoide levanta coches y desarma a ladrones: así evidencia el avance de la industria china frente a EEUU

Desarmar a un ladrón, levantar un coche, aguantar caídas de 4 metros y destrozar la puerta de un coche. Esa es la carta de presentación de H2-X, el nuevo robot humanoide de Unitree.

La nueva máquina de la compañía china aspira a ser tu guardaespaldas personal. Lo llamativo del anuncio no es sólo las capacidades de esta máquina, sino el cambio de discurso de la compañía, que ha pasado de un enfoque "seguro y amigable" a buscar la rentabilidad con usos prácticos y reales para sus robots de condiciones físicas extraordinarias.

Los avances de los robots de la compañía adquirieron especial relevancia tras popularizarse una serie de vídeos virales en las que sus máquinas enlazaban rutinas de artes marciales, bailes o volteretas con alta precisión, más que el humano que solía acompañarles. Ahora han ido un paso más allá.

El modelo guardaespaldas está basado en el H2, una máquina de 1,8 metros y 70 kg de peso capaz de moverse con agilidad y una capacidad de par de las articulaciones para aplicar una fuerza de unos 37 kg por metro. Se desconoce si la versión X ha podido mejorar estas capacidades o si será capaz de detectar por sí mismo las amenazas.

Lo cierto es el nuevo robot H2-X no sólo muestra que tiene más y mejores capacidades que un guardia de cualquier empresa de seguridad, sino que también es más barato pero igualmente autónomo. Es el ejemplo de cómo la industria robótica china se enfrenta a un momento crucial: rentabilizar su desarrollo.

Así es el robot guardaespaldas Unitree H2-X

Y es que si hasta ahora estos robots se han visto como posibles asistentes para el hogar, Unitree está derivando en usos más específicos en defensa y seguridad que restan marketing, pero que son mucho más rentables.

China, el 90% del mercado

Aunque la industria de los robots humanoides está todavía en una etapa inicial, y pendiente de su momento ChatGPT, China no sólo aventaja al resto del mundo, sino que su investigación, desarrollo e implementación está afianzándola en una posición dominante, replicando la estrategia que le ha impulsado en telefonía móvil o vehículos eléctricos.

La consultora Omdia detalla que de las 9 empresas que más robots humanoides han vendido en 2025, las seis primeras fueron chinas, con Unitree y Agibot a la cabeza (5.500 y 5.168, respectivamente) muy por delante de otras empresas llamadas a revolucionar el sector como Tesla. Su Optimus, que encara su fase final de producción sólo ha tenido capacidad para colocar unas 150 unidades este año.

Omdia explica que la ventaja inicial de las empresas del país se debe a "una combinación de apoyo político, inversión pública, una cadena de suministro madura y avances en software y hardware de IA".

Demostración del robot Unitree H2-X Unitree

El número de ventas de robots aún está por debajo de ser un dispositivo de masas (se estima unos 18.000 unidades en todo el mundo) y su venta ahora mismo está centrada principalmente para investigación, comercio minorista o uso industrial, según la consultora.

Morgan Stanley pronostica que su adopción masiva podría extenderse a finales de la década de 2030, aunque el CEO de Unitree, Wang Xingxing, cree que será mucho antes debido al avance de los últimos modelos de inteligencia artificial aplicado al campo de la robótica.

El banco de inversión estima que el mercado mundial de robots humanoides alcanzará los 38.000 millones de dólares (unos 34.000 millones de euros) pero despegará con fuerza y llegará a los 5 billones de dólares (unos 4,4 billones de euros) en el 2050.

Fábrica china de robots humanoides Reuters

La pugna entre Unitree y Agibot recuerda a otros ejemplos de competitividad industrial china. La política estatal favorece una política industrial para que crezca la competencia interna, y sea ella misma la que acaba copando la cima del mercado a base de copar la demanda de proveedores y componentes locales.

Tal impulso es el que China está dando a estos robots, que estos humanoides son ya catalogados como una de las áreas industriales clave para los avances tecnológicos del Plan Quinquenal.

El acelerón de Tesla

La prisa de China por rentabilizar y fidelizar con sus robots no es casual. Lo hace ante la mejora de los modelos de inteligencia artificial estadounidenses en sus capacidades de implementación en robots, como Gemini 4 Argon o GPT-6 Astra, pero también con el avance de Tesla en el retrovisor.

Elon Musk, que no suele dar puntada sin hilo, aprovechó la presentación del coche volador Roadster para montar un robot Optimus en su interior. Esta máquina no sólo aguantó de una pieza al viaje del vehículo, sino también reaccionó en tiempo real, evidenciando la mejora del robot con respecto a su última exposición pública.

Tesla ha comenzado la producción de su tan esperado robot humanoide, Optimus, en su fábrica de Fremont, según ha anunciado la empresa en su informe trimestral de resultados.

Tesla Optimus Tesla

"Los robots que salen de esta línea son los primeros robots de calidad de producción que hemos fabricado", explicó la empresa, detallando que su calidad es "apta para ser un producto comercial".

Eso sí, "aún hay algunos aspectos del diseño que debemos ajustar, ya que necesitamos ofrecer un robot seguro, fiable y de larga duración", explicó el CEO Elon Musk durante la presentación de resultados del tercer trimestre de Tesla. "No puede, por ejemplo, desgastarse al cabo de un mes".

El propio CEO de Tesla ha sido uno de los ejecutivos estadounidenses que ha reconocido recientemente la fortaleza de China en este mercado.

"China es muy buena en inteligencia artificial, muy buena en manufactura y, sin duda, será la competencia más dura para Tesla (...) Hasta donde sabemos, no vemos ningún competidor significativo fuera del país", explicó Musk en Davos a principio de año.

Sin embargo afirmó que los robots Optimus de Tesla acabarían superando a las alternativas chinas para lo que se ha marcado final de 2027 como fecha para vender sus robots humanoides al público general.