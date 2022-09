No falló la pistola, falló el pistolero: no amartilló el arma cuando iba a matar a Cristina Kirchner

Una explicación alternativa, señala el experto en seguridad consultado por EL ESPAÑOL, es que hubiera amartillado la pistola antes de introducir el cargador, lo que produce el mismo efecto. Aunque se apriete el gatillo, la aguja nunca llega a golpear el cartucho y la bala no sale, porque sigue en el cargador en lugar de en la recámara. En el vídeo del atentado se oye el sonido metálico del percutor, pero no sucede nada más porque la recámara estaría vacía.

Sin embargo, a falta de más información y de las pesquisas de la Policía Federal argentina, no hay unanimidad en cuanto a lo que puede haber ocurrido. "Lo más probable es que haya sido un problema más de la munición que del arma", afirma Daniel Álvarez, vicepresidente de Anarma (Asociación Nacional del Arma de España). "Puede ser que la munición estuviese en malas condiciones, por ser muy antigua o estar mal almacenada, o que la partida utilizada tuviese algún pistón que estuviese demasiado duro y la aguja percutora no haya sido capaz de picar lo suficiente en el cartucho como para que se produzca la detonación".

Otra opción es que la aguja percutora o su muelle estuviesen dañados por un uso excesivo y por eso no haya sido capaz de percutir el cebador. "En cualquier caso, lo normal", insiste Álvarez, "es que antes del intento de atentado el cartucho fuese en la recámara y el agresor sólo tuviese que apretar el gatillo".

La Bersa 84 que utilizada para atentar contra Cristina Fernández Kirchner Policía Federal Argentina Omicrono

En el vídeo no se puede apreciar si el arma está amartillada o no, pero en las fotos que ha difundido la Policía Federal del arma sí se observa que el cargador no está bien colocado. "El hecho de que el cargador esté o no mal puesto no sería tan trascendente, ya que el individuo debía ir con el arma ya amartillada. No iba a haber un segundo tiro posterior porque no le iba a dar tiempo en medio de la multitud y rodeado de guardaespaldas. En este caso, además, si el cargador no estaba bien apretado hasta arriba, el sistema de acerrojado no iba a ser capaz de introducir un nuevo cartucho en la recámara".

Álvarez también considera la posibilidad de que el atentado sea un montaje, por el extraño comportamiento de los escoltas de la vicepresidenta argentina, que no la evacuaron de inmediato, como suele indicar el protocolo de seguridad en estas circunstancias. En cuanto al tirador, tampoco le convence la explicación del fallo del arma o que éste no la amartillara antes de apretar el gatillo. "Si alguien se ha decidido a realizar una acción de este tipo, lo normal es que el día anterior tanto la munición como el arma hayan sido probados con profusión. Es todo muy raro".