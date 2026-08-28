Un juez bloquea la inclusión de Anthropic en la lista negra del Pentágono: "La decisión fue ilegal y carente de fundamento"

Un tribunal federal estadounidense ha frenado en seco el intento del Pentágono de incluir a Anthropic, creadores de Claude, en su lista negra de contratistas.

En una decisión que marca un precedente para la industria tecnológica, la justicia de EEUU bloqueó el veto militar contra Anthropic tras concluir que la sanción, motivada por la negativa de la empresa a permitir que sus sistemas se utilicen para desarrollar armas autónomas, fue "ilegal e infundada".

Según la información recogida por la agencia Reuters, el conflicto estalló cuando el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, apartó a la compañía de lucrativos contratos escudándose en una oscura normativa de seguridad nacional.

El Departamento de Defensa de EEUU había catalogado a la empresa tecnológica como un riesgo para su cadena de suministro.

Era la primera vez que se aplicaba a una corporación estadounidense una etiqueta diseñada habitualmente para proteger al ejército del sabotaje extranjero.

La resolución de la jueza de distrito Rita Lin, plasmada en un contundente documento de 59 páginas, representa un revés histórico para el estamento militar.

La magistrada determinó que la decisión de castigar a la compañía carecía de justificación.

Icono de Claude sobre imagen del Pentágono Omicrono Omicrono

"La invocación vacía de la seguridad nacional no es un cheque en blanco para castigar y tomar represalias contra los críticos del gobierno", sentenció Lin en su escrito, dando la razón a la desarrolladora de IA.

Para los creadores del modelo de lenguaje Claude, los sistemas actuales de inteligencia artificial no son lo suficientemente fiables como para cederles el control de armamento letal o utilizarlos en operaciones de vigilancia interna ciudadana.

Al mantener esta estricta postura ética, Anthropic se enfrentaba a la pérdida de miles de millones de dólares y a un grave daño reputacional.

En su demanda, la empresa tecnológica denunció una vulneración de su libertad de expresión amparada por la Primera Enmienda y de su derecho al debido proceso, al no habérsele permitido impugnar la sanción impuesta por Defensa.

Desde el gobierno, la narrativa es diametralmente opuesta. Documentos judiciales del Departamento de Justicia citados por Reuters muestran que la administración justificó la medida por el riesgo operativo.

El Pentágono alegó que las líneas rojas impuestas por Anthropic generaban una incertidumbre técnica que podría derivar en la paralización de sistemas militares durante misiones críticas, argumentando que ninguna corporación privada debe tener la capacidad de limitar la acción de las fuerzas armadas mediante cláusulas de uso restrictivas.

Tras conocerse el fallo, Anthropic celebró la decisión mediante un comunicado en el que reafirma su voluntad de colaborar de forma productiva con el gobierno de Estados Unidos para aprovechar la tecnología en beneficio de la seguridad nacional, pero sin cruzar sus límites éticos.

Sin embargo, la batalla en los tribunales continúa: la firma de Silicon Valley mantiene abierta una segunda demanda en Washington D.C. para evitar que una designación de riesgo similar termine excluyéndola de los contratos de la administración civil.