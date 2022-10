Así es el AbramsX, el próximo supertanque de EEUU: torreta automática, ligero y motor híbrido

Estados Unidos es una de las principales potencias militares del mundo y uno de los fabricantes de tanques más importantes. De hecho, se estima que tiene en su poder un total de 6.600 vehículos de este tipo, siendo su modelo más icónico el M1 Abrams, que entró en servicio en 1980 y que podría ceder a Ucrania en su conflicto con Rusia. Un carro de combate que tras 42 años en activo ya tiene sustituto, el AbramsX: un supertanque ligero con torreta automática y motor híbrido.

[Así es el nuevo tanque sin conductor de EEUU: tiene maniobrabilidad extrema y dispara misiles guiados]

La compañía estadounidense General Dynamics Land Systems (GDLS), creadores del M1 Abrams, ha presentado su nuevo modelo de carro de combate AbramsX como parte de una nueva generación de vehículos terrestres en la feria Association of the United States Army (AUSA) celebrada en Washington D. C., en Estados Unidos. Un supertanque que surge de un concurso ganado por la empresa y convocado por el Ejército de Estados Unidos para dotar a la Infantería de un vehículo con potencia de fuego mejorada.

El AbramsX es un taque de batalla de próxima generación ligero y altamente letal que está equipado con nuevos sistemas de armas y sensores, que combina con un diseño recientemente desarrollado y probado en batalla para mejorar la capacidad ante amenazas terrestres. Una de sus principales características es que tiene un peso reducido en comparación con su antecesor, lo que mejora tanto su movilidad como su transportabilidad.

Un motor híbrido

La gran novedad del nuevo supertanque se encuentra en su interior, concretamente en su motor híbrido que es capaz de operar con batería eléctrica y motor de combustión. Una cualidad que permite que el AbramsX mejore su capacidad de vigilancia silenciosa e, incluso, moverse más sigilosamente, según detalla la propia empresa en un comunicado de prensa.

Además, la compañía asegura que este carro de combate es capaz de brindar el mismo rango táctico que el M1A2 Abrams, pero con un 50% menos de consumo de combustible. El vehículo viene con diferentes sistemas de armas y sensores, como un visor térmico mejorado, y blindaje en las torretas y casco, que resalta por su color gris mate.

AbramsX, el nuevo carro de combate ligero de Estados Unidos

Otra de sus grandes incorporaciones es una torreta no tripulada que funciona con un sistema de carga automática y que ofrece un tamaño más pequeño y estilizado en comparación con el modelo que incorpora el M1 Abrams. Aun así, el nuevo tanque mantiene el almacenamiento de munición y los paneles de explosión en la parte posterior de la torreta.

El resto del armamento del AbramsX está compuesto por un cañón principal XM360 de 120 milímetros, que genera menos retroceso y pesa la mitad que el actual M256A1 del M1A2 Abrams. También dispone de una ametralladora coaxial con un cañón similar a la misma arma del M1 Abrams y de otra torreta más pequeña y teledirigida que incluye una ametralladora más pesada que, según las filtraciones, podría ser de 12,7 milímetros.

El carro de combate AbramsX en la feria AUSA. General Dynamics Land Systems Omicrono

El nuevo tanque de la empresa estadounidense también viene con un sistema de inteligencia artificial (IA) que sería capaz de identificar objetivos en el campo de batalla; y que está acompañado por dos escáneres independientes que estarían vinculados al comandante y al artillero, y cada uno de ellos serviría para buscar objetivos.

"Con un tamaño de tripulación reducido y letalidad, capacidad de supervivencia, movilidad, formación de equipos tripulados/no tripulados (MUM-T) y capacidades autónomas habilitadas por inteligencia artificial (IA); AbramsX puede ser un nodo clave en las redes letales del campo de batalla y servir como un puente desde Abrams SEPv3 y SEPv4 a un futuro tanque", reza el comunicado de GDLS.

Para cuatro tripulantes

El AbramsX ha sido diseñado desde cero para que se puedan llevar a cabo actualizaciones en función de las necesidades de las fuerzas armadas y tiene una capacidad para cuatro tripulantes. Viendo su diseño se puede deducir que éstos estarían formados por un conductor, un comandante y dos artilleros que tendrían acceso a los visores orientables de la torreta.

General Dynamics planea producir por el momento hasta 96 carros de combate AbramsX, ya que ahora mismo se trata tan sólo de un prototipo. Aun así, se estima que el objetivo del Ejército de Estados Unidos es adquirir más de 504 de estos tanques y se espera que éstos permanezcan en su inventario y en servicio durante al menos 30 años.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan